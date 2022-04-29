О ставке по НДС при организации перевозки экспортного груза ж/д транспортом по территории РФ

Вправе ли Организация применять к оказываемым услугам ставку по НДС 0% не смотря на изменения, внесенные с 01.07.2024 в подпункт 2.1 пункта 1 статьи 164 НК РФ ?

Перевозка груза осуществляется по территории РФ до морского порта, либо до ж/д, являющейся пограничным переходом для экспорта груза.

Организация оказывает экспедиторские услуги по перевозке экспортного груза ж/д транспортом по территории РФ за вознаграждение.

Следовательно, как до, так и после 01.07.2024 Организация вправе применять ставку по НДС 0% в отношении транспортно-экспедиционных услуг по организации перевозки экспортного груза ж/д транспортом от станции отправления в РФ до станции назначения в РФ, являющейся пограничным пунктом, либо до международного порта.

Федеральным законом от 22.04.2024 № 92-ФЗ в отношении порядка применения подпункта 2.7 пункта 1 статьи 164 НК РФ были внесены изменения, касающиеся необходимости наличия отметки российских таможенных органов, свидетельствующих о помещении товаров под таможенную процедуру экспорта, реэкспорта или таможенного транзита, на транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документах - утратил силу абзац 2 данного пункта.

В отношении транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых российскими организациями для осуществления перевозки или транспортировки железнодорожным транспортом товаров, вывозимых в таможенной процедуре экспорта, применяются положения подпункта 2.7 пункта 1 статьи 164 НК РФ , дающей право применить ставку по НДС 0%.

Положения подпункта 2.1 пункта 1 статьи 164 НК РФ распространяются на перевозки железнодорожным транспортом по территории РФ импортного товара от границы РФ до пункта назначения на территории РФ.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 1 статьи 164 НК РФ налогообложение производится по налоговой ставке 0% при реализации услуг по международной перевозке товаров.

В целях настоящей статьи под международными перевозками товаров понимаются перевозки товаров морскими, речными судами, судами смешанного (река - море) плавания, воздушными судами, железнодорожным транспортом и автотранспортными средствами, при которых пункт отправления или пункт назначения товаров расположен за пределами территории РФ.

Положения настоящего подпункта распространяются также на следующие услуги, оказываемые российскими организациями или индивидуальными предпринимателями:

услуги по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров для осуществления международных перевозок (абзац 4);

транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые на основании договора транспортной экспедиции при организации международной перевозки. В целях настоящей статьи к транспортно-экспедиционным услугам относятся участие в переговорах по заключению контрактов купли-продажи товаров, оформление документов, прием и выдача грузов, разработка документов для проектных перевозок, организация и выполнение перевозки грузов, завоз-вывоз грузов, погрузочно-разгрузочные и складские услуги, информационные услуги, подготовка и дополнительное оборудование транспортных средств, услуги по организации страхования грузов, платежно-финансовых услуг, услуги по таможенному оформлению грузов и транспортных средств, экспедиторское сопровождение, а также разработка и согласование технических условий погрузки и крепления грузов, розыск груза после истечения срока доставки, контроль за соблюдением комплектной отгрузки оборудования, перемаркировка грузов, обслуживание и ремонт универсальных контейнеров грузоотправителей, обслуживание рефрижераторных контейнеров и хранение грузов в складских помещениях и на открытых площадках экспедитора (абзац 5).

Положения настоящего подпункта не распространяются на услуги организаций (индивидуальных предпринимателей) по перевозке вывозимого (ввозимого) с территории РФ (на территорию РФ) товара, а также на транспортно-экспедиционные услуги организаций (индивидуальных предпринимателей) при организации такой перевозки, если одновременно выполняются следующие условия:

указанные организации (индивидуальные предприниматели) осуществляют перевозку только между пунктами, находящимися на территории РФ;

указанные организации (индивидуальные предприниматели) не указаны в транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документах, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории РФ (ввоз товаров на территорию РФ), в качестве одного из перевозчиков.

Положения настоящего подпункта не распространяются на услуги указанных в подпункте 9 настоящего пункта российских перевозчиков на железнодорожном транспорте.

Положения настоящего подпункта распространяются также и на услуги, указанные в абзацах четвертом и пятом настоящего подпункта, оказываемые при организации и осуществлении перевозок железнодорожным транспортом от места прибытия товаров на территорию РФ (от портов или пограничных станций, расположенных на территории РФ) до станции назначения товаров, расположенной на территории РФ.

Таким образом, положения подпункта 2.1 пункта 1 статьи 164 НК РФ распространяются на перевозки железнодорожным транспортом по территории РФ импортного товара от границы РФ до пункта назначения на территории РФ.

Вместе с этим, подпунктом 2.7 пункта 1 статьи 164 НК РФ установлено, что налогообложение производится по налоговой ставке 0% при реализации транспортно-экспедиционных услуг, а также услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров, оказываемых российскими организациями или индивидуальными предпринимателями, для осуществления перевозки или транспортировки железнодорожным транспортом экспортируемых (реэкспортируемых) товаров, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, при условии, что пункт отправления и пункт назначения находятся на территории РФ.

Положения настоящего подпункта не распространяются на услуги указанных в подпункте 9 настоящего пункта российских перевозчиков на железнодорожном транспорте и услуги, указанные в подпункте 2.1 настоящего пункта.

В подпункте 1 пункта 1 статьи 164 НК РФ указано, что налогообложение производится по налоговой ставке 0% при реализации следующих товаров:

вывезенных в таможенной процедуре экспорта;

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны;

вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, и (или) товаров (продуктов переработки, отходов и (или) остатков), полученных (образовавшихся) в результате переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории;

вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта товаров, ранее помещенных под таможенные процедуры свободной таможенной зоны, свободного склада, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенные процедуры свободной таможенной зоны, свободного склада.

Положения настоящего подпункта применяются при условии представления в налоговые органы документов, предусмотренных статьей 165 НК РФ.

Таким образом, в отношении транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых российскими организациями для осуществления перевозки или транспортировки железнодорожным транспортом товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, применяются положения подпункта 2.7 пункта 1 статьи 164 НК РФ, то есть к стоимости услуг применяется ставка НДС 0%.

Федеральным законом от 22.04.2024 № 92-ФЗ в отношении порядка применения подпункта 2.7 пункта 1 статьи 164 НК РФ были внесены изменения, касающиеся необходимости наличия отметки российских таможенных органов, свидетельствующих о помещении товаров под таможенную процедуру экспорта, реэкспорта или таможенного транзита, на транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документах (утратил силу абзац 2 данного пункта).

В Письме Минфина РФ от 03.09.2024 № 03-07-08/83352 было отмечено, что в связи с принятием Федерального закона от 22.04.2024 № 92-ФЗ «О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» порядок применения ставки налога на добавленную стоимость, предусмотренной подпунктом 2.7 пункта 1 статьи 164 НК РФ, не изменился.

Следовательно, как до, так и после 01.07.2024 Организация вправе применять ставку по НДС 0% в отношении транспортно-экспедиционных услуг по организации перевозки экспортного груза ж/д транспортом от станции отправления в РФ до станции назначения в РФ, являющейся пограничным пунктом, либо до международного порта.

Коллегия Налоговых Консультантов, 2 декабря 2024 года