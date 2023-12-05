Риски работы без регламента. Что будет, без регламента проверки контрагентов?

Что будет, без регламента проверки контрагентов?
В первую очередь, ответственность за установление такого положения лежит на самой компании. Без регламента проверки контрагенты могут проводиться без стандарта, что увеличивает риск упущения важной информации и дает возможность совершения сделок с недобросовестными партнерами.
Отсутствие унификации в процессе также приводит к затратам времени, поскольку каждый раз требуется разрабатывать алгоритм проверки заново.
В случае возникновения претензий со стороны налоговых органов, отсутствие регламента может затруднить предоставление доказательств тщательности при выборе контрагентов.
Внедрение регламента проверок контрагентов помогает систематизировать сбор и анализ информации о компаниях, что обеспечивает выбор надежных партнеров и снижение налоговых рисков.
Рекомендую внедрить такой документ в каждую компанию для повышения эффективности бизнес-процессов и возможной минимизации рисков.
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