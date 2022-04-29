О квалификации расходов на продвижение товаров на сайте WB

При сотрудничестве с площадкой компания предоставляет УПД на услугу продвижения товара на сайте wildberries.ru. В тексте УПД прописано следующее содержание: Оказание услуг ВБ.Продвижение. К каким рекламным расходам можно отнести данной продвижение, нормированным или не нормированным?

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В рассматриваемом случае Организация вправе расходы по продвижению товаров, продавца товаров, средств индивидуализации товара или продавца через сайт отнести к ненормируемым рекламным расходам и учесть их в полном размере.

Обоснование

Согласно подпункту 28 пункта 1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), деятельности налогоплательщика, товарного знака и знака обслуживания, включая участие в выставках и ярмарках, с учетом положений пункта 4 настоящей статьи.

Пунктом 4 статьи 264 НК РФ определено, что к расходам организации на рекламу в целях настоящей главы относятся:

расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе объявления в печати, передача по радио и телевидению), информационно-телекоммуникационные сети, при кино- и видеообслуживании;

расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов и рекламных щитов;

расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах, товарных знаках и знаках обслуживания, и (или) о самой организации, на уценку товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные качества при экспонировании.

Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а также расходы на иные виды рекламы, не указанные в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, осуществленные им в течение отчетного (налогового) периода, для целей налогообложения признаются в размере, не превышающем 1% выручки от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона № 38-ФЗ[1] реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Согласно пункту 2 статьи 3 Закона № 38-ФЗ под объектом рекламирования понимается товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.

Таким образом, под рекламой понимается информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования (товару, продавцу товаров, средству индивидуализации товара или продавца) и его продвижения на рынке.

Следовательно, в целях налогообложения прибыли услуги направленные на привлечение внимания к объекту рекламирования (товару, продавцу товаров, средству индивидуализации товара или продавца) и его продвижения на рынке относятся к рекламным расходам.

Как следует из вопроса, услуги по продвижению оказываются через сайт wildberries.ru., т.е. через информационно-телекоммуникационные сети.

Следовательно, в рассматриваемом случае Организация вправе расходы по продвижению товаров, продавца товаров, средств индивидуализации товара или продавца через сайт отнести к ненормируемым рекламным расходам и учесть их в полном размере.

Так, в Письме Минфина РФ от 21.03.2019 № 03-03-07/18919 отмечено:

«…расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака обслуживания через информационно-телекоммуникационные сети предусмотрены абзацем вторым пункта 4 статьи 264 Кодекса, то такие расходы учитываются при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций в полном объеме…».

В Письме Минфина РФ от 08.08.2012 № 03-03-06/1/390 по схожему вопросу был сделан следующий вывод:

«…Вопрос: Организация с целью увеличения числа продаж и привлечения новых клиентов заключает договоры со сторонними организациями и физлицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, на основании которых последние оказывают услуги по продвижению сайтов в сети Интернет, оптимизации сайтов для поисковых систем, выведению сайтов на высокие позиции в поисковых системах (топ-10), правильному оформлению и настройке сайтов для индексации поисковыми системами. Учитываются ли затраты на оплату указанных услуг в расходах на рекламные мероприятия через информационно-телекоммуникационные системы на основании п. 4 ст. 264 НК РФ? Ответ:…Подпунктом 28 п. 1 ст. 264 Кодекса установлено, что к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, услуг), деятельности налогоплательщика, товарного знака и знака обслуживания, включая участие в выставках и ярмарках, с учетом положений п. 4 ст. 264 Кодекса. Согласно п. 4 ст. 264 Кодекса к расходам организации на рекламу для целей налогообложения прибыли относятся в том числе расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации и телекоммуникационные сети…».

Коллегия Налоговых Консультантов, 13 января 2025 года

[1] Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»