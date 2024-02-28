О порядке заполнения декларации по НДС при экспорте товара в страну из ЕАЭС. Разъяснение коллегии налоговых консультантов

Организация экспортировала товар в страну, являющуюся членом ЕАЭС, в декабре 2023 года. Выставлен счет-фактура по ставкой по НДС 0%. Пакет документов для подтверждения ставки по НДС 0% собран в январе 2024 года. В каком периоде регистрировать счет-фактуру в книге продаж? В декларации за какой период и по какой строке отразить налоговую базу по НДС?

Вопрос

Организация экспортировала товар в страну, являющуюся членом ЕАЭС, в декабре 2023 года. Выставлен счет-фактура по ставкой по НДС 0%. Пакет документов для подтверждения ставки по НДС 0% собран в январе 2024 года. В каком периоде регистрировать счет-фактуру в книге продаж? В декларации за какой период и по какой строке отразить налоговую базу по НДС? Нужно ли в Декларации за 4 квартал 2023 года заполнять раздел 6 Декларации?

Ответ

В рассматриваемом случае счет-фактуру следует зарегистрировать в книге продаж в последний день квартала, в котором собраны документы, т.е. 31.03.2024.

Налоговую базу по экспортной операции следует отразить в декларации по НДС за 1 квартал 2024 года в разделе 4 по строке 020. В декларации за 4 квартал 2023 года информация об экспортной операции в этом случае не отражается.

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 72 Договора о ЕАЭС[1] взимание косвенных налогов во взаимной торговле товарами осуществляется по принципу страны назначения, предусматривающему применение нулевой ставки НДС и (или) освобождение от уплаты акцизов при экспорте товаров, а также их налогообложение косвенными налогами при импорте.

Порядок применения косвенных налогов при экспорте товаров установлен разделом 2 Приложения № 18 «Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг» к Договору о ЕАЭС (далее — Протокол).

Согласно пункту 3 Протокола при экспорте товаров с территории одного государства-члена на территорию другого государства-члена налогоплательщиком государства-члена, с территории которого вывезены товары, применяются нулевая ставка НДСпри представлении в налоговый орган документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Протокола.

Документы (их копии), предусмотренные пунктом 4 Протокола, для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС налогоплательщиком государства-члена, с территории которого вывезены товары, представляются в налоговый орган одновременно с налоговой декларацией (пункт 4 Протокола).

Согласно пункту 5 Протокола документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Протокола, представляются в налоговый орган в течение 180 календарных дней с даты отгрузки (передачи) товаров.

Порядок определения момента определения налоговой базы по НДС, в случае если документы, предусмотренные пунктом 4 Протокола, собраны в установленный срок, Протоколом не установлен. Следовательно, в таком случае момент определения налоговой регулируется нормами НК РФ.

В силу пункта 9 статьи 167 НК при экспорте товаров в ЕАЭС моментом определения налоговой базы является последнее число квартала, в котором собран пакет документов, предусмотренный пунктом 4 Протокола, в случае если указанные документы, собраны до истечения 180 дней с даты отгрузки товаров.

Аналогичное мнение изложено в Письме Минфина РФ от 06.09.2018 № 03-07-14/63738.

Составление и регистрация счетов-фактур в книге продаж при экспорте товаров в страны ЕАЭС осуществляется в общеустановленном порядке.

Счет-фактура при реализации товаров на экспорт составляется не позднее пяти календарных дней, считая с даты отгрузки товара (пункт 3 статьи 168 НК, подпункт 1 пункта 3 статьи 169 НК).

Согласно пункту 2 Правил ведения книги продаж[2]регистрация счетов-фактур в книге продаж производится в хронологическом порядке в том налоговом периоде, в котором возникает налоговое обязательство.

Таким образом, счет-фактура, выставленный при реализации товаров на экспорт в страны ЕАЭС, регистрируется в книге продаж в последний день квартала, в котором собран пакет документов, предусмотренный пунктом 4 Протокола.

Форма налоговой декларации по НДС и порядок ее заполнения утверждены Приказом ФНС РФ от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ (далее по тексту – Приказ № ММВ-7-3/558@, Декларация по НДС, Порядок).

Экспортные операции отражаются в разделах 4-6 Декларации по НДС (абзац 16 пункта 3 Порядка).

Раздел 6 Налоговой декларации по НДС представляется, в случае если экспортером не собраны документы, предусмотренные пунктом 4 Протокола в течение 180 календарных дней с даты отгрузки товаров (абзаца 22 пункта 3 Порядка).

В случае если экспортером собраны документы, предусмотренные пунктом 4 Протокола, в течение 180 календарных дней с даты отгрузки представляется раздел 4 Налоговой декларации по НДС.

Согласно пункту 41.2 Порядка по строкам 020 по каждому коду операции отражаются налоговые базы за истекший налоговый период, за который представляется декларация, облагаемые по налоговой ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 164 Кодекса, пунктом 3 и (или) пунктом 31 Протокола, обоснованность применения которой по указанной операции документально подтверждена в установленном порядке.

Из изложенного следует, что, в случае если экспортером собраны документы, предусмотренные пунктом 4 Протокола, в течение 180 календарных дней с даты отгрузки товара, налоговая база отражается по строке 020 раздела 4 Налоговой декларации по НДС.

Таким образом, в рассматриваемом случае выставленный в декабре 2023 года счет-фактуру следует зарегистрировать в книге продаж в последний день квартала, в котором собраны документы, т.е. 31.03.2024.

Налоговую базу по экспортной операции следует отразить в декларации за 1 квартал 2024 года в разделе 4 по строке 020. В декларации за 4 квартал 2023 года информация об экспортной операции в этом случае не отражается.

Коллегия Налоговых Консультантов (23 января 2024 года)

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[1] Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.

[2] Утверждены Постановлением Правительства РФ «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» от 26.12.2011 № 1137.