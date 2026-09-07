Риллс / шортс (короткие видео) — новое золото в маркетинге или как из-за двух роликов подскочили продажи моих книг

Рекомендательные алгоритмы произвели революцию в сфере социальных сетей и маркетинга. Если раньше для больших охватов своего контента нужно было иметь большое количество подписчиков в профиле, то сейчас видео-ролик может залететь на десятки тысяч, сотни тысяч и даже миллионы просмотров — вне зависимости от того, есть подписчики в профиле или нет.
И всё это — благодаря рекомендательным алгоритмам соцсетей.
Как сейчас работает работа рекомендательных алгоритмов
Рекомендательный алгоритм соцсети показывает новый видео-ролик определённой тестовой аудитории живых пользователей соцсети и очень быстро анализирует их поведение — глубину просмотра, повторения просмотра, лайки, сохранения, репосты и некоторые иные поведенческие факторы.
После того, как рекомендательный алгоритм понимает, кому примерно интересен данный видео-контент, он расширяет охваты и “скармливает” контент более широкой аудитории. Если интерес к видео на более широкой аудитории подтверждается, то рекомендательный алгоритм ещё более расширяет аудиторию и увеличивает охваты. И так может продолжаться довольно долго. Ключевым здесь является — первый посев, первая реакция на видео-ролик от тестовой аудитории живых пользователей.
При этом, один и тот же ролик, оформленный по-разному (с разным описанием, с разными пояснительными надписями, с наложением разных фильтров и т.д.), может иметь разницу в охвате в десятках-сотнях тысячей просмотров. Множество, казалось бы, незначительных деталей на практике реально имеет значение.
Ключевой ценностью социальных сетей, имеющих рекомендательные алгоритмы продвижения видео-контента является то, что у них огромная аудитория пользователей, с которой не может конкурировать ни один, во всяком случае, российский традиционно-письменный ресурс. А это, в свою очередь, открывает огромные возможности для продажи своих товаров, работ, услуг.
Сейчас уже можно констатировать, что в малом и среднем бизнесе для успеха в бизнесе предприниматель уже должен уметь быть блогером — то есть уметь использовать ресурсы соцсетей с рекомендательными алгоритмами.
Как из-за двух видео-роликов ощутимо подскочили продажи моих книг
У меня есть 3 книги (пока три, скоро, надеюсь, будет больше), которые я продаю на Литрес. Я решил попробовать увеличить продажи книг с помощью коротких вертикальных видео-роликов в одной известной соцсети.
Мы подготовили 6 видео-роликов в виде wow-фрагментов релевантных по тематике фильмов, наложили на них классные пояснительные надписи, сопроводили полезным для аудитории текстом в описании, залили в “пробном” режиме (чтобы видео не показывалось моим подписчикам, но при этом показывалось только новой аудитории) — и в течение нескольких дней получили совокупно 1 миллион просмотров, что для первого такого опыта оказалось довольно неплохо! И что интересно — наибольшую часть просмотров от этого 1 миллиона нам дали 2 видео-ролика, которые особенно сильно завирусились.
После этого мы повторили сделанное упражнение — результат получился примерно таким же. Что говорит о том, что полученный опыт можно успешно масштабировать.
Как правильно оформить видео-ролик для того, чтобы он залетел
1. Первые 3-5 секунд — ключевые. Ролик должен зацепить — своим смыслом, обозначенной проблемой, визуально, на слух или каким-либо иным образом. То есть, если размещается, например, интересный фрагмент какого-то фильма, то момент начала видео-ролика может иметь ключевое значение — если wow-эффект спрятан на 10-20 секунде — то ролик может провалиться, а если он показан в первые 2-3 секунды, то вероятность взлёта ролика значительно возрастает.
Если в ролике что-то рассказывается автором видео, то в первые секунды также должны зацепить пользователя чем-то — поднятой в ролике темой/проблемой, внешностью автора, манерой говорить, локацией или чем-то ещё.
То есть самый “сок” показываем сразу. Главная цель этого правила — уберечь видео-ролик от пролистывания пользователем в ленте и углубление просмотра.
2. Грамотная пояснительная надпись. Сейчас на абсолютном большинстве видео-роликов размещается пояснительная надпись — то есть в видео-редакторе прямо на видео накладывается надпись, которая отражает ключевую суть видео-ролика или каким-то иным образом интригует пользователя.
На практике множество раз установлено, что от пояснительной надписи зависит очень много. Она должна быть довольно короткая (могут быть исключения, но чаще всего — короткая), ёмкая, красиво оформленная, вызывающая интерес, эмоцию. Причём, что интересно — наличие грамматической или пунктуационной ошибки далеко не всегда негативно сказывается на продвижении ролика, главное — смысл надписи и её эстетическое оформление (шрифты тоже имеют значение, маленький аккуратный шрифт на деле часто бывает более привлекателен, нежели крупный и жирный, но здесь тоже нужно учитывать специфику видео-контента и способы оформления надписи).
3. Грамотное и полезное описание видео-ролика. Довольно много пользователей читает описание, и если в описании содержится полезная, грамотно структурированная информация, то вероятность взлёта ролика также значительно возрастает. Так, например, если текст полезен, то его могут часто сохранять — а это положительно оценивается рекомендательными алгоритмами.
4. Видео-ролик должен иметь реально полезный или развлекательный характер. Даже если видео-ролик зацепит аудиторию в первые 2-3 секунды (что убережёт от пролистывания в ленте), но не даст им желанного полезного или развлекательного эффекта в следующие секунды-минуты, и рекомендательный алгоритм не зафиксирует лайк, сохранение, повторные просмотры или пересылку (шеринг) ролика — то видео провалится. Нужно давать реальную ценность — полезный или развлекательный эффект.
5. Комментарии к видео также способствуют его продвижению. При этом рекомендательные алгоритмы также научились определять положительные и отрицательные комментарии! То есть старое правило “чем больше комментариев, и не важно каких — тем лучше” перестаёт работать, положительные комментарии работают на продвижение, а отрицательные — могут препятствовать продвижению.
И если отрицательный комментарий оставлен, то тогда уж его лучше отработать — ответить на него, чтобы развить обсуждение или выступить в защиту контента. А если обсуждение становится токсичным, то лучше удалить его вообще — в противном случае (при наличии токсичности) рекомендательный алгоритм может посчитать такое обсуждение непривлекательным и меньше показывать ролик “чувствительной” аудитории (а большая часть аудитории именно чувствительная).
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