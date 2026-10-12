Конвертируемый заем или опцион: почему предприниматели все чаще выбирают первый для мотивации персонала (вестинга)

Что такое вестинг и почему опционы стали невыгодными для целей вестинга в России?
Вестинг - это система мотивации ценных сотрудников бизнеса, при которой сотрудники в случае успешного достижения тех или иных KPI (показателей эффективности) получают долю в компании (бизнесе).
Поскольку в России наиболее популярной формой организации бизнеса является ООО, то и вестинг далее мы будем рассматривать в контексте данный формы.
В России, как и во всём мире, долгое время основным инструментом вестинга считался опцион.
Однако в России подпунктом “в” пункта 12 статьи 2 Федерального закона от 08.08.2024 г. № 259-ФЗ были внесены изменения в ст. 212 НК РФ, в соответствии с которыми с 2025 года приобретатель доли в уставном капитале ООО должен платить НДФЛ с разницы между расходами на приобретение доли ООО и её рыночной стоимостью.
Данные налоговые изменения сделали опционы невыгодными для целей вестинга в России, поскольку сотрудник, который получает долю в ООО по опциону, должен платить НДФЛ с разницы между рыночной стоимостью доли и расходами на её приобретение. А поскольку вестинг устроен так, что сотрудники обычно получают долю безвозмездно или за символическую плату, то и налоговая база в таких случаях возникает серьёзная. Это делает вестинг невыгодным для сотрудников.
Однако согласно российскому законодательству получение доли в уставном капитале ООО в результате внесения вклада в уставный капитал ООО и его увеличения - не облагается налогом. Это делает такой способ получения доли в компании (ООО) выгодным с точки зрения затрат, в том числе, налоговых.
Поэтому вестинг через предоставление ценному сотруднику доли в ООО посредством увеличения уставного капитала закономерно становится всё более популярным и вытесняет вестинг с использованием опционов.
А поскольку конвертируемый заём как раз таки работает через увеличение уставного капитала ООО и предусматривает возможность получения доли в будущем при наступлении тех или иных условий, то именно он и используется сейчас в целях вестинга.
Как работает конвертируемый заём в целях вестинга на практике?
Я неоднократно рассказывал, как работает конвертируемый заём в России, например, здесь и здесь.
Напомню, что конвертируемый заём - это договор простого или инвестиционного займа, по которому займодавцу предоставляется возможность вместо возврата займа (части займа) и(или) получения процентов по займу получить долю в компании-заёмщике.
На практике мы оформляем конвертируемый заём в целях вестинга (мотивации ценных сотрудников) следующим образом:
1. Между ценным сотрудником и компанией, в которой ему предоставляется возможность получить долю, заключается договор конвертируемого займа, по которому сотрудник предоставляет компании простой или инвестиционный заём (чаще всего - простой) в размере небольшой суммы (например, 10 000 рублей) и получает право вместо возврата займа и процентов по нему получить долю в уставном капитале компании в том или ином размере (размер доли либо сразу указывается конкретный, либо рассчитывается по удобной формуле).
2. Сотрудник сразу оформляет и подаёт в компанию письменное заявление о принятии его в ООО и внесении им вклада в уставный капитал ООО в размере суммы предоставленного им компании займа + суммы начисленных, например, за год процентов по займу, при этом сразу указывается, что внесение указанной суммы будет осуществляться посредством зачёта денежных требований сотрудника к компании по обязательствам из договора конвертируемого займа.
3. В то же время оформляется предварительное согласие общего собрания участников ООО (единственного участника ООО) на заключение указанного договора конвертируемого займа. Данное согласие оформляется в виде протокола общего собрания участников ООО (решения единственного участника, если в ООО один участник), в котором, в том числе, фиксируется принятие решения об увеличении уставного капитала ООО на основании заявления займодавца (сотрудника) о принятии его в ООО и внесении им вклада в уставный капитал ООО посредством зачёта денежных требований займодавца (сотрудника) к ООО по обязательствам из договора конвертируемого займа.
Договор конвертируемого займа и предварительное согласие общего собрания участников ООО (единственного участника ООО) на заключение договора конвертируемого займа оформляются нотариально.
Спустя некоторое время (после наступления условий реализации конвертируемого займа), для исполнения договора конвертируемого займа (получения доли в компании) сотрудник подаёт нотариусу требование об увеличении уставного капитала ООО во исполнение договора конвертируемого займа.
Указанное требование может быть подано займодавцем (сотрудником) только после наступления предусмотренного договором конвертируемого займа срока и (или) иных обстоятельств, с которыми договор конвертируемого займа связывает возможность предъявления займодавцем (сотрудником) указанного требования. В качестве таких обстоятельств в договоре конвертируемого займа может быть указано, что сотрудник должен проработать по трудовому договору в компании в течение, например, 2 лет, либо обеспечить достижение тех или иных KPI: например, достижение компанией за календарный год уровня выручки в размере 100 миллионов рублей, и так далее. Конечно же, в договоре конвертируемого займа также прописывается порядок доказывания сотрудником наступления указанных обстоятельств, в том числе, прописывается конкретный перечень доказательств, который должен быть предоставлен сотрудником нотариусу для исполнения конвертации.
Более подробно о том, что прописывается в договоре конвертируемого займа, предварительном согласии общего собрания участников ООО (единственного участника ООО) на заключение договора конвертируемого займа, требовании сотрудника об увеличении уставного капитала ООО во исполнение договора конвертируемого займа, можно почитать здесь.
После того, как сотрудник подаёт нотариусу требование о конвертации и представляет доказательства наступления условий исполнения договора конвертируемого займа, нотариус уведомляет ООО о предъявлении сотрудником такого требования. В течение 14 рабочих дней после предъявления указанного требования компания вправе представить нотариусу возражения в отношении исполнения требования. Если обоснованные возражения к нотариусу не поступают, нотариус отправляет в ФНС заявление о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ в соответствии с параметрами конвертации на основании договора конвертируемого займа и требования займодавца (сотрудника), затем ФНС вносит в ЕГРЮЛ соответствующие изменения, в соответствии с которыми сотрудник становится собственником соответствующей доли в компании.
Вывод
В настоящее время в российской юрисдикции использование договора конвертируемого займа в целях вестинга (предоставления ценному сотруднику доли в компании при условии соблюдения KPI) является более выгодным и предпочтительным, нежели использование в указанных целях опционов. Конечно, структурирование конвертируемого займа является несколько более сложным по сравнению со структурированием опциона, однако это того стоит - как минимум, с точки зрения налоговых рисков.
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С уважением, Евгений Рябов
Инвестиционный и корпоративный юрист, СЕО Ryabov Capital Cоnsulting, автор книг «Как привлечь и оформить инвестиции в бизнес», «Стартап и инвестор: правила игры»
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