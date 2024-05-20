О рисках при экспорте товара в случае выставления счета-фактуры в неверной валюте

Разбираемся, вправе ли налоговый орган отказать в применении ставки 0% по НДС при экспорте товаров в случае выставления счета-фактуры, в котором неверно указана валюта платежа.

Вопрос

Организация осуществляет экспорт товара в адрес иностранных покупателей за пределы территории ЕАЭС.

Ставка по НДС применяется 0%.

До 2022 года условиями договора было предусмотрено, что оплата товара осуществляется в USD и счета-фактуры также выставлялись в USD.

После 2022 года с покупателями подписано дополнительного соглашение, которым предусмотрена возможность оплаты товара в рублях и в нескольких видах валют.

Если Организация выставить счет-фактуру не в той валюте, в которой фактически будет осуществлена оплата, возникнет ли у Организации риск в части правомерности применения ставки по НДС 0%?

Ответ

В зависимости от валюты платежа счета-фактуры должны быть выставлены следующим образом:

если оплата услуг осуществляется в иностранной валюте, то счет-фактура должен быть выставлен в иностранной валюте;

если оплата услуг осуществляется в рублях, то счет-фактура должен быть выставлен в рублях.

Порядок выставления счетов-фактур в случае, если условиями договора предусмотрена возможность оплаты товара одновременно как в рублях, так и в валюте, не разъяснен.

По нашему мнению, счет-фактура должен выставляться в той валюте, в которой планируется оплата поставки.

Между тем, ответственность для поставщика за составление счета-фактуры в неверной валюте действующим законодательством не предусмотрена.

Счет-фактура не является документом, обосновывающим правомерность применения ставки 0%.

На основании изложенного, считаем, что налоговый орган не вправе отказать в применении ставки 0% по НДС при экспорте товаров в случае выставления счета-фактуры, в котором неверно указана валюта платежа.

Обоснование

В соответствии с пунктом 7 статьи 169 НК — в случае, если по условиям сделки обязательство выражено в иностранной валюте, то суммы, указываемые в счете-фактуре, могут быть выражены в иностранной валюте.

Согласно подпункту «м» пункта 1 Правил заполнения счета-фактуры, применяемых при расчетах по НДС*в строке 7 указывается наименование валюты, которая является единой для всех перечисленных в счете-фактуре товаров (работ, услуг), имущественных прав и ее цифровой код в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в том числе при безденежных формах расчетов. При реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по договорам, обязательство об оплате которых предусмотрено в российских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах, указываются наименование и код валюты РФ.

Соответственно, в зависимости от валюты платежа счета-фактуры должны быть выставлены следующим образом:

если оплата услуг осуществляется в иностранной валюте, то счет-фактура должен быть выставлен в иностранной валюте;

если оплата услуг осуществляется в рублях, то счет-фактура должен быть выставлен в рублях.

Порядок выставления счетов-фактур в случае, если условиями договора предусмотрена возможность оплаты товара одновременно как в рублях, так и в валюте, не разъяснен.

По нашему мнению, счет-фактура должен выставляться в той валюте, в которой планируется оплата поставки.

Между тем, ответственность для поставщика за составление счета-фактуры в неверной валюте действующим законодательством не предусмотрена.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 164 НК налогообложение НДС производится по налоговой ставке 0% при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта.

В силу пункта 1 статьи 165 НК при реализации товаров, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 статьи 164 НК, для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0%, а также налоговых вычетов в отношении операций по реализации сырьевых товаров, указанных в абзаце четвертом пункта 10 настоящей статьи, в налоговые органы, если иное не предусмотрено настоящей статьей, представляются:

в случае вывоза в таможенной процедуре экспорта товаров, указанных в абзаце втором подпункта 1 пункта 1 статьи 164 НК, в налоговые органы представляется реестр в электронной форме, содержащий сведения из декларации на товары, по которой осуществлен выпуск товаров в таможенной процедуре экспорта и товары были вывезены за пределы таможенной территории ЕАЭС, в том числе через территорию государства — члена ЕАЭС, а также сведения из контракта налогоплательщика с иностранным лицом на реализацию товаров, вывозимых за пределы таможенной территории ЕАЭС, либо сведения из контракта налогоплательщика с российской организацией на поставку товаров ее филиалу, представительству, отделению, бюро, конторе, агентству или другому обособленному подразделению, находящемуся за пределами таможенной территории ЕАЭС.

Таким образом, счет-фактура не является документом, обосновывающим правомерность применения ставки 0%.

На основании изложенного, считаем, что налоговый орган не вправе отказать в применении ставки 0% по НДС при экспорте товаров в случае выставления счета-фактуры, в котором неверно указана валюта платежа.

Коллегия Налоговых Консультантов, 24 апреля 2024 года.

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*Постановление Правительства «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» от 26.12.2011 № 1137.