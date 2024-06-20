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Александр Андрианов
Судебная практика по налоговым спорам

Претензии по договору транспортной экспедиции. Разъяснения Коллегии налоговых консультантов

Вправе ли организация удовлетворить претензии покупателя и возместить ущерб? Вправе ли организация сумму возмещенного ущерба учесть в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль?

Вопрос

Между Организацией (Экспедитор) и Заказчиком заключен договора транспортной экспедиции. В рамках договора оказана услуга по доставке груза. В поручении на доставку груза в качестве грузополучателя указан Заказчик. Фактически Заказчик продал груз покупателю, в адрес которого была осуществлена доставка товара.

При приемке товара покупателем было обнаружено нарушение целостности упаковки и повреждение груза. Покупатель выставил претензию в адрес Организации (Экспедитора).

Вправе ли Организация удовлетворить претензии Покупателя и возместить ущерб? Вправе ли Организация сумму возмещенного ущерба учесть в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль?

Ответ

Экспедитор несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. При этом законодательством о транспортной экспедиции определено, что претензии в адрес экспедитора могут быть предъявлены только следующими лицами:

  • клиентом, с которым экспедитором заключен договор, или уполномоченным клиентом лицом;

  • грузополучателем, указанным в договоре транспортной экспедиции;

  • страховщиком, приобретшим право суброгации.

И клиентом, заключившим договор ТЭО, и грузополучателем в соответствии с представленными документами является Заказчик.

Поэтому только Заказчик является лицом, имеющим право на выставление претензии в адрес Организации.

Покупатель груза не вправе предъявлять претензии в адрес Организации.

Расходы по выплате возмещения в адрес Покупателя нельзя признать экономически обоснованными, поскольку выплата будет осуществлена лицу, не имеющему право предъявлять претензии в адрес Организации.

В сложившейся ситуации целесообразно, чтобы Покупатель выставил претензию в адрес Заказчика, а Заказчик перевыставил претензию в адрес Организации. В этом случае операция по выплате возмещения на основании претензии, составленной Заказчиком, будет обоснована, а Организация будет вправе сумму возмещения учесть в составе расходов на основании подпункта 13 пункта 1 статьи 265 НК РФ.

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 801 ГК РФ по договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.

В силу пункта 1 статьи 6 Закона № 87-ФЗ[1] за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных договором транспортной экспедиции и настоящим Федеральным законом, экспедитор и клиент несут ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с главой 25 ГК РФ, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

Пунктами 1 - 3 статьи 12 Закона № 87-ФЗ установлено, что до предъявления экспедитору иска, вытекающего из договора транспортной экспедиции, обязательно предъявление экспедитору претензии, за исключением предъявления иска при оказании экспедиционных услуг для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением клиентом предпринимательской деятельности.

Право на предъявление экспедитору претензии и иска имеет клиент или уполномоченное им на предъявление претензии и иска лицо, получатель груза, указанный в договоре транспортной экспедиции, а также страховщик, приобретший право суброгации.

Претензия предъявляется в письменной форме. К претензии об утрате, о недостаче или повреждении (порче) груза должны быть приложены документы, подтверждающие право на предъявление претензии, и документы, подтверждающие количество и стоимость отправленного груза, в подлиннике или засвидетельствованные в установленном порядке их копии.

Пунктом 4 Правил транспортно-экспедиционной деятельности[2] определены следующие понятия, в частности:

  • «клиент» — лицо, заключившее с экспедитором договор транспортной экспедиции и принявшее на себя обязательство оплатить выполнение транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых экспедитором;

  • «грузополучатель» — лицо, уполномоченное принять груз у экспедитора после окончания перевозки.

Таким образом, экспедитор несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. При этом законодательством о транспортной экспедиции определено, что претензии в адрес экспедитора могут быть предъявлены только следующими лицами:

  • клиентом, с которым экспедитором заключен договор или уполномоченное клиентом лицо;

  • грузополучателем, указанным в договоре транспортной экспедиции;

  • страховщик, приобретший право суброгации.

Лицо, выставляющая претензии, обязано документально подтвердить свои полномочия на ее выставление.

Арбитражная практика свидетельствует о том, что судебными инстанциями не принимаются претензии в адрес экспедитора, предъявленные лицом, которое не поименовано в пункте 2 статьи 12 Закона № 87-ФЗ.

Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2021 № 06АП-6668/2021 по делу № А73-3430/2021:

«По общему правилу инициировать разбирательство по делу о взыскании причиненных убытков вправе, в том числе собственник поврежденного имущества.

Материалами дела подтверждено, что оплату спорного груза в пользу ООО "Николь-Трейд" произвел Гасанов Н.А. (платежное поручение № 235 от 03.06.2020).

Однако, применительно к правоотношениям в сфере транспортной экспедиции определяющее значение имеют не обстоятельства приобретения и источники финансирования предполагаемой к перевозке продукции, а конкретный порядок следования груза, механизм документального оформления транспортно-экспедиционных отношений.

В силу прямого указания пункта 2 статьи 12 Закона о транспортно-экспедиционной деятельности (устанавливающего специальное правило, определяющее порядок и механизм предъявления соответствующих требований) право на предъявление экспедитору иска имеет клиент или уполномоченное им на предъявление претензии и иска лицо, получатель груза, указанный в договоре транспортной экспедиции, а также страховщик, приобретший право суброгации.

Таким образом, заинтересованное лицо вправе предъявить экспедитору требование о возмещении стоимости утраченного груза лишь в том случае, если оно является клиентом в отношениях транспортной экспедиции или уполномоченным им лицом.

В свою очередь, согласно пункту 4 Правил транспортно-экспедиционной деятельности (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2006 № 554) клиентом признается лицо, заключившее с экспедитором договор транспортной экспедиции и принявшее на себя обязательство оплатить выполнение транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых экспедитором.

Из экспедиторской расписки от 30.06.2020 № ХБЧБДМЗ-1/3006 следует, что в качестве клиента (грузополучателя) по спорной перевозке выступал Гусейнов Э.Я. (привлеченный судом к участию в деле на основании статьи 51 АПК РФ в качестве третьего лица).

Экспедиторская расписка от 30.06.2020 N ХБЧБДМЗ-1/3006 не включает указаний на отношение к перевозке ИП Гасанова Н.А., а равно каких-либо дополнений, позволяющих констатировать что, при оформлении расписки Гусейнов Э.Я. действовал от имени, по поручению и/или в интересах Предпринимателя.

Как верно установлено судом, именно Гусейнов Э.Я. принимал прибывший груз 23.07.2020 в пункте назначения - на складе экспедитора по адресу: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 73, корп. 3.

Акт оказанных услуг от 23.07.2020 был оформлен с указанием в качестве клиента Гусейнова Э.Я.

Оплата оказанных услуг также производилась Гусейновым Э.Я.

Согласно акту о наличии/отсутствии расхождений в количестве и качестве груза № ХБ00001958 от 23.07.2020 именно Гусейнов Э.Я. поименован в качестве непосредственного грузополучателя спорных объектов. Сведений о его должностном положении не приведено.

Аналогичные данные отражены в отзыве ООО "Николь-Трейд", подтвердившего, что переданный ООО "ПЭК" груз фактически следовал в адрес Гусейнова Э.Я. и предназначался ему.

При этом, истцом не представлено надлежащих доказательств должностного положения Гусейнова Э.Я. (позволяющих признать, что в спорный период и в рамках данных правоотношений он действовал в качестве представителя Гасанова Н.А.), а также убедительных пояснений о причинах избранного порядка оформления транспортно-экспедиционных отношений с ООО "ПЭК", при котором ни один из составлявшихся сторонами документов не включал в себя указаний на ИП Гасанова Н.А.

Само по себе оформление истцом доверенности от 21.05.2018 серии 27АА № 1245002 на имя Гусейнова Э.Я. не может быть расценено судом в качестве надлежащего и достаточного подтверждения обстоятельств заключения между истцом и ответчиком договора транспортной экспедиции.

Каких-либо материалов деловой переписки, опосредовавшей преддоговорную стадию правоотношений и позволяющей признать запланированную перевозку осуществленной по заказу ИП Гасанова Н.А., материалы дела не содержат».

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25.03.2021 № Ф04-807/2021 по делу № А45-508/2020:

«Из положений статьи 803 ГК РФ и статьи 6 Закона № 87-ФЗ следует, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору транспортной экспедиции экспедитор несет ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с главой 25 ГК РФ и настоящим законом.

Экспедитор несет ответственность перед клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или повреждение (порчу) после принятия экспедитором и до выдачи груза получателю, указанному в договоре транспортной экспедиции, либо уполномоченному им лицу, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело (пункт 1 статьи 7 Закона № 87-ФЗ).

Право на предъявление экспедитору претензии и иска имеет клиент или уполномоченное им на предъявление претензии и иска лицо, получатель груза, указанный в договоре транспортной экспедиции, а также страховщик, приобретший право суброгации (пункт 2 статьи 12 Закона № 87-ФЗ).

Таким образом, грузоотправитель вправе предъявить экспедитору требование о возмещении стоимости утраченного груза в том случае, если он является клиентом в отношениях транспортной экспедиции или уполномоченным им лицом.

Согласно пункту 4 Правил № 554 клиентом признается лицо, заключившее с экспедитором договор транспортной экспедиции и принявшее на себя обязательство оплатить выполнение транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых экспедитором.

Ссылки истца на наличие выданной им доверенности от 16.10.2017 серии 14АА № 1142156 на имя Алякшина Д.М., действовавшего в интересах ИП Алякшиной З.Ф., при подписании экспедиторской расписки от 05.10.2018, переписку с третьим лицом по поводу подтверждения приобретения спорного груза, не принимаются судом округа, поскольку не подтверждают обстоятельства заключения между истцом и ответчиком договора транспортной экспедиции (перевозки груза)».

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 31.05.2012 по делу № А45-12805/2011:

«В силу положений статьи 803 Гражданского кодекса и статьи 6 Федерального закона от 30.06.2003 № 87-ФЗ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору транспортной экспедиции экспедитор несет ответственность по основаниям и в размере, которые определяются в соответствии с главой 25 Гражданского кодекса и указанным Федеральным законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 30.06.2003 № 87-ФЗ экспедитор несет ответственность перед клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или повреждение (порчу) после принятия экспедитором и до выдачи груза получателю, указанному в договоре транспортной экспедиции, либо уполномоченному им лицу, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.

На основании пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 30.06.2003 № 87-ФЗ право на предъявление экспедитору претензии и иска имеет клиент или уполномоченное им на предъявление претензии и иска лицо, получатель груза, указанный в договоре транспортной экспедиции, а также страховщик, приобретший право суброгации.

При этом пунктом 4 Правил транспортно-экспедиционной деятельности, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2006 № 554, определено, что клиентом признается лицо, заключившее с экспедитором договор транспортной экспедиции и принявшее на себя обязательство оплатить выполнение транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых экспедитором.

Принимая во внимание, что поставщик ООО "АрКОС" передало товар экспедитору ООО "РАТЭК" по указанию покупателя ООО ИСК "Лаукар", не оплачивало выполнение транспортно-экспедиционных услуг, Договор предусматривал самовывоз товара, арбитражные суды сделали правильный вывод об отсутствии у ООО "РАТЭК" обязательств перед ООО "АрКОС" в связи с принятием товара к перевозке по экспедиторской расписке от 30.10.2009 № 12111412».

В рассматриваемом нами случае из представленного Поручения следует, что грузополучателем является Заказчик.

В транспортной накладной в разделе 2 в качестве грузополучателя также указан Заказчик.

Таким образом, и клиентом, заключившим договор ТЭО, и грузополучателем в соответствии с представленными документами является Заказчик. Следовательно, Заказчик является лицом, имеющим право на выставление претензии в адрес Организации.

Покупатель в Поручении, в Транспортной накладной прямо не поименован в качестве грузополучателя. В связи с чем, считаем, что Покупатель не вправе предъявлять претензии в адрес Организации.

На основании пункта 1 статьи 265 НК РФ в состав внереализационных расходов, не связанных с производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией. К таким расходам относятся, в частности:

  • 13) расходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также расходы на возмещение причиненного ущерба;

Кроме того, в силу пункта 1 статьи 252 НК РФ налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы на сумму произведенных расходов в случае, если эти расходы соответствуют следующим критериям:

  • документально подтверждены;

  • экономически обоснованы;

  • направлены на получение дохода;

  • отсутствуют в перечне статьи 270 НК РФ.

В рассматриваемом нами случае расходы по выплате возмещения покупателю нельзя признать экономически обоснованными, поскольку выплата будет осуществлена лицу, не имеющему право предъявлять претензии в адрес Организации.

По нашему мнению, в сложившейся ситуации целесообразно, чтобы Покупатель выставил претензию в адрес Заказчика, а Заказчик перевыставил претензию в адрес Организации. В этом случае операция по выплате возмещения на основании претензии, составленной Заказчиком, будет обоснована, а Организация будет вправе сумму возмещения учесть в составе расходов на основании подпункта 13 пункта 1 статьи 265 НК РФ.

Коллегия Налоговых Консультантов, 21 мая 2024 года

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[1] Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» от 30.06.2003 № 87-ФЗ.

[2] Утверждены Постановлением Правительства РФ от 08.09.2006 № 554.

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