О новом формате УПД и счетов-фактур с 1 октября 2024

Вправе ли Организация принимать и оформлять УПД и счета-фактуры в электронной форме в «старом» формате? Какие аргументы могут использоваться при возникновении претензий со стороны покупателей?

Вопрос

С 01.10.2024 применяется новый формат УПД и счетов-фактур, в частности. Добавлены реквизиты в отношении товаров, подлежащих прослеживаемости.

При оформлении УПД и счетов-фактур в электронном виде они формируются в «старом» формате. Оператор ЭДО не планирует вносить изменения до 01.04.25.

Вправе ли Организация принимать и оформлять УПД и счета-фактуры в электронной форме в «старом» формате? Какие аргументы могут использоваться при возникновении претензий со стороны покупателей?

Ответ

С 01.10.2024 при оформлении счета-фактуры на бумаге следует использовать только новую форму счет-фактуры и УПД.

Для электронных счетов-фактур и УПД до 01.04.2025 можно применять оба формата: «старый» и «новый».

В случае возникновения споров относительно формата электронного счета-фактуры и УПД Организация вправе ссылать на официальные разъяснения, изложенные в Письме ФНС РФ от 04.03.2024 № ЕА-4-26/2486@.

Обоснование

Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ[1] в НК РФ были внесены изменения в реквизиты счета-фактуры, в частности добавлен реквизит: «стоимость товара, подлежащего прослеживаемости».

В связи с этим были доработаны форма счета-фактуры и ее электронный формат (в том числе формат УПД).

С 01.10.2024 вступают в силу изменения, внесенные в Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137[2].

Новая форма счета-фактуры будет содержать, в том числе такой реквизит как стоимость прослеживаемого товара.

Указанная форма подлежит применению с 01.10.2024 года.

Приказом ФНС РФ от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@[3] (далее по тексту – Приказ № ЕД-7-26/970@) были утверждены следующие форматы электронных документов:

форматы счета-фактуры, универсального передаточного документа, включающего счет-фактуру, и универсального передаточного документа в электронной форме согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форматы счета-фактуры, выставляемого (составляемого) при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, выставляемый (составляемый) при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, и представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Формат, установленный Приложением № 1, предусматривает такой реквизит как «стоимость товара, подлежащего прослеживаемости», а формат, установленный Приложением № 2, данного реквизита не содержит.

Согласно пункту 3 Приказа № ЕД-7-26/970@ Приложение № 2 действует до 01.04.2025.

Таким образом, формат электронного счета-фактуры, не содержащего реквизит «стоимость товара, подлежащего прослеживаемости», применяется только до 01.04.2025.

В письме ФНС РФ от 04.03.2024 № ЕА-4-26/2486@ были даны следующие разъяснения по этому вопросу:

«Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в работе информацию (прилагается) по приказу ФНС России от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ "Об утверждении форматов счета-фактуры, универсального передаточного документа, включающего счет-фактуру, универсального передаточного документа...", который размещен на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ссылка на адрес размещения представлена в виде OR-кода)… … Одновременно поручаю Управлению электронного документооборота ФНС России довести настоящее письмо до всех налогоплательщиков, взаимодействующих с налоговыми органами по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота…. …1. Приказом ФНС России от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ "Об утверждении форматов счета-фактуры, универсального передаточного документа, включающего счет-фактуру, универсального передаточного документа..." (далее - Приказ N ЕД-7-26/970@, форматы) закреплено понятие "универсальный передаточный документ" (далее - УПД). Полномочия ФНС России по утверждению формата УПД закреплены в Федеральном законе от 13.06.2023 № 203-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства". Аналогичная терминология присутствует в ряде нормативных правовых актов: - постановлениях Правительства Российской Федерации об утверждении правил маркировки отдельных видов товаров, список приведен в приложении Приложение № 1; - постановлении Правительства Российской Федерации от 01.07.2021 № 1108 "Об утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров". При этом утвержденный приказом ФНС России 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ "Об утверждении формата счета-фактуры, формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме" (далее - Приказ № ММВ-7-15/820@), формат (версия 5.01), приведенный в приложении N 2 к Приказу № ЕД-7-26/970@, может быть использован для создания документов до 01.04.2025 года. Параллельное хождение двух форматов (версии 5.01 и версии 5.02) в течение длительного периода времени направлено на обеспечение плавного перехода на использование нового формата (версия 5.02). С 01.04.2025 для создания документов следует применять только новый формат (версия 5.02)».

Учитывая изложенное, с 01.10.2024 при оформлении счета-фактуры на бумаге следует использовать только новую форму счет-фактуры.

Для электронных счетов-фактур и УПД до 01.04.2025 можно применять оба формата: с реквизитом «стоимость товара, подлежащего прослеживаемости» и без него.

В случае возникновения споров относительно формата электронного счета-фактуры Организация вправе ссылать на официальные разъяснения, изложенные в письме ФНС РФ от 04.03.2024 № ЕА-4-26/2486@.

Коллегия Налоговых Консультантов, 24 сентября 2024 года https://t.me/knk_audit

[1] Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца второго пункта 1 статьи 78 части первой Налогового кодекса Российской Федерации».

[2] Постановление Правительства РФ от 16.08.2024 № 1096 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 и признании утратившим силу абзаца двадцать шестого подпункта "б" пункта 2 изменений, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534»

[3] «Об утверждении форматов счета-фактуры, универсального передаточного документа, включающего счет-фактуру, универсального передаточного документа, форматов счета-фактуры, выставляемого (составляемого) при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, выставляемый (составляемый) при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, и представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме».