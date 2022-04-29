О ставке по НДС при перевозке импортного или экспортного товара по территории РФ

Иная позиция, на наш взгляд, может повлечь претензии со стороны налоговых органов в связи с неверным применением ставки по НДС.

При осуществлении перевозки импортного или экспортного товара только по территории РФ Организации следует применить ставку по НДС 20% в связи с тем, что невыполнение второго условия должно быть подтверждено документально, а в распоряжении Организации имеется только транспортная накладная, подтверждающая перевозку груза по территории РФ. Указанной позиции придерживается Минфин РФ, который в своих письмах не анализирует возможность подтверждения невыполнения второго условия иными документами.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 1 статья 164 НК РФ (в редакции Федерального закона от 22.04.2024 № 92-ФЗ, вступившей в силу с 01.07.2024) налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации услуг по международной перевозке товаров.

В целях настоящей статьи под международными перевозками товаров понимаются перевозки товаров морскими, речными судами, судами смешанного (река - море) плавания, воздушными судами, железнодорожным транспортом и автотранспортными средствами, при которых пункт отправления или пункт назначения товаров расположен за пределами территории РФ.

Положения настоящего подпункта распространяются также на следующие услуги, оказываемые российскими организациями или индивидуальными предпринимателями:

услуги по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров для осуществления международных перевозок;

транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые на основании договора транспортной экспедиции при организации международной перевозки. В целях настоящей статьи к транспортно-экспедиционным услугам относятся участие в переговорах по заключению контрактов купли-продажи товаров, оформление документов, прием и выдача грузов, разработка документов для проектных перевозок, организация и выполнение перевозки грузов, завоз-вывоз грузов, погрузочно-разгрузочные и складские услуги, информационные услуги, подготовка и дополнительное оборудование транспортных средств, услуги по организации страхования грузов, платежно-финансовых услуг, услуги по таможенному оформлению грузов и транспортных средств, экспедиторское сопровождение, а также разработка и согласование технических условий погрузки и крепления грузов, розыск груза после истечения срока доставки, контроль за соблюдением комплектной отгрузки оборудования, перемаркировка грузов, обслуживание и ремонт универсальных контейнеров грузоотправителей, обслуживание рефрижераторных контейнеров и хранение грузов в складских помещениях и на открытых площадках экспедитора.

Положения настоящего подпункта не распространяются на услуги организаций (индивидуальных предпринимателей) по перевозке вывозимого (ввозимого) с территории РФ (на территорию РФ) товара, а также на транспортно-экспедиционные услуги организаций (индивидуальных предпринимателей) при организации такой перевозки, если одновременно выполняются следующие условия:

указанные организации (индивидуальные предприниматели) осуществляют перевозку только между пунктами, находящимися на территории РФ;

указанные организации (индивидуальные предприниматели) не указаны в транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документах, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории РФ (ввоз товаров на территорию РФ), в качестве одного из перевозчиков.

По нашему мнению, из введенной нормы следует, что перевозчик не вправе применять ставку 0% в отношении перевозимого им товара, если одновременно выполняются следующие условия:

перевозка осуществлена между пунктами, которые находятся на территории РФ ;

перевозчик не указан в транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документах, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории РФ (ввоз товаров на территорию РФ), в качестве одного из перевозчиков.

Если хотя бы одно из условий не выполняется, то перевозчик вправе применить ставку по НДС 0%.

На наш взгляд, перевозчики ввозимого (вывозимого) груза, оказывающие услуги по перевозке груза по территории РФ, должны облагать услуги по ставке НДС 20%, в связи с тем, что первое условие будет очевидно выполняться, а невыполнение второго условия трудно будет подтвердить документально, поскольку перевозчик груза будет указан только в транспортной накладной на перевозку груза между пунктами, находящимся в РФ.

К настоящему времени в отношении услуг по перевозке ввозимого в РФ/вывозимого из РФ груза, если перевозка осуществляется между пунктами в РФ, в Письме Минфина РФ от 30.09.2024 № 03-07-08/94014 были даны следующие разъяснения:

«…подпунктом 2.1 пункта 1 статьи 164 Кодекса предусмотрено применение ставки НДС в размере 0 процентов при оказании услуг по международной перевозке товаров, под которой понимается перевозка товаров морскими, речными судами, судами смешанного (река - море) плавания, воздушными судами, железнодорожным транспортом и автотранспортными средствами, при которых пункт отправления или пункт назначения товаров расположен за пределами территории Российской Федерации. При этом согласно абзацам шестому - восьмому подпункта 2.1 пункта 1 статьи 164 Кодекса положения данного подпункта не распространяются на услуги организаций (индивидуальных предпринимателей) по перевозке вывозимого (ввозимого) с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации) товара, а также на транспортно-экспедиционные услуги организаций (индивидуальных предпринимателей) при организации такой перевозки, если одновременно выполняются следующие условия: указанные организации (индивидуальные предприниматели) осуществляют перевозку только между пунктами, находящимися на территории Российской Федерации; указанные организации (индивидуальные предприниматели) не указаны в транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документах, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории Российской Федерации (ввоз товаров на территорию Российской Федерации), в качестве одного из перевозчиков. Таким образом, в отношении услуг по перевозке ввозимого (вывозимого) с территории Российской Федерации товара в случае, когда перевозка осуществляется только между пунктами, находящимися на территории Российской Федерации, ставка НДС в размере 0 процентов не применяется и, соответственно, такие услуги облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке в размере 20 процентов. При этом налог на добавленную стоимость, предъявленный покупателю данных услуг, принимается к вычету в порядке и на условиях, предусмотренных статьями 171 и 172 Кодекса».

Аналогичные разъяснения даны в Письме Минфина РФ от 07.08.2024 № 03-07-08/73854.

Таким образом, по мнению Минфина РФ, в отношении услуг по перевозке ввозимого (вывозимого) с территории РФ товара в случае, когда перевозка осуществляется только между пунктами, находящимися на территории РФ, ставка НДС в размере 0% не применяется, а услуга облагается по ставке НДС 20%.

Какие-либо иные разъяснения нами не обнаружены, арбитражная практика по рассматриваемому вопросу к настоящему времени не сформирована.

На основании изложенного, считаем, что при осуществлении перевозки импортного или экспортного товара только по территории РФ Организации следует применить ставку по НДС 20% в связи с тем, что невыполнение второго условия должно быть подтверждено документально, а в распоряжении Организации имеется только транспортная накладная, подтверждающая перевозку груза по территории РФ. Более того, указанной позиции придерживается Минфин РФ, который в своих письмах не анализирует возможность подтверждения невыполнения второго условия иными документами.

Иная позиция, на наш взгляд, может повлечь претензии со стороны налоговых органов в связи с неверным применением ставки по НДС.

Коллегия Налоговых Консультантов, 6 декабря 2024 года