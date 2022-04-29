Уступка прав и обязанностей по договору лизинга

Организация — лизингодатель заключает договор со сторонней организацией по уступке прав и обязанностей по договору лизинга, а также реализацию предмета лизинга. По договору лизинга имеется просроченная задолженность по лизинговым платежам. Какой порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете такой операции?

Стороны вправе заключить договор, предусматривающий передачу прав и обязанностей по договору лизинга, а также реализацию предмета лизинга.

В бухгалтерском учете разница между балансовой стоимостью списываемой чистой инвестиции в аренду и суммой вознаграждения по договору уступки прав требований (цессии) отражается в составе прибыли (убытка) отчетного периода. Данный порядок учета (проводки по операциям) изложен нами в обосновании.

Организация для целей налогообложения прибыли доход от реализации имущественных прав вправе уменьшить на цену приобретения имущественных прав (размер уступаемого денежного требования).

Отрицательная разница между двумя этими величина признается убытком, учитываемым для целей налогообложения прибыли.

При этом, обращаем внимание, что первоначальный кредитор, в зависимости от того, уступаются права требования долга до наступления сроков платежа или после, учитывает убыток либо в полной сумме, либо в пределах установленного НК РФ норматива.

По нашему мнению, на момент уступки прав требований и обязательств по договору лизинга Организации следует отдельно определить налоговые базы в отношении просроченной задолженности по лизинговым платежам и в отношении лизингового платежа, по которому услуга оказана, а срок оплаты на момент уступки не наступил. Для расчета налоговых баз, на наш взгляд, сумму дохода, причитающегося за просроченные платежи и за текущий платеж, целесообразно определить пропорционально размерам задолженностей.

При этом:

- убыток, исчисленный в отношении просроченных платежей, Организация будет праве учесть в целях исчисления налога на прибыль в полной сумме;

- убыток, образовавшийся в отношении текущего платежа, полежит нормированию в силу пункта 1 статьи 279 НК РФ.

В отношении будущих лизинговых платежей, по которым услуга не была оказана на момент уступки, налоговых последствий не возникает.

В том случае, если с уступкой прав требований (цессия) одновременно передаются права собственности на предмет лизинга, то доход от реализации предмета лизинга уменьшается на остаточную стоимость предмета лизинга.

Налоговая база по НДС должна определяться как сумма превышения суммы дохода, полученного первоначальным кредитором при уступке права требования, над размером денежного требования, права по которому уступлены.

Таким образом, если цена уступки прав требований (цессии) равна размеру требования или меньше, то налоговая база по НДС отсутствует (НДС равен нулю).

В целях НК РФ реализация предмета лизинга признается операцией по реализации товаров (работ, услуг) и, как следствие, подлежит обложению НДС в общем порядке.

Обоснование

Гражданское законодательство

В соответствии с пунктом 1 статьи 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

В силу пункта 2 статьи 382 ГК РФ для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, не допускается (статья 383 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

В соответствии со статьей 392.3 ГК РФ в случае одновременной передачи стороной всех прав и обязанностей по договору другому лицу (передача договора) к сделке по передаче соответственно применяются правила об уступке требования и о переводе долга.

На основании пунктов 1 и 2 статьи 391 ГК РФ перевод долга с должника на другое лицо может быть произведен по соглашению между первоначальным должником и новым должником.

Пунктом 1 статьи 385 ГК РФ установлено, что уведомление должника о переходе права имеет для него силу независимо от того, первоначальным или новым кредитором оно направлено[1].

В силу пункта 1 статьи 388 ГК РФ уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону.

На основании пункта 1 статьи 390 ГК РФ цедент отвечает перед цессионарием за недействительность переданного ему требования, но не отвечает за неисполнение этого требования должником, за исключением случая, если цедент принял на себя поручительство за должника перед цессионарием.

При уступке цедентом должны быть соблюдены следующие условия:

- уступаемое требование существует в момент уступки, если только это требование не является будущим требованием;

- цедент правомочен совершать уступку;

- уступаемое требование ранее не было уступлено цедентом другому лицу;

- цедент не совершал и не будет совершать никакие действия, которые могут служить основанием для возражений должника против уступленного требования.

Законом или договором могут быть предусмотрены и иные требования, предъявляемые к уступке.

Положениями об уступке прав требования прямо не предусмотрена обязанность по выплате вознаграждения первоначальному кредитору новым кредитором.

Однако в силу пункта 3 статьи 423 ГК РФ договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное.

Кроме того, на основании пункта 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Пунктом 1 статьи 424 ГК РФ установлено, что исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

Таким образом, cтороны вправе предусмотреть согласованную сумму вознаграждения за передачу прав и обязанностей по договору лизинга.

Соответственно, в общем случае стороны вправе заключить договор, предусматривающий переход прав требования от одного лица к другому, а также перевод долга по всем обязательствам от первоначального лица к другому лицу.

В этом случае, по сути, имеет место передача всех прав и обязанностей по договору.

При этом если договором не предусмотрено иное, то к новому кредитору переходят права требования в тех объемах и на тех условиях, которые существовали на момент их передачи. Вместе с уступаемым правом к новому кредитору также переходят и права, обеспечивающие исполнение обязательств.

В силу пункта 3 статьи 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 454 ГК РФ по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Вместе с тем, обязанности лизингодателя при уступке прав требований (цессии) предусматривают и передачу права собственности на предмет лизинга. В связи с этим, договор об уступке прав требований (цессии) должен включать в себя и реализацию предмета лизинга новому лизингодателю.

Таким образом, реализация договора финансового лизинга представляет смешанный договор, предусматривающий передачу прав и обязанностей по договору лизинга, а также реализацию предмета лизинга. В этом случае происходит замена лизингодателя в договоре лизинга.

Бухгалтерский учет

Фондом «НРБУ «БМЦ» даны Рекомендации Р-119/2020-ОК Лизинг «Продажа арендодателем права требования по договору финансовой аренды»[2] (далее по тексту – Рекомендация Р-119/2020-ОК), которые применяются арендодателем при продаже (уступке за вознаграждение) стороннему лицу прав требования по договору аренды (в том числе лизинга), объекты которой классифицируется в соответствии с ФСБУ 25/2018[3] в качестве объектов учета неоперационной (финансовой) аренды. Положения настоящей Рекомендации применяются в равной степени при продаже (уступке за вознаграждения) всей совокупности прав требования по договору или только части этих прав (пункт 1).

В Рекомендациях Р-119/2020-ОК изложены следующие выводы:

«2. Арендодатель, продавший (уступивший за вознаграждение) стороннему лицу право требования по договору неоперационной (финансовой) аренды, относит в бухгалтерском учете на прибыль или убыток отчетного периода разницу между балансовой стоимостью списываемой чистой инвестиции в аренду и суммой полученного (подлежащего получению) вознаграждения.

3. Разница, указанная в пункте 2 настоящей Рекомендации, учитывается арендодателем и представляется в отчете о финансовых результатах по аналогии с тем, как арендодатель в соответствии со своей учетной политикой учитывает и представляет в указанном отчете результаты обесценения чистых инвестиций в аренду.

4. Если разница, указанная в пункте 2 настоящей Рекомендации, отрицательная, она включается в отчете о финансовых результатах в ту же статью расходов, в которой арендодатель в соответствии со своей учетной политикой представляет признанное за отчетный период обесценение своих чистых инвестиций в аренду, за исключением случая, указанного в пункте 5 настоящей Рекомендации. Если указанная разница положительная, она относится в отчете о финансовых результатах на уменьшение той же статьи расходов (на увеличение статьи доходов), в которой арендодатель в соответствии со своей учетной политикой представляет признанное за отчетный период восстановление прошлого обесценения своих чистых инвестиций в аренду.

5. В случае если убыток от продажи (уступки за вознаграждение) прав требования по договору в существенной части обусловлен факторами, отличными от кредитных рисков, и организация может надежно оценить соответствующую часть убытка, то эта часть подлежит представлению в отчете о финансовых результатах в качестве отдельного вида расходов. При этом сумма данного расхода может быть объединена в отчете в одну статью с другими расходами, возникшими в результате тех же обстоятельств, с которыми связан данный убыток».

Основания для таких выводов также приведены в Рекомендациях Р-119/2020-ОК в разделе «Основа для выводов».

В соответствии с пунктами 7, 10.1 и 16 ПБУ 9/99[4] поступления от уступки прав требования в бухгалтерском учете признаются в составе прочих доходов на дату погашения права требования.

Одновременно в состав прочих расходов списывается стоимость уступаемых прав (пункты 11, 14.1 и 16 ПБУ 10/99[5]).

На наш взгляд, операции, связанные с передачей прав и обязанностей по договору лизинга, а также реализацией предмета лизинга новому лизингодателю, в бухгалтерском учете отражаются следующим образом:

Дебет Кредит Наименование операции Получена прибыль 76/уступка (цессия) 76/ЧИА[6] Списана балансовая стоимость чистой инвестиции в аренду 76/уступка (цессия) 91.1 Отражено превышение вознаграждения по договору уступки прав требований (цессии) над балансовой стоимостью ЧИА[7]. 91.2 68 Начислен НДС с реализации предмета лизинга 51 76/уступка (цессия) Получены денежные средства от нового лизингодателя (нового кредитора) Получен убыток 76/уступка (цессия) 76/ЧИА Списана балансовая стоимость чистой инвестиции в аренду в сумме, не превышающей вознаграждение по договору уступки прав требований (цессии) 91.2 76/ЧИА Отражено превышение балансовой стоимости ЧИА над вознаграждением по договору уступки прав требований (цессии) 91.2 68 Начислен НДС с реализации предмета лизинга 51 76/уступка (цессия) Получены денежные средства от нового лизингодателя (нового кредитора)

Налог на прибыль

На основании пункта 1 статьи 249 НК РФ в целях главы 25 НК РФ доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав.

На основании подпункта 2.1 пункта 1 статьи 268 НК РФ при реализации товаров и (или) имущественных прав налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких операций на стоимость реализованных товаров и (или) имущественных прав, определяемую в следующем порядке, в частности:

- при реализации имущественных прав (долей, паев) - на цену приобретения данных имущественных прав (долей, паев) и на сумму расходов, связанных с их приобретением и реализацией, если иное не предусмотрено пунктом 10 статьи 309.1 или пунктом 2.2 статьи 277 настоящего Кодекса.

Если цена приобретения (создания) имущества (имущественных прав), указанного в подпунктах 2, 2.1 и 3 пункта 1 настоящей статьи, с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами признается убытком налогоплательщика, учитываемым в целях налогообложения (пункт 2 статьи 268 НК РФ).

При этом, в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 1 статьи 268 НК РФ при реализации имущественного права, которое представляет собой право требования долга, налоговая база определяется с учетом положений, установленных статьей 279 НК РФ.

Статьей 279 НК РФ не предусмотрены особенности налогообложения операций по договору уступки первоначальным кредитором денежного требования, вытекающего из договора реализации имущественного права.

Следовательно, Организация в рассматриваемом случае применяет порядок налогообложения, предусмотренный статьей 268 НК РФ.

Таким образом, для целей налогообложения прибыли доход от реализации имущественных прав Организация вправе уменьшить на цену приобретения имущественных прав (размер уступаемого денежного требования).

Отрицательная разница между двумя этими величина признается убытком, учитываемым для целей налогообложения прибыли.

При этом, обращаем внимание, что первоначальный кредитор, в зависимости от того, уступаются права требования долга до наступления сроков платежа или после, учитывает убыток либо в полной сумме, либо в пределах установленного НК РФ норматива.

Далее рассмотрим порядок учета убытка, полученного в связи с реализацией прав требований (цессии).

В соответствии с пунктом 1 статьи 279 НК РФ при уступке налогоплательщиком - продавцом товаров (работ, услуг), осуществляющим исчисление доходов (расходов) по методу начисления, права требования долга третьему лицу до наступления предусмотренного договором о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа отрицательная разница между доходом от реализации права требования долга и стоимостью реализованных товаров (работ, услуг) признается убытком налогоплательщика.

При этом размер убытка для целей налогообложения не может превышать сумму процентов, которую налогоплательщик уплатил бы исходя из максимальной ставки процента, установленной для соответствующего вида валюты пунктом 1.2 статьи 269 НК РФ, либо по выбору налогоплательщика исходя из ставки процента, подтвержденной в соответствии с методами, установленными разделом V.1 НК РФ по долговому обязательству, равному доходу от уступки права требования, за период от даты уступки до даты платежа, предусмотренного договором на реализацию товаров (работ, услуг). Положения настоящего пункта и абзаца первого пункта 4 настоящей статьи также применяются к налогоплательщику-кредитору по долговому обязательству. Порядок учета убытка в соответствии с настоящим пунктом должен быть закреплен в учетной политике налогоплательщика.

В силу пункта 2 статьи 279 НК РФ при уступке налогоплательщиком - продавцом товара (работ, услуг), осуществляющим исчисление доходов (расходов) по методу начисления, права требования долга третьему лицу после наступления предусмотренного договором о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа отрицательная разница между доходом от реализации права требования долга и стоимостью реализованного товара (работ, услуг) признается убытком по сделке уступки права требования на дату уступки права требования.

Из приведенных положений следует, что порядок учета убытка, полученный от уступки прав требования, зависит от того, уступаются права требования долга до наступления сроков платежа или после.

При этом речь идет об уступке прав денежного требования по уже реализованным товарам, работам, услугам.

Для случая уступки прав требования по кредитным договорам в Письме Минфина РФ от 19.03.2019 № 03-03-06/2/18297 были даны следующие разъяснения.

«Согласно пунктам 1 и 2 статьи 279 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) при уступке налогоплательщиком - продавцом товаров (работ, услуг), осуществляющим исчисление доходов (расходов) по методу начисления, права требования долга третьему лицу отрицательная разница между доходом от реализации права требования долга и стоимостью реализованных товаров (работ, услуг) признается убытком налогоплательщика.

В случае если срок платежа по договору не наступил, убыток признается во внереализационных расходах в соответствии с пунктом 1 статьи 279 НК РФ в размерах, не превышающих сумму процентов, которую налогоплательщик уплатил бы исходя из максимальной ставки процента, установленной для соответствующего вида валюты пунктом 1.2 статьи 269 НК РФ, либо по выбору налогоплательщика исходя из ставки процента, подтвержденной в соответствии с методами, установленными разделом V.1 НК РФ по долговому обязательству, равному доходу от уступки права требования, за период от даты уступки до даты платежа, предусмотренного договором на реализацию товаров (работ, услуг). При этом на основании пункта 1 статьи 279 НК РФ выбранный метод нормирования закрепляется в учетной политике для целей налогообложения.

Если срок платежа по договору, право требования по которому было уступлено, наступил, то убыток включается во внереализационные расходы в соответствии с пунктом 2 статьи 279 НК РФ.

Таким образом, при уступке права требования долга третьему лицу до наступления предусмотренного договором о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа налоговую базу от такой операции необходимо определять с учетом положений пункта 1 статьи 279 НК РФ. Если же право требования долга уступается третьему лицу после наступления предусмотренного договором о реализации товаров (работ, услуг) срока платежа, то налоговую базу от такой операции необходимо определять с учетом положений пункта 2 статьи 279 НК РФ.

В связи с этим при уступке права требования, в отношении одной части которого срок платежа наступил, а в отношении другой - нет, по мнению Департамента, необходимо учитывать следующее.

Статьей 279 НК РФ не предусмотрен порядок распределения суммы дохода от реализации права требования на различные части уступаемого требования (просроченную и непросроченную части задолженности). Учитывая указанное, налоговая база по налогу на прибыль может быть корректно определена только в том случае, если в договоре об уступке права требования установлена стоимость указанных частей реализуемого права требования.

При этом при определении стоимости частей реализуемого права требования и распределении в дальнейшем дохода от реализации права требования в целях применения положений статьи 279 НК РФ следует исходить из принципа экономической обоснованности.

Вышеуказанное также относится к договорам уступки прав требования по кредитным договорам.

По мнению Департамента, в случае уступки в рамках одного долга части задолженности, срок платежа по которой наступил, налоговая база от уступки такой части задолженности определяется с учетом положений пункта 2 статьи 279 НК РФ, при этом к части задолженности, срок платежа по которой не наступил, применяются, соответственно, положения пункта 1 статьи 279 НК РФ.

Срок платежа по договору, являющийся критерием для определения порядка учета убытков от уступки права требования, для целей налогообложения прибыли должен определяться на основании условий соответствующего договора, действующего на дату уступки права требования».

Таким образом, по мнению Минфина РФ, в случае когда при уступке прав требования уступается одновременно часть просроченной задолженности и часть задолженности, по которой срок оплаты не наступил, в отношении просроченной задолженности следует применять положения пункта 2 статьи 279 НК РФ, а в отношении задолженности, по которой срок оплаты не наступил следует применять пункт 1 статьи 279 НК РФ.

При этом наиболее точно налоговая база может быть рассчитана в том случае, когда в договоре выделена отдельно стоимость передаваемых просроченных прав и отдельно стоимость прав, обязательство по оплате которых не наступило.

В случае если стоимости отдельно не выделены, то распределение дохода между задолженностями должно быть осуществлено расчетным путем экономически обоснованным способом.

Специфика договоров лизинга заключается в том, что услуги являются длящимися, оказываются ежедневно, а оплата осуществляется периодическими платежами в соответствии с графиком их уплаты.

Следовательно, на момент уступки всех прав и обязательств по договору лизинга может иметь место передача уже просроченной задолженности по уплате лизинговых платежей, срок оплаты по которым уже наступил, передача текущих лизинговых платежей, в отношении которых услуга по предоставлению в лизинг уже оказана к моменту уступки (часть платежа с последней даты начисления по графику до даты уступки), а обязанность по оплате еще не возникла.

При этом в отношении будущих лизинговых платежей передачи прав требования, на наш взгляд, не происходит, поскольку услуга еще не оказана, и право требования на эти платежи у лизингодателя (цедента) еще не возникло.

Обобщив вышеизложенное, приходим к выводу, что для целей исчисления налога на прибыль при замене лизингодателя путем уступки прав требования (цессии) по договору лизинга необходимо учитывать следующие доходы и расходы:

- доход от реализации имущественных прав в размере договорной стоимости уступаемого права требования к лизингополучателю - на дату уступки;

- расход в сумме долга по лизинговым платежам лизингополучателя, переданного новому лизингодателю (новому кредитору). При этом, в отношении прав требования просроченных лизинговых платежей налоговая база определяется на основании пункта 2 статьи 279 НК РФ, а в отношении лизинговых платежей, по которым услуга оказана, однако срок оплаты не наступил, налоговая база определяется на основании пункта 1 статьи 279 НК РФ.

В отношении будущих лизинговых платежей, предусмотренных графиком их уплаты, в отношении которых услуга еще не оказана, а право требования не возникло, определение налоговой базы не осуществляется.

При этом, обращаем внимание, что если с уступкой прав требований (цессия) одновременно передаются права собственности на предмет лизинга, то подлежат признаю дополнительно следующие доходы и расходы:

- доход от реализации предмета лизинга в размере его договорной стоимости (без учета НДС с реализации) - на дату перехода права собственности на предмет лизинга к новому лизингодателю (новому собственнику) (пункт 1 статьи 39 НК РФ, пункт 3 статьи 271 НК РФ)[8];

- расход в виде стоимости реализованного имущества в размере остаточной стоимости предмета лизинга (подпункт 1 пункта 1 статьи 268 НК РФ). В том случае, если предмет лизинга реализован с убытком, то полученный убыток включается в состав прочих расходов налогоплательщика равными долями в течение срока, определяемого как разница между сроком полезного использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации. (пункт 3 статьи 268 НК РФ, Письма Минфина РФ от 04.07.2013 № 03-03-06/1/25619, от 06.04.2012 № 03-03-06/1/189).

НДС

НДС с уступки прав требований (цессии) у первоначального лизингодателя

В силу норм подпункта 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признается, в том числе, передача имущественных прав.

Особенности определения налоговой базы в случае передачи имущественных прав определены статьей 155 НК РФ.

Так, в частности, на основании абзаца 2 пункта 1 статьи 155 НК РФ налоговая база при уступке первоначальным кредитором денежного требования, вытекающего из договора реализации товаров (работ, услуг), или при переходе указанного требования к другому лицу на основании закона определяется как сумма превышения суммы дохода, полученного первоначальным кредитором при уступке права требования, над размером денежного требования, права по которому уступлены.

Из вышеизложенной нормы следует, что налоговая база при уступке денежного требования, вытекающего из договоров реализации товаров (работ, услуг), определяется как разница между суммой полученного дохода и размером уступаемых денежных прав.

В рассматриваемом случае имеет место уступка денежного требования, возникшего на основании договора лизинга.

Следовательно, налоговая база по НДС должна определяться как сумма превышения суммы дохода, полученного первоначальным кредитором при уступке права требования, над размером денежного требования, права по которому уступлены.

Таким образом, если цена уступки прав требований (цессии) равна размеру требования или меньше, то налоговая база по НДС отсутствует (НДС равен нулю).

Аналогичная точка зрения высказана в Письме Минфина РФ от 14.02.2018 № 03-07-11/9078:

«В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 главы 21 "Налог на добавленную стоимость" Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, а также передача имущественных прав.

На основании пункта 1 статьи 153 Кодекса при передаче имущественных прав налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется с учетом особенностей, установленных статьей 155 Кодекса.

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 155 Кодекса при уступке первоначальным кредитором денежного требования, вытекающего из договора реализации товаров (работ, услуг), или при переходе указанного требования к другому лицу на основании закона налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется как сумма превышения суммы дохода, полученного первоначальным кредитором при уступке права требования, над размером денежного требования, права по которому уступлены.

Таким образом, при уступке лизингодателем (первоначальным кредитором) другому лицу (новому кредитору) имущественного права - денежного требования, вытекающего из договора реализации услуг лизинга, налог на добавленную стоимость исчисляется в вышеуказанном порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 1 статьи 155 Кодекса».

НДС с реализации предмета лизинга

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признается реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ.

Пунктом 1 статьи 39 НК РФ установлено, что реализацией товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на возмездной основе права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмотренных НК РФ, передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на безвозмездной основе.

В соответствии с пунктом 1 статьи 167 НК РФ в целях настоящей главы моментом определения налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 - 15 настоящей статьи, является наиболее ранняя из следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Таким образом, в целях НК РФ реализация предмета лизинга признается операцией по реализации товаров (работ, услуг) и, как следствие, подлежит обложению НДС в общем порядке.

Коллегия Налоговых Консультантов, https://t.me/knk_audit 26 июля 2024 года

[1] Должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода права к этому кредитору, за исключением случаев, если уведомление о переходе права получено от первоначального кредитора.

[2] Рекомендация Р-119/2020-ОК Лизинг «Продажа арендодателем права требования по договору финансовой аренды» (Фонд «Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр» (Фонд «НРБУ «БМЦ»), утверждена Отраслевым комитетом по лизингу (ОК Лизинг) 01.09.2020) («Официальный сайт Бухгалтерского методологического центра», 2021)

[3] Приказ Минфина РФ от 16.10.2018 № 208н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

[4] Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

[5] Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв. Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

[6] Чистая стоимость инвестиции в аренду (ФСБУ 25/2018). Здесь и далее по тексту используется как ЧИА.

[7] Обращаем внимание, что в данном случае возникает обязанность по уплате НДС у первоначального кредитора. Подробная информация изложена далее по тексту настоящей консультации.

[8] Согласно пункту 3 статьи 271 НК РФ для доходов от реализации, если иное не предусмотрено настоящей главой, датой получения дохода признается дата реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемой в соответствии с пунктом 1 статьи 39 настоящего Кодекса, независимо от фактического поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату. При реализации товаров (работ, услуг) по договору комиссии (агентскому договору) налогоплательщиком-комитентом (принципалом) датой получения дохода от реализации признается дата реализации принадлежащего комитенту (принципалу) имущества (имущественных прав), указанная в извещении комиссионера (агента) о реализации и (или) в отчете комиссионера (агента).

Датой реализации недвижимого имущества признается дата передачи недвижимого имущества приобретателю этого имущества по передаточному акту или иному документу о передаче недвижимого имущества.