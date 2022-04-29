Александр Андрианов
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

О ставке по НДС при перевозке импортного или экспортного товара по территории РФ

Организация осуществляет перевозку импортного или экспортного товара автомобильным транспортом только по территории РФ. Какую ставку по НДС следует применять?

Ответ

При осуществлении перевозки импортного или экспортного товара только по территории РФ Организации следует применить ставку по НДС 20% в связи с тем, что невыполнение второго условия должно быть подтверждено документально, а в распоряжении Организации имеется только транспортная накладная, подтверждающая перевозку груза по территории РФ. Указанной позиции придерживается Минфин РФ, который в своих письмах не анализирует возможность подтверждения невыполнения второго условия иными документами.

Иная позиция, на наш взгляд, может повлечь претензии со стороны налоговых органов в связи с неверным применением ставки по НДС.

Обоснование

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 1 статья 164 НК РФ (в редакции Федерального закона от 22.04.2024 № 92-ФЗ, вступившей в силу с 01.07.2024) налогообложение производится по налоговой ставке 0 процентов при реализации услуг по международной перевозке товаров.

В целях настоящей статьи под международными перевозками товаров понимаются перевозки товаров морскими, речными судами, судами смешанного (река - море) плавания, воздушными судами, железнодорожным транспортом и автотранспортными средствами, при которых пункт отправления или пункт назначения товаров расположен за пределами территории РФ.

Положения настоящего подпункта распространяются также на следующие услуги, оказываемые российскими организациями или индивидуальными предпринимателями:

  • услуги по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров для осуществления международных перевозок;

  • транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые на основании договора транспортной экспедиции при организации международной перевозки. В целях настоящей статьи к транспортно-экспедиционным услугам относятся участие в переговорах по заключению контрактов купли-продажи товаров, оформление документов, прием и выдача грузов, разработка документов для проектных перевозок, организация и выполнение перевозки грузов, завоз-вывоз грузов, погрузочно-разгрузочные и складские услуги, информационные услуги, подготовка и дополнительное оборудование транспортных средств, услуги по организации страхования грузов, платежно-финансовых услуг, услуги по таможенному оформлению грузов и транспортных средств, экспедиторское сопровождение, а также разработка и согласование технических условий погрузки и крепления грузов, розыск груза после истечения срока доставки, контроль за соблюдением комплектной отгрузки оборудования, перемаркировка грузов, обслуживание и ремонт универсальных контейнеров грузоотправителей, обслуживание рефрижераторных контейнеров и хранение грузов в складских помещениях и на открытых площадках экспедитора.

Положения настоящего подпункта не распространяются на услуги организаций (индивидуальных предпринимателей) по перевозке вывозимого (ввозимого) с территории РФ (на территорию РФ) товара, а также на транспортно-экспедиционные услуги организаций (индивидуальных предпринимателей) при организации такой перевозки, если одновременно выполняются следующие условия:

  • указанные организации (индивидуальные предприниматели) осуществляют перевозку только между пунктами, находящимися на территории РФ;

  • указанные организации (индивидуальные предприниматели) не указаны в транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документах, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории РФ (ввоз товаров на территорию РФ), в качестве одного из перевозчиков.

По нашему мнению, из введенной нормы следует, что перевозчик не вправе применять ставку 0% в отношении перевозимого им товара, если одновременно выполняются следующие условия:

  • перевозка осуществлена между пунктами, которые находятся на территории РФ;

  • перевозчик не указан в транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документах, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории РФ (ввоз товаров на территорию РФ), в качестве одного из перевозчиков.

Если хотя бы одно из условий не выполняется, то перевозчик вправе применить ставку по НДС 0%.

На наш взгляд, перевозчики ввозимого (вывозимого) груза, оказывающие услуги по перевозке груза по территории РФ, должны облагать услуги по ставке НДС 20%, в связи с тем, что первое условие будет очевидно выполняться, а невыполнение второго условия трудно будет подтвердить документально, поскольку перевозчик груза будет указан только в транспортной накладной на перевозку груза между пунктами, находящимся в РФ.

К настоящему времени в отношении услуг по перевозке ввозимого в РФ/вывозимого из РФ груза, если перевозка осуществляется между пунктами в РФ, в Письме Минфина РФ от 30.09.2024 № 03-07-08/94014 были даны следующие разъяснения:

«…подпунктом 2.1 пункта 1 статьи 164 Кодекса предусмотрено применение ставки НДС в размере 0 процентов при оказании услуг по международной перевозке товаров, под которой понимается перевозка товаров морскими, речными судами, судами смешанного (река - море) плавания, воздушными судами, железнодорожным транспортом и автотранспортными средствами, при которых пункт отправления или пункт назначения товаров расположен за пределами территории Российской Федерации.

При этом согласно абзацам шестому - восьмому подпункта 2.1 пункта 1 статьи 164 Кодекса положения данного подпункта не распространяются на услуги организаций (индивидуальных предпринимателей) по перевозке вывозимого (ввозимого) с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации) товара, а также на транспортно-экспедиционные услуги организаций (индивидуальных предпринимателей) при организации такой перевозки, если одновременно выполняются следующие условия:

указанные организации (индивидуальные предприниматели) осуществляют перевозку только между пунктами, находящимися на территории Российской Федерации;

указанные организации (индивидуальные предприниматели) не указаны в транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документах, подтверждающих вывоз товаров за пределы территории Российской Федерации (ввоз товаров на территорию Российской Федерации), в качестве одного из перевозчиков.

Таким образом, в отношении услуг по перевозке ввозимого (вывозимого) с территории Российской Федерации товара в случае, когда перевозка осуществляется только между пунктами, находящимися на территории Российской Федерации, ставка НДС в размере 0 процентов не применяется и, соответственно, такие услуги облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке в размере 20 процентов. При этом налог на добавленную стоимость, предъявленный покупателю данных услуг, принимается к вычету в порядке и на условиях, предусмотренных статьями 171 и 172 Кодекса».

Аналогичные разъяснения даны в Письме Минфина РФ от 07.08.2024 № 03-07-08/73854.

Таким образом, по мнению Минфина РФ, в отношении услуг по перевозке ввозимого (вывозимого) с территории РФ товара в случае, когда перевозка осуществляется только между пунктами, находящимися на территории РФ, ставка НДС в размере 0% не применяется, а услуга облагается по ставке НДС 20%.

Какие-либо иные разъяснения нами не обнаружены, арбитражная практика по рассматриваемому вопросу к настоящему времени не сформирована.

На основании изложенного, считаем, что при осуществлении перевозки импортного или экспортного товара только по территории РФ Организации следует применить ставку по НДС 20% в связи с тем, что невыполнение второго условия должно быть подтверждено документально, а в распоряжении Организации имеется только транспортная накладная, подтверждающая перевозку груза по территории РФ. Более того, указанной позиции придерживается Минфин РФ, который в своих письмах не анализирует возможность подтверждения невыполнения второго условия иными документами.

Иная позиция, на наш взгляд, может повлечь претензии со стороны налоговых органов в связи с неверным применением ставки по НДС.

Коллегия Налоговых Консультантов, 6 декабря 2024 года

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