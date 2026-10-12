Конвертируемый заем или опцион: почему предприниматели все чаще выбирают первый для мотивации персонала (вестинга)

Что такое вестинг и почему опционы стали невыгодными для целей вестинга в России?

Вестинг - это система мотивации ценных сотрудников бизнеса, при которой сотрудники в случае успешного достижения тех или иных KPI (показателей эффективности) получают долю в компании (бизнесе).

Поскольку в России наиболее популярной формой организации бизнеса является ООО, то и вестинг далее мы будем рассматривать в контексте данный формы.

В России, как и во всём мире, долгое время основным инструментом вестинга считался опцион.

Однако в России подпунктом “в” пункта 12 статьи 2 Федерального закона от 08.08.2024 г. № 259-ФЗ были внесены изменения в ст. 212 НК РФ, в соответствии с которыми с 2025 года приобретатель доли в уставном капитале ООО должен платить НДФЛ с разницы между расходами на приобретение доли ООО и её рыночной стоимостью.

Данные налоговые изменения сделали опционы невыгодными для целей вестинга в России, поскольку сотрудник, который получает долю в ООО по опциону, должен платить НДФЛ с разницы между рыночной стоимостью доли и расходами на её приобретение. А поскольку вестинг устроен так, что сотрудники обычно получают долю безвозмездно или за символическую плату, то и налоговая база в таких случаях возникает серьёзная. Это делает вестинг невыгодным для сотрудников.

Однако согласно российскому законодательству получение доли в уставном капитале ООО в результате внесения вклада в уставный капитал ООО и его увеличения - не облагается налогом. Это делает такой способ получения доли в компании (ООО) выгодным с точки зрения затрат, в том числе, налоговых.

Поэтому вестинг через предоставление ценному сотруднику доли в ООО посредством увеличения уставного капитала закономерно становится всё более популярным и вытесняет вестинг с использованием опционов.

А поскольку конвертируемый заём как раз таки работает через увеличение уставного капитала ООО и предусматривает возможность получения доли в будущем при наступлении тех или иных условий, то именно он и используется сейчас в целях вестинга.