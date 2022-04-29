О расходах на теплые куртки для сотрудников

На территории организации изменилось место приема пищи, в связи с чем для его посещения персоналу необходимо перемещаться между производственными корпусами по улице. Для этих целей организация планирует приобрести работникам утепленные куртки. Вправе ли организация учесть расходы на приобретение теплых курток в целях исчисления налога на прибыль?

Ответ

Считаем, что расходы на обеспечение сотрудников теплыми куртками Организация не сможет учесть в целях исчисления налога на прибыль.

Обоснование

В соответствии со статьей 214 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя.

Работодатель обязан обеспечить:

приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

Таким образом, действующим законодательством предусмотрена обязанность для работодателя обеспечить СИЗ следующих работников:

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

занятым на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

Частями 2 и 4 статьи 221 ТК РФ установлено, что средства индивидуальной защиты включают в себя специальную одежду, специальную обувь, дерматологические средства защиты, средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица, органа слуха, глаз, средства защиты от падения с высоты и другие средства индивидуальной защиты, требования к которым определяются в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании.

Нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств работникам устанавливаются работодателем на основании единых Типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств с учетом результатов специальной оценки условий труда, результатов оценки профессиональных рисков, мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного органа работников (при наличии такого представительного органа).

Приказом Минтруда РФ от 29.10.2021 № 766н утверждены Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами (далее - Правила).

В силу пункта 4 Правил работодатель обязан обеспечить бесплатную выдачу СИЗ, прошедших подтверждение соответствия в установленном законодательством РФ порядке, работникам для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды и (или) загрязнения, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях.

Обеспечение СИЗ и смывающими средствами осуществляется в соответствии с Правилами, на основании единых Типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств (далее - Единые типовые нормы), с учетом результатов специальной оценки условий труда (далее - СОУТ), результатов оценки профессиональных рисков (далее - ОПР), мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного представительного органа работников (при наличии).

Приказом Минтруда РФ от 29.10.2021 № 767н утверждены Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств.

Едиными типовыми нормами утверждены наименование должности, тип СИЗ и нормативы выдачи на год.

Выдача утепленной одежды для перемещения между корпусами во время обеденного перерыва указанными Едиными типовыми нормами не предусмотрена.

На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 254 НК РФ к материальным расходам, в частности, относятся затраты налогоплательщика на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты, предусмотренных законодательством РФ, и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом.

Анализ писем Минфина РФ свидетельствует о том, что, по их мнению, расходы работодателя на приобретение СИЗ учитываются в целях исчисления налога на прибыль в составе материальных расходов:

в пределах норм, установленных законодательством, т.е. Едиными типовыми нормами;

по повышенным нормам, утвержденным локальными нормативными актами работодателя на основании результатов проведения специальной оценки условий труда.

Такие выводы сделаны в Письмах Минфина РФ от 17.08.2023 № 03-03-06/1/77350, от 19.08.2016 № 03-03-06/1/48743, от 08.04.2016 № 03-03-06/1/20165, от 25.11.2014 № 03-03-06/1/59763, от 11.12.2012 № 03-03-06/1/645, от 16.02.2012 № 03-03-06/4/8.

В отношении расходов на СИЗ, выдача которых не предусмотрена законодательством, разъяснения фискальных органов малочисленны, из которых можно сделать следующие выводы:

расходов на приобретение средств индивидуальной, коллективной защиты могут учитываться в целях исчисления налога на прибыль на основании подпункта 7 пункта 1 статьи 264 НК РФ в качестве расходов на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством РФ - Письмо Минфина РФ от 07.08.2020 № 03-03-06/1/69400;

расходы на форменную одежду с логотипом организации в процессе проведения рекламной акции могут быть учтены в качестве рекламных в целях налога на прибыль - Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.01.2005 № А43-1729/2004-32-152;

расходы на форменную одежду в процессе выполнения трудовой функции могут учитываться в составе прочих расходов на основании подпункта 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ при условии их соответствия требованиям статьи 252 НК РФ - Постановление ФАС Московского округа от 13.07.2009 № КА-А40/6444-09 по делу № А40-81239/08-111-395.

При этом отметим, что в силу пункта 1 статьи 252 НК РФ в целях исчисления налога на прибыль учитываются расходы, если они соответствуют следующим требованиям:

прямо не поименованы в статье 270 НК РФ;

документально подтверждены;

экономически обоснованы и направлены на получение дохода.

В рассматриваемом нами случае Организация планирует обеспечить сотрудников теплыми куртками в целях их перемещения в обеденный перерыв между корпусами, т.е. в целях, не связанных с выполнением трудовой функции.

На основании изложенного, считаем, что расходы на обеспечение сотрудников теплыми куртками Организация не сможет учесть в целях исчисления налога на прибыль.

Коллегия Налоговых Консультантов, 15 января 2025 года