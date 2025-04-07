Налогообложение доходов от майнинга криптовалюты

Организация планирует организовать майнинговое производство криптовалюты. Как в налоговом учете признаются доходы и расходы от операций с криптовалютой? Нужно ли проводить переоценку криптовалюты? Нужно ли вести отдельный учет доходов и расходов от общей налоговой базы?

В случае майнинга цифровой валюты у Организации возникнет внереализационный доход в виде полученной цифровой валюты на дату, на которую у нее возникло право распоряжаться указанной валютой.

Доход определяется исходя из рыночной котировки цифровой валюты, определяемой в порядке, установленном пунктом 2 статьи 282.3 НК РФ, которая пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ, действующему на дату признания дохода.

Расходы на осуществление майнинга цифровой валюты учитываются в составе косвенных расходов также отдельно от общей налоговой базы.

При продаже цифровой валюты у Организации возникнет доход, равный цене фактической продажи, но не ниже рыночной котировки цифровой валюты, уменьшенной на 20%. Указанный доход Организация вправе уменьшить на расходы в виде стоимости цифровой валюты, полученной при майнинге.

В налоговом учете не возникает разниц от переоценки цифровой валюты.

Доходы и расходы от операций майнинга всегда учитываются отдельно от общей налоговой базы.

Доходы и расходы от иных операций с цифровой валютой могут учитываться в общей налоговой базе, но только в том случае, если цифровая валюта используется в качестве средства платежа в рамках экспериментального правового режима.

Обоснование

Отношения, возникающие при обороте цифровой валюты в РФ, включая ее майнинг, регулируются Федеральным законом «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 31.07.2020 № 259-ФЗ (далее – Закон № 259-ФЗ).

Статьей 1 Закона № 259-ФЗ определены следующие понятия:

Цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам (пункт 3).

Майнингом цифровой валюты признается деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации технических и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую технологию, в том числе технологию распределенного реестра, имеющих целью выпуск цифровой валюты и (или) получение лицом, осуществляющим такую деятельность, вознаграждения в цифровой валюте за подтверждение записей в информационной системе (пункт 3.1).

Майнинговой инфраструктурой признаются объекты, используемые для размещения технических и программно-аппаратных средств, используемых для осуществления деятельности, указанной в частях 3.1 и 3.2 настоящей статьи, включая инженерно-техническое обеспечение (электроснабжение), и (или) указанные технические и программно-аппаратные средства (пункт 3.4).

Адресом-идентификатором признается уникальная последовательность символов, предназначенная для учета в информационной системе приходных и расходных операций с цифровой валютой (пункт 3.6).

В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Закона № 259-ФЗ под выпуском цифровой валюты в РФ понимаются действия с использованием объектов российской информационной инфраструктуры и (или) пользовательского оборудования, размещенного на территории РФ, направленные на предоставление возможностей использования цифровой валюты третьими лицами.

В силу пункта 5 статьи 14 Закона № 259-ФЗ юридические лица, личным законом которых является российское право, филиалы, представительства и иные обособленные подразделения международных организаций и иностранных юридических лиц, компаний и других корпоративных образований, обладающих гражданской правоспособностью, созданные на территории РФ, физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев, не вправе принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за передаваемые ими (им) товары, выполняемые ими (им) работы, оказываемые ими (им) услуги или иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ, услуг), за исключением получения цифровой валюты в результате выпуска цифровой валюты и (или) получения лицом, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участником майнинг-пула), лицом, организующим деятельность майнинг-пула, вознаграждения в цифровой валюте за подтверждение записей в информационной системе (в том числе в результате распределения цифровой валюты среди участников майнинг-пула).

Таким образом, на территории РФ юридические лица вправе, в частности, осуществлять майнинг цифровой валюты, а также продавать ее на организованных торгах. Использовать цифровую валюту в качестве средства платежа юридическое лицо не вправе.

Отметим, что на основании пункта 12 статьи 14 Закона № 259-ФЗ Правительство РФ в установленных им случаях и порядке вправе установить запрет на осуществление майнинга цифровой валюты (в том числе участие в майнинг-пуле) в отдельных субъектах РФ или на отдельных их территориях.

Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1869 утвержден перечень субъектов РФ и отдельных территорий субъектов РФ, в которых установлен запрет на осуществление майнинга цифровой валюты.

Рекомендуем Организации уточнить отсутствие запрета по проведению майнинга на территории, на которой планируется осуществление майнинга криптовалюты.

Порядок налогообложения операций, связанных с майнингом цифровой валюты и ее последующей реализации регулируется положениями статьи 282.3 НК РФ.

На основании пункта 1 статьи 282.3 НК РФ налоговая база по операциям с цифровой валютой определяется в соответствии с положениями настоящей статьи и отдельно от общей налоговой базы (если иное не предусмотрено настоящей статьей).

В соответствии с пунктом 2 статьи 282.3 НК РФ доходы в виде цифровой валюты, полученной в результате осуществления майнинга цифровой валюты, определяются исходя из рыночной котировки такой цифровой валюты на дату признания дохода.

Рыночной котировкой цифровой валюты в целях настоящего Кодекса признается цена закрытия, рассчитываемая иностранным организатором торговли (включая биржу) по сделкам, совершенным через него в течение торгового дня. Иностранным организатором торговли (включая биржу) может быть лицо, объем торгов по сделкам с цифровой валютой которого превышает 100 миллиардов рублей за соответствующий торговый день, при условии, что информация о рыночных котировках цифровой валюты размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех лет, предшествующих дате совершения операций с цифровой валютой.

Если по одной и той же цифровой валюте сделки совершались через двух и более иностранных организаторов торговли (включая биржу), налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из указанных иностранных организаторов торговли (включая биржу).

Если по одной и той же цифровой валюте сделки совершались по ценам в разных валютах и (или) в иностранных цифровых правах, курс которых привязан к курсу иностранной валюты (далее - торговые пары), налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать торговую пару, цена закрытия которой будет признаваться рыночной котировкой цифровой валюты.

Цена закрытия цифровой валюты, выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по официальному курсу ЦБ РФ, действовавшему на дату признания дохода.

Цена закрытия цифровой валюты, выраженная в иностранных цифровых правах, курс которых привязан к курсу иностранной валюты, пересчитывается в рубли по официальному курсу ЦБ РФ, действовавшему на дату признания дохода.

Подпунктом 20 пункта 4 статьи 271 НК РФ установлено, что для внереализационных доходов датой получения дохода признается дата, на которую у лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты, возникает право распоряжаться такой цифровой валютой.

Таким образом, доходы и расходы, возникающие по операциям с цифровой валютой, учитываются отдельно от общей налоговой базы.

В случае майнинга цифровой валюты у Организации возникнет внереализационный доход в виде полученной цифровой валюты на дату, на которую у нее возникло право распоряжаться указанной валютой.

Доход определяется исходя из рыночной котировки цифровой валюты, определяемой в порядке, установленной пунктом 2 статьи 282.3 НК РФ, которая пересчитывается в рубли по курсу ЦБ РФ, действующему на дату признания дохода.

В силу пункта 5 статьи 282.3 НК РФ расходы налогоплательщика, связанные с осуществлением майнинга цифровой валюты, независимо от их состава признаются косвенными расходами.

Соответственно, расходы на осуществление майнинга цифровой валюты учитываются в составе косвенных расходов.

На основании пункта 3 статьи 282.3 НК РФ доход (выручка) от реализации цифровой валюты определяется исходя из фактической цены реализации такой цифровой валюты, но не ниже рыночной котировки такой цифровой валюты, уменьшенной на 20%.

При приобретении цифровой валюты ее стоимость определяется исходя из цены приобретения, но не выше рыночной котировки цифровой валюты, увеличенной на 20 процентов.

Стоимость цифровой валюты, полученной в результате осуществления майнинга цифровой валюты, равна сумме дохода, определенного в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

Согласно пункту 4 статьи 282.3 НК РФ при реализации (безвозмездной передаче) цифровой валюты налогоплательщик определяет налоговую базу как доход (выручку) от реализации цифровой валюты, уменьшенный на ее стоимость и затраты на реализацию такой цифровой валюты.

При реализации или ином выбытии цифровой валюты налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывшей цифровой валюты:

- по стоимости первой по времени приобретения (ФИФО);

- по стоимости единицы.

Соответственно, при продаже цифровой валюты у Организации возникнет доход, равный цене фактической продажи, но не ниже рыночной котировки цифровой валюты, уменьшенной на 20%. Указанный доход Организация вправе уменьшить на расходы в виде стоимости цифровой валюты, полученной при майнинге.

В целях налогообложения текущая переоценка цифровой валюты не производится (пункт 6 статьи 282.3 НК РФ).

Следовательно, в налоговом учете не возникает разниц от переоценки цифровой валюты.

На основании пункта 7 статьи 282.3 НК РФ убытки от операций с цифровыми валютами прошлых налоговых периодов могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы по операциям с цифровой валютой, исчисленной отдельно от общей налоговой базы текущего налогового (отчетного) периода с учетом ограничения, установленного пунктом 2.1 статьи 283 НК РФ.

В силу пункта 8 статьи 282.3 НК РФ доходы и расходы по операциям с цифровыми валютами (за исключением доходов и расходов, связанных с осуществлением майнинга цифровой валюты) в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, предусматривающего использование цифровой валюты в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам (контрактам) и установленного в соответствии со статьей 1.1 Закона № 259-ФЗ, учитываются в общей налоговой базе.

Таким образом, доходы и расходы от операций майнинга всегда учитываются отдельно от общей налоговой базы.

Доходы и расходы от иных операций с цифровой валютой могут учитываться в общей налоговой базе, но только в том случае, если цифровая валюта используется в качестве средства платежа в рамках экспериментального правового режима.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 4 марта 2025 года