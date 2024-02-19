Платить или не платить НДС? Определяем место реализации товаров

Разъяснения налоговых консультантов. Вправе ли российская организация, руководствуясь подпунктом 2 пункта 1.1 статьи 148 НК, исходит из того, что местом реализации услуг в целях исчисления НДС РФ не признается, поскольку услуги оказываются в отношении товара, находящегося за пределами РФ?

Вопрос

Между иностранным поставщиком и российской организацией заключен договор, согласно которому российская организация оказывает услуги по поиску покупателя на товар, координационном взаимодействии со всеми участниками цепочки поставки товара (отслеживание поставок и оплаты товара, своевременном оформлении документов транспортными компаниями, таможенными и сертифицирующими органами, и по всем иным вопросам, связанным с отслеживанием своевременного исполнения обязательств по поставке товаров) в отношении товара, находящегося за пределами РФ.

Вправе ли российская организация, руководствуясь подпунктом 2 пункта 1.1 статьи 148 НК, исходит из того, что местом реализации услуг в целях исчисления НДС РФ не признается, поскольку услуги оказываются в отношении товара, находящегося за пределами РФ?

Ответ

Из анализа разъяснений фискальных органов и арбитражной практики можно сделать вывод о том, что подпункт 2 пункта 1.1 статьи 148 НК применяется к работам (услугам) в виде монтажа, сборки, переработки, обработки, ремонта, технического обслуживания и аналогичных по своей правовой природе работ (услуг), влекущих изменение физических и/или качественных характеристик движимого имущества, в отношении которого они оказаны.

В рассматриваемом нами случае Организация оказывает услуги иностранному контрагенту, связанные с поиском покупателей на товар, координационным взаимодействием, отслеживанием поставок и оплаты товара, своевременным оформлением документов транспортными компаниями, таможенными и сертифицирующими органами, по всем иным вопросам, связанным с отслеживанием своевременного исполнения обязательств по поставке товаров.

Приведенные виды услуг, по нашему мнению, не аналогичны услугам, поименованным в подпункте 2 пункта 1.1 статьи 148 НК, поскольку не влекут изменения физических и/или качественных характеристик самого товара.

Перечисленные в вопросе услуги, на наш взгляд, оказываются не в отношении самого товара, а больше касаются взаимодействия с покупателями товара.

По нашему мнению, место реализации оказываемых Организацией услуг следует определять на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 148 НК по месту нахождения исполнителя услуг.

Следовательно, оказываемые Организацией услуги будут облагаться НДС на территории РФ.

Обоснование

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 НК объектом налогообложения НДС признается реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ, а также передача имущественных прав.

Порядок определения места реализации услуг в целях исчисления НДС установлен положениями статьи 148 НК.

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В силу пункта 1 статьи 148 НК в целях настоящей главы местом реализации работ (услуг) признается территория РФ, если:

работы (услуги) связаны непосредственно с движимым имуществом, воздушными, морскими судами и судами внутреннего плавания, находящимися на территории РФ. К таким работам (услугам) относятся, в частности, монтаж, сборка, переработка, обработка, ремонт и техническое обслуживание;

деятельность организации или индивидуального предпринимателя, которые выполняют работы (оказывают услуги), осуществляется на территории РФ (в части выполнения видов работ (оказания видов услуг), не предусмотренных подпунктами 1 — 4.1, 4.4 настоящего пункта).

Согласно подпункту 2 пункта 1.1 статьи 148 НК, если иное не предусмотрено пунктом 2.1 настоящей статьи, в целях настоящей главы местом реализации работ (услуг) не признается территория РФ, если работы (услуги) связаны непосредственно с находящимся за пределами территории РФ движимым имуществом, а также с находящимися за пределами территории РФ воздушными, морскими судами и судами внутреннего плавания. К таким работам (услугам) относятся, в частности, монтаж, сборка, переработка, обработка, ремонт, техническое обслуживание.

Из приведенных норм можно сделать вывод о том, что не подлежат налогообложению НДС на территории РФ работы (услуги), непосредственно связанные с движимым имуществом, находящимся за пределами РФ. К таким работам (услугам) относятся, в частности, монтаж, сборка, переработка, обработка, ремонт, техническое обслуживание.

Из имеющейся в НК РФ формулировки можно сделать вывод о том, что перечень видов работ (услуг), непосредственно связанных с движимым имуществом, не ограничен.

В Письме Минфина РФ от 20.07.2018 № 03-07-08/50919 отмечено следующее:

«Что касается нормы подпункта 2 пункта 1.1 статьи 148 Кодекса, согласно которой местом реализации работ (услуг), связанных непосредственно с находящимся за пределами территории Российской Федерации движимым имуществом, а также с находящимися за пределами территории Российской Федерации воздушными, морскими судами и судами внутреннего плавания, не признается территория Российской Федерации, то данная норма применяетсяв отношении работ (услуг) по монтажу, сборке, переработке, обработке, ремонту, техническому обслуживанию имущества, находящегося на момент выполнения работ (оказания услуг) за пределами территории Российской Федерации».

В Постановлении ФАС Московского округа от 12.02.2014 № Ф05-45/2014 по делу № А40-62475/13-20-209 даны следующие разъяснения:

«В силу пп. 2 п. 1.1 ст. 148 НК местом реализации работ (услуг), предусмотренных указанной нормой, не признается территория России тольков том случае, если данные работы (услуги) прямо в ней поименованы, или если такие работы (услуги) являются аналогичными по своей правовой природе данным работам (услугам). В соответствии с законодательством к работам (услугам), аналогичным поименованным в пп. 2 п. 1.1 ст. 148 НК относятся, прежде всего, работы, выполняемые в рамках отношений подряда. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (ч. 1 ст. 703 ГК)».

Из приведенных разъяснений можно сделать вывод о том, что в подпункте 2 пункта 1.1 статьи 148 НК подразумеваются работы (услуги) в отношении движимого имущества в виде монтажа, сборки, переработки, обработки, ремонта, технического обслуживания и аналогичные по своей правовой природе работы (услуги), влекущие изменение физических или качественных характеристик движимого имущества, в отношении которого они оказаны.

В этом же Постановлении ФАС Московского округа от 12.02.2014 № Ф05-45/2014 по делу № А40-62475/13-20-209 был сделан вывод о том, что информационные, инспекционные консультационные услуги с целью обеспечения инспекционной деятельности и осуществления контроля над приемкой продукции (товаров)не аналогичныуслугам, поименованным в подпункте 2 пункта 1.1 статьи 148 НК, а представляют собой услугу (совокупность услуг), не влекущих изменение физических или качественных характеристик движимого имущества, в отношении которого они оказаны, поэтому место их реализации определяется в соответствии с положениями подпункта 5 пункта 1 статьи 148 НК, т.е. по месту нахождения исполнителя услуг.

В рассматриваемом нами случае Организация планирует оказывать услуги иностранному контрагенту, связанные с поиском покупателей на товар, координационным взаимодействием, отслеживанием поставок и оплаты товара, своевременным оформлением документов транспортными компаниями, таможенными и сертифицирующими органами, по всем иным вопросам, связанным с отслеживанием своевременного исполнения обязательств по поставке товаров.

Приведенные виды услуг, по нашему мнению, не аналогичны услугам, поименованным в подпункте 2 пункта 1.1 статьи 148 НК, поскольку не влекут изменения физических и/или качественных характеристик самого товара. Более того, перечисленные в вопросе услуги, на наш взгляд, оказываются не в отношении самого товара, а больше касаются взаимодействия с покупателями товара.

По нашему мнению, место реализации оказываемых Организацией услугследует определять на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 148 НК, поскольку они прямо не поименованы в подпунктах 1 - 4.1, 4.4 пункта 1 статьи 148 НК.

Следовательно, оказываемые Организацией услуги подлежат обложению НДС на территории РФ.

Коллегия Налоговых Консультантов (19 января 2024 года)

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