Кассация по делу Долиной-Лурье: почему Долина снова выиграла, а Лурье проиграла?

27 ноября 2025 года Второй кассационный суд оставил в силе постановления судов первой и апелляционной инстанций по делу Долиной-Лурье, в итоге — Долина снова выиграла суд, а Лурье — проиграла. О том, почему так произошло, по мнению юриста Евгения Рябова, и как Лурье победить в Верховном суде РФ (если дело истребуют в надзор), разбираемся в этой статье.

Ознакомившись в сети с публичными комментариями участников дела Долиной-Лурье после кассации, а также пообщавшись лично (по телефону) кое с кем из них, я прихожу ко мнению, что проигрыш Лурье в указанном деле во многом произошёл из-за упущения ключевого момента во всей этой истории — неправильного неприменения ст. 179 ГК РФ (про обман) и неправильного применения ст. 178 ГК РФ (про заблуждение).

В деле Долиной-Лурье нет заблуждения, а есть обман. То есть имеют место основания для применения ст. 179 ГК РФ и нет оснований для применения ст. 178 ГК РФ.

А ст. 179 ГК РФ — как раз-таки даёт абсолютную защиту добросовестному приобретателю имущества (который не знал и не должен был знать об обмане другой стороны), когда как ст. 178 ГК РФ — ставит защиту добросовестного приобретателя по сделке в зависимость от усмотрения суда (детально различия между обманом и заблуждением, возможностями ст. 178 ГК РФ и ст. 179 ГК РФ я разбирал в этой статье).

Как видно из судебных актов первой инстанции и апелляционной инстанции по делу Долиной-Лурье, а также комментариев участников дела, стратегия защиты Лурье строится на ст. 178 ГК РФ, а не на ст. 179 ГК РФ — что играет явно не на руку позиции Лурье по вышеуказанным причинам и вряд ли является правильным с учётом обстоятельств дела и содержания указанных статей.

Вопрос с двусторонней реституцией также легко решается, коль скоро в деле будет [совершенно обоснованно] применена ст. 179 ГК РФ, поскольку ст. 179 ГК РФ (с учётом того, что Лурье не знала и не должна была знать об обмане, что в судебных актах не опровергнуто, а значит — принимается как факт) просто не даст суду признать указанную сделку недействительной, а значит и вопрос о реституции ставиться не будет (ибо сделка останется в силе).

Кстати, и здесь я выскажу очень неординарную мысль — неприменение судом в деле Долиной-Лурье двусторонней реституции может косвенно свидетельствовать как раз о том, что нет оснований для признания сделки недействительной, поскольку если бы такие основания реально были, то должна была бы быть применена двусторонняя реституция как неизбежное законное последствие признания сделки недействительной. Согласен, эта мысль с юридической точки зрения может выглядеть странной и она уже даже граничит с юмором, но каким ещё образом можно объяснить совершенно маразматичное неприменение судом двусторонней реституции в условиях признания рассматриваемой сделки недействительной?!

Таким образом, в надзорной жалобе и, если дело будет истребовано в надзор — в судебном заседании надзорной инстанции, позиция защиты Лурье in my humble opinion должна строиться на том, что в деле неправильно не применена ст. 179 ГК РФ (про обман) и неправильно применена ст. 178 ГК РФ (про заблуждение), а коль скоро не доказано, что Лурье знала и должна была знать об обмане Долиной, то и нет оснований для признания сделки недействительной.

P.S. Дело Долиной-Лурье в текущем его состоянии реально угрожает стабильности гражданского оборота в нашей стране и значительно понижает качество судебной защиты добросовестных участников сделок! Поэтому прошу читателей активнее распространять экспертные статьи на эту тему, это способствует освящению причин возникшей проблемы.

С уважением, Евгений Рябов, юрист, автор книг «Стартап и инвестор: правила игры», «Как привлечь и оформить инвестиции в бизнес»

