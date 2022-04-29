О внесении изменений в договоры с поставщиками, применяющими УСН, в части НДС

Нужно ли вносить изменения в договоры с поставщиками, применяющими УСН, об изменении стоимости товара с учетом НДС, подлежащего уплате с 01.01.2025?

Ответ

В том случае, если в договоры, заключенные с поставщиками, применяющими УСН, не будут внесены изменения, касающиеся порядка исчисления НДС, то поставщикам следует исчислять НДС по расчетной ставке 5/105 или 7/107.

В целях правомерного начисления НДС дополнительно к цене, указанной в договоре, сторонам следует внести изменения в договор, которыми целесообразно предусмотреть, что дополнительно к цене, установленной договором, поставщик (исполнитель) выставляет в адрес покупателя (заказчика) НДС по соответствующей ставке. При этом, по нашему мнению, в договоре целесообразно прямо не фиксировать ставку НДС, поскольку в связи с возможным ее изменением в зависимости от общего уровня доходов поставщика она может меняться в течение периода действия договора.

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

Пунктом 2 статьи 424 ГК РФ установлено, что изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке.

Согласно пункту 1 статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Таким образом, приобретаемые товары, работы, услуги оплачиваются по цене, установленной договором. Изменение цены товаров, работ, услуг возможно только по соглашению сторон.

С 2025 года Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ внесены изменения в главу 21 НК РФ, в соответствии с которыми в случае превышения определенной суммы дохода организации и ИП, применяющие УСН, будут обязаны уплачивать НДС по ставкам 5% или 7%.

В соответствии с пунктом 1 статьи 168 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав налогоплательщик (налоговый агент, указанный в пунктах 4 и 5 статьи 161 НК РФ) дополнительно к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг), передаваемых имущественных прав обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров (работ, услуг), имущественных прав соответствующую сумму налога.

Согласно пункту 4 статьи 168 НК РФ в расчетных документах, в том числе в реестрах чеков и реестрах на получение средств с аккредитива, первичных учетных документах и в счетах-фактурах, соответствующая сумма налога выделяется отдельной строкой.

Соответственно, в общем случае продавец обязан к цене товаров, работ, услуг дополнительно предъявить к оплате сумму НДС, исчисленную в соответствии с нормами НК РФ.

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33[1] были даны следующие разъяснения, касающиеся порядка предъявления НДС, если сумма НДС отдельно в договоре не выделена:

«17. По смыслу положений пунктов 1 и 4 статьи 168 НК РФ сумма налога, предъявляемая покупателю при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должна быть учтена при определении окончательного размера указанной в договоре цены и выделена в расчетных и первичных учетных документах, счетах-фактурах отдельной строкой. При этом бремя обеспечения выполнения этих требований лежит на продавце как налогоплательщике, обязанном учесть такую операцию по реализации при формировании налоговой базы и исчислении подлежащего уплате в бюджет налога по итогам соответствующего налогового периода. В связи с этим, если в договоре нет прямого указания на то, что установленная в нем цена не включает в себя сумму налога и иное не следует из обстоятельств, предшествующих заключению договора, или прочих условий договора, судам надлежит исходить из того, что предъявляемая покупателю продавцом сумма налога выделяется последним из указанной в договоре цены, для чего определяется расчетным методом (пункт 4 статьи 164 Кодекса)».

Со ссылкой на приведенное выше Постановление ВАС РФ в Письме Минфина РФ от 20.04.2018 № 03-07-08/26658 были сделаны следующие выводы:

«В связи с письмом об определении суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате при оказании российской организацией иностранной организации, не состоящей на учете в российских налоговых органах, услуг на основании агентского договора, местом реализации которых является территория Российской Федерации, в случае, если в договоре сумма налога на добавленную стоимость не указана, Департамент налоговой и таможенной политики сообщает, что при решении данного вопроса возможно руководствоваться пунктом 17 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 мая 2014 г. № 33, упоминаемого в письме».

Таким образом, по мнению Пленума ВАС РФ и Минфина РФ, в случаях, когда в договоре отсутствует указание на то, что цена не включает в себя сумму налога, НДС исчисляется расчетным путем из общей стоимости товаров, работ, услуг.

Соответственно, в том случае, если в договоры, заключенные с поставщиками, применяющими УСН, не будут внесены изменения, касающиеся порядка исчисления НДС, то поставщикам следует исчислять НДС по расчетной ставке 5/105 или 7/107.

В целях правомерного начисления НДС дополнительно к цене, указанной в договоре, сторонам следует внести изменения в договор, которыми целесообразно предусмотреть, что дополнительно к цене, установленной договором, поставщик (исполнитель) выставляет в адрес покупателя (заказчика) НДС по соответствующей ставке. При это, по нашему мнению, в договоре целесообразно прямо не фиксировать ставку НДС, поскольку в связи с возможным ее изменением в зависимости от общего уровня доходов поставщика она может меняться в течение периода действия договора.

Коллегия Налоговых Консультантов, 13 декабря

[1] О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость