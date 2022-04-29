О бухгалтерском и налоговом учете, а также порядке исчисления НДС при продаже товара с убытком

Организация планирует продать товар с убытком. Отгрузка будет осуществлена в несколько этапов. Как отражать реализацию товара с убытком в бухгалтерском и налоговом учете? Нужно ли в бухгалтерском учете создавать резерв под обесценение? Есть ли налоговые риски?

В целях гражданского законодательства стороны договора вправе установить любую цену, в том числе ниже себестоимости ранее приобретенного товара.

Факт продажи товаров с убытком не препятствует к принятию к бухгалтерскому учету документов, подтверждающих такую продажу.

На отчетную дату Организацией в отношении запасов, не проданных покупателю, должен быть создан резерв под обесценение запасов исходя из предполагаемой цены продажи за минусом предполагаемых затрат на продажу.

В бухгалтерском учете Организацией реализация товаров будет проведена следующими проводками:

До отчетной даты

Дт 62 Кт 90.1– признана выручка от продажи первой партии запасов;

Дт 90.2. Кт 41 (43) – признана в расходах фактическая себестоимость первой партии запасов;

Д 90.2 Кт 14 – создан резерв под обесценение непроданных запасов на отчетную дату.

После отчетной даты

Дт 62 Кт 90.1– признана выручка от продажи второй и третьей партии запасов;

Дт 90.2. Кт 41 (43) – признана в расходах балансовая стоимость второй и третьей партии запасов.

НДС следует исчислить исходя из цен, установленных договором.

Для целей налогообложения прибыли убыток, полученный Организацией в связи с продажей товара по цене ниже себестоимости, учитывается в расходах.

Убытки, полученные Организацией в связи с продажей товара по сниженной цене, могут быть исключены налоговым органом из налоговой базы по налогу на прибыль, если будут отсутствовать причины такого снижения, свидетельствующие о намерении Организации получить экономический эффект от такой сделки.

Продажа товаров с убытком может стать предметом пристального внимания со стороны налогового органа в связи с наличием признаков, свидетельствующих о возможном получении Организацией необоснованной налоговой выгоды, поскольку такая продажа может повлечь:

- недоплату НДС;

- недоплату по налогу на прибыль.

Вывод о получении необоснованной налоговой выгоды может быть сделан в том случае, когда цены на товары были существенно занижены относительно рыночного уровня цен на такие товары, и будет доказано, что в совокупности с иными обстоятельствами занижение цены было совершенно сторонами умышленно.

Для нивелирования рисков Организации необходимо документально подтвердить экономическое обоснование продажи товаров с убытком, например: частичная утрата потребительский свойств, отсутствие спроса, ограниченный рынок сбыта, моральное устаревание и т.д. В таком случае налогоплательщик сможет доказать, что продажа товара по заниженной цене была совершена не в целях получения необоснованной экономической выгоды, а в связи с обстоятельствами, по которым указанный товар не мог быть реализован по более высоким ценам третьим лицам.

Обоснование:

Пунктом 1 статьи 423 ГК РФ установлено, что договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным.

В силу пункта 1 статьи 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

Таким образом, с точки зрения норм гражданского законодательства сделка оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. При этом стороны вправе установить любую цену, в том числе ниже себестоимости ранее приобретенного товара.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

ФСБУ 5/2019[1] устанавливает требования к формированию в бухгалтерском учете информации о запасах организаций.

Согласно пункту 9 ФСБУ 5/2019 запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости, если иное не установлено ФСБУ 5/2019.

В соответствии с пунктом 36 ФСБУ 5/2019 при отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается одним из следующих способов:

а) по себестоимости каждой единицы;

б) по средней себестоимости;

в) по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО).

Запасы списываются одновременно с признанием выручки от их продажи (подпункт а) пункта 41 ФСБУ 5/2019).

Балансовая стоимость списываемых запасов признается расходом периода, в котором признана выручка от продажи этих запасов (подпункт а) пункта 41 ФСБУ 5/2019).

Таким образом, балансовая стоимость запасов признается расходом того периода, в котором признана выручка от продажи этих запасов. При этом их стоимость списывается одним из способов, перечисленных в пункте 36 ФСБУ 5/2019.

Согласно пункту 28 ФСБУ 5/2019 запасы коммерческой организации, а также используемые в приносящей доход деятельности запасы некоммерческой организации оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин (если иное не установлено пунктами 32 - 35 настоящего Стандарта):

а) фактическая себестоимость запасов;

б) чистая стоимость продажи запасов, определяемая в соответствии с пунктом 29 настоящего Стандарта.

В соответствии с пунктом 29 ФСБУ 5/2019 чистая стоимость продажи запасов определяется организацией как предполагаемая цена, по которой организация может продать запасы в том виде, в котором обычно продает их в ходе обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат, необходимых для их производства, подготовки к продаже и осуществления продажи.

Согласно пункту 30 ФСБУ 5/2019 для целей бухгалтерского учета превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. Признаками обесценения запасов могут быть, в частности, моральное устаревание запасов, потеря ими своих первоначальных качеств, снижение их рыночной стоимости, сужение рынков сбыта запасов. В случае обесценения запасов организация создает резерв под обесценение в размере превышения фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. При этом балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва.

Величина обесценения запасов признается расходом периода, в котором создан (увеличен) резерв под их обесценение (пункт 31 ФСБУ 5/2019).

Таким образом, если на отчетную дату чистая стоимость продажи запасов превышает их фактическую себестоимость, то Организация обязана признать в расходах резерв под их обесценение в размере соответствующего превышения. Впоследствии при продаже таких запасов выручка уменьшается на балансовую стоимость таких запасов, определяемой как фактическая себестоимость за минусом резерва под обесценение.

Из положений ФСБУ 5/2019 следует, что чистая стоимость продажи определяется как предполагаемая цена, по которой организация может продать запасы за вычетом предполагаемых затрат на их продажу. При этом предполагаемая цена продажи это цена, по которой как ожидается, будут проданы такие запасы.

Нормы ФСБУ 5/2019 не содержат иных положений, которыми бы регламентировался порядок определения чистой стоимости продажи товаров.

В связи с этим считаем возможным обратиться к нормам МСФО (IAS) 2 «Запасы»[2], в котором содержатся следующие положения:

«28 Себестоимость запасов может оказаться невозмещаемой в случае их повреждения, полного или частичного устаревания или снижения их цены продажи. Себестоимость запасов также может оказаться невозмещаемой в случае увеличения расчетных затрат на завершение производства или расчетных затрат на продажу. Практика списания запасов ниже себестоимости до уровня чистой возможной цены продажи согласуется с принципом, предусматривающим, что активы не должны учитываться по стоимости, превышающей сумму, которая, как ожидается, может быть получена от их продажи или использования.

…

30 Расчетные оценки чистой возможной цены продажи основываются на наиболее надежном из имеющихся подтверждении суммы, которую можно получить от реализации запасов, на момент выполнения таких оценок. Эти оценки учитывают колебания цены или себестоимости, непосредственно относящиеся к событиям, произошедшим после окончания периода, в той мере, в которой такие события подтверждают условия, существовавшие на конец данного периода.

31 Расчетные оценки чистой возможной цены продажи также учитывают предназначение имеющегося запаса. Например, чистая возможная цена продажи того объема запасов, который предназначен для выполнения договоров на продажу товаров или оказание услуг по твердым ценам, определяется на основе цены, указанной в этих договорах. Если объем запасов, предназначенный для выполнения договоров на продажу, меньше общего объема соответствующих запасов, то чистая возможная цена продажи излишка определяется на основе общих цен продажи. В случае превышения объемов запасов по договорам на продажу товаров по твердым ценам над объемом имеющихся запасов или в случае договоров на покупку запасов по твердым ценам могут возникнуть оценочные обязательства. Такие оценочные обязательства являются предметом рассмотрения МСФО (IAS) 37 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы"».

Следовательно, чистая возможная стоимость продажи товаров является расчетной оценкой и должна основываться исходя из имеющихся на дату такой оценки сумм, которую можно получить от продажи запасов.

Так, чистая стоимость возможной продажи на отчетную дату может определяться на основании:

- информации о стоимости фактической продажи данных товаров, которая состоялась после отчетной даты;

- твердой цены, установленной в заключенных Организацией договорах на продажу (при этом объем товаров, в отношении которых производится указанное определение чистой возможной стоимости товаров, должен соответствовать объему товаров по договору);

- общих цен продажи.

В рассматриваемом случае Организации известно о предполагаемых ценах продажи запасов на основании договоренностей с покупателем, в том числе с учетом цен продажи установленных после отчетной даты.

Таким образом, на отчетную дату Организацией в отношении запасов, не проданных покупателю, должен быть создан резерв под обесценение запасов исходя из предполагаемой цены продажи за минусом предполагаемых затрат на продажу.

Согласно пункту 4 ПБУ 9/99[3] доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

а) доходы от обычных видов деятельности;

б) прочие доходы.

Условия для признания выручки в бухгалтерском учете предусмотрены в пункте 12 ПБУ 9/99.

Расходы под обесценение запасов признаются в составе расходов по обычным видам деятельности или прочих расходов в зависимости от статьи доходов, в составе которых будет признана выручка от продажи запасов (абзац 2 пункта 31 ФСБУ 5/2019, пункт 4 ПБУ 10/99[4]).

В бухгалтерском учете Организации будет осуществлены следующие проводки[5]:

До отчетной даты

Дт 62 Кт 90.1– признана выручка от продажи первой партии запасов;

Дт 90.2. Кт 41 (43) – признана в расходах фактическая себестоимость первой партии запасов;

Д 90.2 Кт 14 – создан резерв под обесценение непроданных запасов на отчетную дату.

После отчетной даты

Дт 62 Кт 90.1– признана выручка от продажи второй и третьей партии запасов;

Дт 90.2. Кт 41 (43) – признана в расходах балансовая стоимость второй и третьей партии запасов.

Налогообложение

НДС

В соответствии с пунктом 1 статьи 146 НК РФ реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ признается объектом налогообложении НДС.

Согласно пункту 1 статьи 154 НК РФ налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг), если иное не предусмотрено настоящей статьей, определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со статьей 105.3 НК РФ, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога.

На основании пункта 1 статьи 105.3 НК РФ в случае, если в сделках между взаимозависимыми лицами создаются или устанавливаются коммерческие или финансовые условия, отличные от тех, которые имели бы место в сделках, признаваемых в соответствии с настоящим разделом сопоставимыми, между лицами, не являющимися взаимозависимыми, то любые доходы (прибыль, выручка), которые могли бы быть получены одним из этих лиц, но вследствие указанного отличия не были им получены, учитываются для целей налогообложения у этого лица.

Цены, применяемые в сделках, сторонами которых являются лица, не признаваемые взаимозависимыми, а также доходы (прибыль, выручка), получаемые лицами, являющимися сторонами таких сделок, признаются рыночными.

Таким образом, в сделках между лицами, не признаваемых взаимозависимыми, налоговая база по НДС при реализации товаров определяется исходя из цен, установленных договором.

В сделках между взаимозависимыми лицами НДС исчисляется со стоимости товаров, указанных в договоре, пока не доказано несоответствие цен рыночному уровню

Налог на прибыль

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 268 НК РФ при реализации покупных товаров налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких операций на стоимость приобретения данных товаров.

В силу пункта 2 статьи 268 НК РФ, если цена приобретения (создания) имущества (имущественных прав), указанного в подпунктах 2, 2.1 и 3 пункта 1 настоящей статьи, с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами признается убытком налогоплательщика, учитываемым в целях налогообложения.

Резерв под обесценение в налоговом учете не создается.

Следовательно, нормами НК РФ прямо предусмотрено, что в случае продажи товара с убытком, сумма убытка учитывается в целях исчисления налога на прибыль.

Между тем, в соответствии с положениями пункта 1 статьи 252 НК РФ расходы учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль при единовременном выполнении следующих условий:

- вид расхода прямо не поименован в статье 270 НК РФ;

- расходы документально подтверждены;

- расходы экономически обоснованы и направлены на получение дохода.

В Письмах Минфина РФ от 07.02.2022 № 03-03-07/7869, от 07.07.2021 № 03-03-06/1/53730 по вопросу о критериях и условиях учета расходов для целей налога на прибыль изложено:

«… в соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в целях исчисления налога на прибыль организаций налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 Кодекса).

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Таким образом, организация вправе учитывать в составе расходов для целей налогообложения прибыли любые затраты при условии, что они соответствуют критериям статьи 252 Кодекса и не поименованы в статье 270 Кодекса.

Обоснованность расходов, учитываемых при расчете налоговой базы, должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях налогоплательщика получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности…».

На основании изложенного, считаем, что убытки, полученные Организацией в связи с продажей товара по сниженной цене, могут быть исключены налоговым органом из налоговой базы по налогу на прибыль, если будут отсутствовать причины такого снижения, свидетельствующие о намерении Организации получить экономический эффект от такой сделки.

Кроме того, на основании пункта 1 статьи 54.1 НК РФ не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика.

Пунктом 2 статьи 54.1 НК РФ установлено, что при отсутствии обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, по имевшим место сделкам (операциям) налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога в соответствии с правилами соответствующей главы части второй НК РФ при соблюдении одновременно следующих условий:

1) основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;

2) обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону.

Следовательно, в силу нормы пункта 1 статьи 54.1 НК РФ недопустимо применение схемы налогообложения, которая создается исключительно с целью получения необоснованной налоговой выгоды.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 54.1 НК РФ, налоговые органы могут предъявить претензии организациям в части занижения налоговой базы по налогу на прибыль и НДС, в случае если ими будет выявлена совокупность обстоятельств, свидетельствующих об умышленных действиях налогоплательщика, направленных исключительно на неуплату налога в бюджет (создание налоговых схем, направленных на незаконное уменьшение налоговых обязательств, в том числе путем занижения, завышения цен по сделкам).

Примерный перечень признаков, свидетельствующих об умышленности действий налогоплательщиков, приведен в Письмах ФНС РФ от 16.08.17 № СА-4-7/16152@, от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@:

- взаимозависимость участников сделки;

- осуществление транзитных операций;

- согласованность действий участников сделки;

- особые формы расчета;

- создание искусственного документооборота и т.д.

Отметим, что в силу пункта 5 статьи 82 НК РФ доказывание обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 54.1 НК РФ, и (или) факта несоблюдения условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 54.1 НК РФ, производится налоговым органом при проведении мероприятий налогового контроля в соответствии с разделами V, V.1, V.2 НК РФ.

Из приведенных положений следует, с целью доказывания обстоятельств, предусмотренных статьей 54.1 НК РФ, налоговый орган вправе проверить соответствие цен по сделкам, заключенным между взаимозависимыми лицами, рыночному уровню, руководствуясь методами, предусмотренными статьей 105.7 НК РФ.

Следовательно, налоговый орган в рамках проведения камеральной, выездной налоговой проверки вправе проверить соответствие цен рыночному уровню на основании положений статей 54.1 и 82 НК РФ с помощью методов, предусмотренных статьей 105.7 НК РФ, в целях установления факта, свидетельствующего о получении сторонами необоснованной налоговой выгоды.

Само по себе отклонение цены сделки от рыночного уровня не может рассматриваться в качестве самостоятельного критерия, свидетельствующего о получении сторонами необоснованной налоговой выгоды. Налоговыми органами могут быть предъявлены претензии только при наличии совокупности обстоятельств, доказывающих умысел налогоплательщика, в результате которого им получена налоговая выгода, которая привела к потере бюджета.

Более того, занижение цены сделки рассматривается налоговыми органами как один из критериев, свидетельствующий о получении сторонами необоснованной налоговой выгоды, в случае если такое занижение является существенным.

ФНС РФ по вопросу существенного занижения стоимости реализуемого актива, давал следующие разъяснения в Письме от 27.11.2017 № ЕД-4-13/23938@:

«…в случаях, не предусмотренных разделом V.1 Кодекса, налоговые органы не вправе оспаривать цену товаров (работ, услуг), указанную сторонами сделки и учтенную при налогообложении в рамках выездных и камеральных проверок.

Однако многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может учитываться в рамках выездной и камеральной проверки в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами, указывающими на несоответствие между оформлением сделки и содержанием финансово-хозяйственной операции».

В Обзоре практики рассмотрения судами дел, связанных с применением отдельных положений раздела V.1 и статьи 269 НК РФ, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017, было отмечено следующее:

«3. По общему правилу в случаях, не предусмотренных разделом V.1 НК РФ, налоговые органы не вправе оспаривать цену товаров (работ, услуг), указанную сторонами сделки и учтенную при налогообложении. Несоответствие примененной налогоплательщиком цены рыночному уровню не свидетельствует о получении необоснованной налоговой выгоды.

Однако многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может учитываться в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами, указывающими на несоответствие между оформлением сделки и содержанием финансово-хозяйственной операции.

Хозяйственное общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения налогового органа, которым ему доначислены налоги на прибыль и на добавленную стоимость в связи с реализацией объектов недвижимости по ценам, заниженным относительно рыночного уровня….

…Отличие примененной налогоплательщиком цены от уровня цен, обычно применяемого по идентичным (однородным) товарам, работам или услугам другими участниками гражданского оборота, не может служить самостоятельным основанием для вывода о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, возникновении у него недоимки, определяемой исходя из выявленной ценовой разницы, поскольку судебный контроль не призван проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых субъектами предпринимательской деятельности.

Если налоговым органом оспаривается соответствие отраженной в налоговом учете операции ее действительному экономическому смыслу, то многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может учитываться в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами, порочащими деловую цель сделки (взаимозависимость сторон сделки, создание организации незадолго до совершения хозяйственной операции, использование особых форм расчетов и сроков платежей и т.п).

Наличие такой совокупности обстоятельств налоговым органом доказано не было, а одно лишь отличие примененной налогоплательщиком цены от рыночного уровня не позволяет утверждать о направленности его действий на уклонение от налогообложения, в связи с чем выводы судов первой и апелляционной инстанций являются правильными.

В другом деле Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации согласилась с обоснованностью доначисления налога на прибыль и налога на добавленную стоимость исходя из рыночной цены реализованного имущества (объекта недвижимости), обратив внимание на следующее.

Покупателями имущества выступили организации, которые были созданы незадолго до заключения договоров купли-продажи и выступали взаимозависимыми лицами по отношению к налогоплательщику в силу совпадения участников и руководителей организаций, что согласно пункту 1 статьи 105.1 НК РФ означает способность этих лиц оказывать влияние на условия и (или) результаты совершаемых между ними сделок и (или) экономические результаты деятельности друг друга.

При этом указанная в договорах цена продажи объектов недвижимости была многократно (в десятки раз) занижена относительно рыночного уровня, что ставит под сомнение возможность отчуждения дорогостоящего имущества на таких ценовых условиях и в отсутствие разумных экономических причин к установлению цены в заниженном размере позволяет сделать вывод, что поведение налогоплательщика и взаимозависимого с ним лица при определении условий сделок было продиктовано целью получения налоговой экономии.

Следовательно, у налогового органа имелись основания для определения прав и обязанностей общества исходя из уровня дохода, который был бы получен налогоплательщиком в случае реализации недвижимости на обычных (рыночных) условиях».

В Письме ФНС РФ от 11.04.2018 № СА-4-7/6940 со ссылкой на вышеприведенный Обзор были сделаны следующие выводы:

«8. Отличие примененной налогоплательщиком цены от уровня цен, обычно применяемых по идентичным (однородным) товарам, работам или услугам другими участниками гражданского оборота не может служить самостоятельным основанием для вывода о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды….

…Между тем, установленное по результатам налоговой проверки отклонение цен по спорным сделкам с взаимозависимым контрагентом в диапазоне от 11 до 52 процентов, по сравнению с ценами на аналогичный товар по сделкам предпринимателя с другими контрагентами, многократным не является.

Данные выводы содержатся в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2018 N 303-КГ17-19327 по делу N А04-9989/2016 (Индивидуальный предприниматель против Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы N 2 по Амурской области)».

ФНС РФ по вопросу существенного занижения стоимости реализуемого актива, давала следующие разъяснения в Письме от 27.11.2017 № ЕД-4-13/23938@:

«…многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может учитываться в рамках выездной и камеральной проверки в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами, указывающими на несоответствие между оформлением сделки и содержанием финансово-хозяйственной операции».

Минфином РФ в Письме от 13.07.2016 № 03-01-18/40957 отмечено, что в случае, если манипулирование налогоплательщиком ценами в сделках приводит к получению необоснованной налоговой выгоды, со стороны налоговых органов возможно установление фактической взаимозависимости лиц, а также доказывание получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. При этом обоснованность получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды оценивается в каждом конкретном случае в зависимости от совокупности установленных обстоятельств.

В Определении Верховного Суда РФ от 22.07.2016 № 305-КГ16-4920 по делу №А40-63374/2015 судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ рассмотрела ситуацию, когда налогоплательщик реализовал взаимозависимым лицам здания по цене в несколько раз ниже рыночной. По мнению инспекции, он тем самым занизил доход при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Суд указал, что многократное отклонение цены, указанной в договорах купли-продажи зданий, от рыночного уровня ставит под сомнение саму возможность совершения на таких условиях операций по реализации дорогостоящего имущества. С учетом взаимозависимости участников сделок и отсутствия разумных экономических причин к тому, чтобы установить столь заниженную цену, можно сделать вывод: налогоплательщик определял условия сделок прежде всего с целью получения налоговой экономии.

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что продажа товаров с убытком может стать предметом пристального внимания со стороны налогового органа в связи с наличием признаков, свидетельствующих о возможном получении Организацией необоснованной налоговой выгоды, поскольку такая продажа может повлечь:

- недоплату НДС;

- недоплату по налогу на прибыль.

При этом вывод о получении необоснованной налоговой выгоды может быть сделан в том случае, когда цены на товары были существенно занижены относительно рыночного уровня цен на такие товары, и будет доказано, что в совокупности с иными обстоятельствами занижение цены было совершено сторонами умышленно.

В том случае, если занижение цен на товары имеет экономическое обоснование, например, частичная утрата потребительский свойств, отсутствие спроса, ограниченный рынок сбыта, моральное устаревание и т.д., налогоплательщик сможет доказать, что продажа товара по заниженной цене была совершена не в целях получения необоснованной экономической выгоды, а в связи с обстоятельствами, по которым указанный товар не мог быть реализован по более высоким ценам, в том числе третьим лицам.

На основании изложенного считаем, что в целях минимизации риска, связанного с возникновением претензий со стороны налоговых органом в части необоснованного занижения цен на проданные товары, Организации необходимо обосновать причины такого снижения цен, которые целесообразно подтвердить документально.

Коллегия Налоговых Консультантов, 27 ноября 2024 года

[1] Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н

[2] Введен в действие на территории РФ Приказом Минфина РФ от 28.12.15 № 217н.

[3] Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н

[4] Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н

[5] При ответе исходим, что выручка от продаж запасов признается в составе доходов от обычных видов деятельности.