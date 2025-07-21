Инвестиционный заём — как правильно оформить договор, чтобы суд не признал его недействительным

Инвестиционный заём как способ оформления инвестиций в бизнес становится всё более популярным на практике, особенно в сфере исламских финансов, поскольку он является светским аналогом договора «мудараба». Относительно инвестиционного займа недавно высказался Верховный суд РФ — в этой статье разберём позицию суда и расскажем, как грамотно оформить договор.

Приветствую, меня зовут Евгений Рябов. Я как инвестиционный юрист, который структурировал несколько сотен инвестиционных сделок, из которых примерно 15% — инвестиционные займы, несколько удивлён тому, как был оформлен договор инвестиционного займа, который попал недавно под пристальное внимание Верховного суда Российской Федерации при рассмотрении судебного дела № А40-206328/2023.

А ведь это очень важный кейс, который для непосвящённого в тонкости человека может бросить тень на конструкцию договора инвестиционного займа в российской юрисдикции. Именно поэтому очень важно разобраться в нём, чтобы понять, какие «правила игры» устанавливаются при структурировании инвестиционного займа. Тем более что договор инвестиционного займа всё чаще используется предпринимателями и инвесторами при оформлении инвестиций в бизнес, и уже прочно занимает лидирующие позиции среди всех видов инвестиционных сделок.

Сразу напомню, что: договор инвестиционного займа — это договор, который предусматривает предоставление инвестором бизнесу займа, возврат которого (вместе с маржой) осуществляется не посредством возврата тела займа и уплаты процентов годовых, а посредством уплаты инвестору установленных договором процентов от чистой прибыли бизнеса.

Более подробно об инвестиционном займе можно прочитать здесь и здесь.

Итак, истец по указанному делу при обосновании своих требований сослался на заключенный между ним и ответчиком договор инвестиционного займа, в котором были допущены роковые ошибки, которые поставили под угрозу сам факт «юридического существования» данного конкретного договора инвестиционного займа. Иными словами, в результате допущенных ошибок, допущенных сторонами при структурировании договора инвестиционного займа, Верховный Суд РФ поставил под сомнение легитимность указанной сделки.

При этом важно отметить, что Верховный Суд РФ допустил саму возможность легального существования договора инвестиционного займа в российской юрисдикции.

Вот что пишет Верховный Суд РФ в решении по указанному судебному делу:

«Само по себе определение размера уплачиваемых процентов в зависимости от размера чистой выручки Общества, а также право лица, предоставившего средства, осуществлять контроль за расходованием денежных средств не исключают возможности квалификации договора в качестве договора займа, в силу действия принципа свободы договора.»

NB!: хоть инвестиционный заём напрямую и не упоминается в Гражданском кодексе РФ, однако в силу ст. 421 (свобода договора) и широты применения норм о [простом] займе (глава 42 ГК РФ), инвестиционный заём является абсолютно легальной сделкой в российской юрисдикции и может свободно применяться на практике.

При этом, на практике при оформлении договора инвестиционного займа крайне важно соблюсти ряд ключевых моментов, которые, собственно и были отмечены Верховным Судом РФ в указанном судебном деле. Соблюдение таких моментов нивелирует риски признания договора инвестиционного займа недействительным, а также нивелирует риски переквалификации его в другую договорную конструкцию, например, в договор простого товарищества.

Обозначим такие моменты. В соответствии с указанным решением Верховного суда РФ договор инвестиционного займа может быть признан порочным, если:

договор инвестиционного займа не предусматривает конкретный или определяемый срок действия договора (срок возврата инвестиционного займа);

договор инвестиционного займа не предусматривает право заёмщика в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора (хотя бы под условием выплаты неустойки/компенсации за отказ от исполнения договора);

договор инвестиционного займа предусматривает очень широкий контроль инвестора за ведением деятельности заёмщика.

Таким образом, в указанном судебном деле стороны допустили следующие ошибки при структурировании договора инвестиционного займа: (1) не предусмотрели в договоре срок действия заёмного обязательства (то есть нарушили условие определённости в части срока действия договора займа), (2) не предусмотрели права заёмщика в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора (то есть не предусмотрели базовое право заёмщика), (3) указали в договоре инвестиционного займа график возврата тела займа (то есть включили один из ключевых признаков простого займа в договор инвестиционного займа, что в контексте переквалификации договора инвестиционного займа в договор простого товарищества лишило займодавца права на дальнейшее распределение прибыли).

На практике при структурировании договор инвестиционного займа мы, например, всегда предусматриваем отсечку, прекращающую заёмное обязательство, в виде либо срока выплат, либо в виде максимальной суммы выплат, что обеспечивает принцип определённости в части срока действия договора инвестиционного займа. Также мы всегда предусматриваем в договоре право заёмщика на односторонний отказ от договора, при условии выплаты займодавцу той или иной компенсации. Также мы никогда не указываем в договоре инвестиционного займа конкретный график возврата тела займа, ибо инвестиционный заём в принципе строится на том, что тело займа и проценты по нему смешиваются при возврате инвестору (то есть не разделяются).

Вот что относительно рассмотренных аспектов сделки высказывает Верховный суд РФ:

«Однако с учётом того, что заключенный между сторонами договор обладает признаками договора простого товарищества (участие в распределении общей прибыли, широкий контроль за ведением деятельности получателя средств, бессрочный характер действия договора до даты исключения лица из ЕГРЮЛ, то есть по сути до прекращения деятельности), судам следовало поставить на обсуждение сторон вопрос о квалификации спорного договора как смешанного и применении к отношениям сторон на основании пункта 3 статьи 421 Гражданского кодекса в соответствующих частях правил о договоре займа и договора простого товарищества. По смыслу пункта 3 статьи 1, пунктов 1 и 3 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны не могут установить обязательство (обязанность совершить определённое действие или воздержаться от определённого действия), в котором должник бессрочно лишается возможности его прекращения вследствие надлежащего исполнения или по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Существо законодательства регулирования заёмных правоотношений предполагает необходимость установления срока (фиксированного или определимого), в пределах которого осуществляется возврат суммы займа и начисление процентов за пользование займом (пункт 1, 2 и 6 статьи 809 ГК РФ), и не предполагает возможность установления неограниченного по времени и не прекращаемого обязательства заемщика по уплате процентов. В свою очередь, участник договора простого товарищества, которому возвращается вклад, утрачивает право на участие в распределении прибыли от деятельности, то есть не вправе претендовать на получение прибыли, полученной вне связи с совместной деятельностью (пункт 1 статьи 1042, 1048 ГК РФ).»

Вывод: при оформлении договора инвестиционного займа следует крайне внимательно и осмотрительно прописывать его условия, не следует допускать в договоре инвестиционного займа условий, которые могут свидетельствовать о пороке конструкции займа и фактическом использовании сторонами сделки другой договорной конструкции, например — договора простого товарищества (договора о совместной деятельности).

Конечно, переквалификация правоотношений из инвестиционного займа в простое товарищество далеко не всегда означает лишения защиты интересов займодавца и заёмщика в соответствии с условиями заключенного договора, однако в таком случае спектр рисков для обеих сторон сделки становится максимально широким, а вероятность точного прогнозирования развития ситуации — максимально низкой. Что является крайне неблагоприятным сценарием в инвестиционных проектах.

Структурированием инвестиционных сделок должны заниматься профильные специалисты, имеющие соответствующий опыт и квалификацию, и которые могут реально оценивать максимально широкий спектр возможных рисков.

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С уважением, Евгений Рябов, инвестиционный юрист, автор книги «Стартап и инвестор: правила игры»

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