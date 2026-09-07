Риллс / шортс (короткие видео) — новое золото в маркетинге или как из-за двух роликов подскочили продажи моих книг

Рекомендательные алгоритмы произвели революцию в сфере социальных сетей и маркетинга. Если раньше для больших охватов своего контента нужно было иметь большое количество подписчиков в профиле, то сейчас видео-ролик может залететь на десятки тысяч, сотни тысяч и даже миллионы просмотров — вне зависимости от того, есть подписчики в профиле или нет. И всё это — благодаря рекомендательным алгоритмам соцсетей.

Рекомендательный алгоритм соцсети показывает новый видео-ролик определённой тестовой аудитории живых пользователей соцсети и очень быстро анализирует их поведение — глубину просмотра, повторения просмотра, лайки, сохранения, репосты и некоторые иные поведенческие факторы. После того, как рекомендательный алгоритм понимает, кому примерно интересен данный видео-контент, он расширяет охваты и “скармливает” контент более широкой аудитории. Если интерес к видео на более широкой аудитории подтверждается, то рекомендательный алгоритм ещё более расширяет аудиторию и увеличивает охваты. И так может продолжаться довольно долго. Ключевым здесь является — первый посев, первая реакция на видео-ролик от тестовой аудитории живых пользователей. При этом, один и тот же ролик, оформленный по-разному (с разным описанием, с разными пояснительными надписями, с наложением разных фильтров и т.д.), может иметь разницу в охвате в десятках-сотнях тысячей просмотров. Множество, казалось бы, незначительных деталей на практике реально имеет значение. Ключевой ценностью социальных сетей, имеющих рекомендательные алгоритмы продвижения видео-контента является то, что у них огромная аудитория пользователей, с которой не может конкурировать ни один, во всяком случае, российский традиционно-письменный ресурс. А это, в свою очередь, открывает огромные возможности для продажи своих товаров, работ, услуг. Сейчас уже можно констатировать, что в малом и среднем бизнесе для успеха в бизнесе предприниматель уже должен уметь быть блогером — то есть уметь использовать ресурсы соцсетей с рекомендательными алгоритмами.

Как из-за двух видео-роликов ощутимо подскочили продажи моих книг

У меня есть 3 книги (пока три, скоро, надеюсь, будет больше), которые я продаю на Литрес. Я решил попробовать увеличить продажи книг с помощью коротких вертикальных видео-роликов в одной известной соцсети. Мы подготовили 6 видео-роликов в виде wow-фрагментов релевантных по тематике фильмов, наложили на них классные пояснительные надписи, сопроводили полезным для аудитории текстом в описании, залили в “пробном” режиме (чтобы видео не показывалось моим подписчикам, но при этом показывалось только новой аудитории) — и в течение нескольких дней получили совокупно 1 миллион просмотров, что для первого такого опыта оказалось довольно неплохо! И что интересно — наибольшую часть просмотров от этого 1 миллиона нам дали 2 видео-ролика, которые особенно сильно завирусились. После этого мы повторили сделанное упражнение — результат получился примерно таким же. Что говорит о том, что полученный опыт можно успешно масштабировать.

Как правильно оформить видео-ролик для того, чтобы он залетел