Об оплате больничного листа сотруднику, находящемуся в отпуске с последующим увольнением

Сотрудник уходит в очередной ежегодный оплачиваемый отпуск с последующим увольнением. Отпуск предоставляется на период с 24.06.24 по 07.07.24. Сотрудник открывает больничный 03.07.24 по 11.07.24. Должна ли организация произвести перерасчет отпускных и расчета при увольнении? Как оплачивается в этом случае больничный лист?

Ответ

В рассматриваемом случае при предоставлении сотрудником, который находится в отпуске с последующим увольнением, больничного листа, начинающегося до увольнения и заканчивающегося уже после:

дата увольнения не изменяется;

пересчет выплаченных отпускных не производится;

больничный лист оплачивается в полном объеме: первые три дня – за счет Организации, начиная с четвертого – за счет средств СФР.

Обоснование:

В соответствии со статьей 127 ТК РФ при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска.

В Письме Минтруда России от 25.03.2024 № 14-6/ООГ-1598 сделаны следующие выводы:

«В соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) работник вправе расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен Кодексом или иным федеральным законом.

В силу статьи 81 Кодекса не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.

Расторжение трудового договора по инициативе работника в период нахождения на листке нетрудоспособности Кодексом не запрещено, поскольку инициатива увольнения исходит от работника, а не от работодателя.

Вместе с тем в случае, если работник оформил листок нетрудоспособности во время отпуска с последующим увольнением, согласно статье 183 Кодекса работодатель будет обязан выплатить работнику пособие по временной нетрудоспособности за все дни временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом.

Так, согласно пункту 2 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию" пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в период работы по трудовому договору, а также когда заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней со дня прекращения указанной работы или деятельности».

В Письме Роструда от 24.12.2007 № 5277-6-1 указано, что за время болезни в период отпуска с последующим увольнением работнику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности, однако в отличие от общих правил (статья 124 ТК РФ), отпуск на число дней болезни не продлевается.

В Информации ФСС РФ «Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (вопрос-ответ)» указано, что, если работник заболел в период отпуска с последующим увольнением, пособие подлежит выплате, так как заболевание наступило до увольнения.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 5 Закона № 255-ФЗ[1] обеспечение застрахованных лиц пособием по временной нетрудоспособности осуществляется в случаях утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы, в том числе в связи с операцией по искусственному прерыванию беременности или осуществлением экстракорпорального оплодотворения (далее - заболевание или травма).

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3 Закона № 255-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности в случаях, указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, выплачивается застрахованным лицам (за исключением застрахованных лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии со статьей 4.5 настоящего Федерального закона) за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств страхователя, а за остальной период начиная с 4-го дня временной нетрудоспособности за счет средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Частью 1 статьи 7 Закона № 255-ФЗ установлено, что пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы, за исключением случаев, указанных в части 2 настоящей статьи, при карантине, протезировании по медицинским показаниям и лечении в санаторно-курортных организациях непосредственно после оказания медицинской помощи в стационарных условиях выплачивается в следующем размере:

1) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет, - 100% среднего заработка;

2) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет, - 80% среднего заработка;

3) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, - 60% среднего заработка.

Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы выплачивается застрахованным лицам в размере 60 процентов среднего заработка в случае заболевания или травмы, наступивших в течение 30 календарных дней после прекращения работы по трудовому договору, служебной или иной деятельности, в течение которой они подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (часть 2 статьи 7 Закона № 255-ФЗ).

Поскольку в рассматриваемой ситуации дата увольнения определяется как день окончания отпуска, то фактически период временной нетрудоспособности наступил во время действия трудового договора.

Следовательно, пособие по временной нетрудоспособности подлежит выплате в обычном порядке в полном объеме.

Таким образом, в рассматриваемом случае при предоставлении сотрудником, который находится в отпуске с последующим увольнением, больничного листа, начинающегося до дня увольнения и заканчивающегося после дня увольнения:

- дата увольнения не изменяется;

- пересчет выплаченных отпускных не производится;

- больничный лист оплачивается в полном объеме: первые три дня – за счет Организации, начиная с четвертого – за счет средств СФР.

Коллегия Налоговых Консультантов, https://t.me/knk_audit 17 июля 2024 года

[1] Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ.