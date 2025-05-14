О форматировании ППА при аренде оборудования

Обоснование

В соответствии с пунктом 10 ФСБУ 25/2018[1] арендатор признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом (далее - ППА) с одновременным признанием обязательства по аренде, если иное не установлено настоящим Стандартом.

В силу пункта 11 ФСБУ 25/2018 при выполнении условий, установленных пунктом 12 настоящего Стандарта, арендатор может не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде в любом из следующих случаев:

а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;

б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов;

в) арендатор относится к экономическим субъектам, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (далее – упрощенные способы учета).

В случае, указанном в подпункте "а" настоящего пункта, решение о применении настоящего пункта принимается арендатором в отношении группы однородных по характеру и способу использования предметов аренды. В случаях, указанных в подпунктах "б" и "в" настоящего пункта, решение о применении настоящего пункта принимается в отношении каждого предмета аренды.

При применении настоящего пункта арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды или на основе другого систематического подхода, отражающего характер использования арендатором экономических выгод от предмета аренды.

Пунктом 12 ФСБУ 25/2018 установлено, что применение арендатором пункта 11 настоящего Стандарта допускается при одновременном выполнении следующих условий:

а) договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;

б) предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

Из приведенных положений следует, арендатор вправе учитывать арендные платежи в составе расходов если предмет аренды не сдается в субаренду и если право собственности на предмет аренды не перейдет к арендатору, при условии, что будет выполнено хотя бы одно из следующие условий:

- аренда краткосрочная (12 месяцев и менее);

- предмет аренды малоценный (300 тыс. и менее);

- организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

Соответственно, в случае если срок действия договора аренды превышает 12 месяцев, а стоимость предмета аренды превышает 300 тыс. руб., то в отношении такого договора аренды следует отразить в бухгалтерском учете ППА и арендные обязательства независимо от того, что договором аренды не предусмотрен переход права собственности, и предмет аренды не передан в субаренду.

В рассматриваемом нами случае условиями договора суберанда запрещена и не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды. Кроме того, Организация не вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

С учетом изложенного, считаем, что Организация будет вправе признавать арендные платежи в составе текущих расходов без формирования ППА и арендных обязательств при условии, если срок аренды будет не более 12 месяцев или стоимость предмета аренды будет не более 300 тыс. руб.

В отношении срока аренды отметим следующее.

Согласно пункту 9 ФСБУ 25/2018 срок аренды для целей бухгалтерского учета рассчитывается исходя из сроков и условий, установленных договором аренды (включая периоды, не предусматривающие арендных платежей). При этом учитываются возможности сторон изменять указанные сроки и условия и намерения реализации таких возможностей.

Срок аренды пересматривается в случае наступления событий, изменяющих допущения, которые использовались при первоначальном определении срока аренды (при предыдущем пересмотре срока аренды). Связанные с таким пересмотром корректировки отражаются в бухгалтерском учете как изменения оценочных значений.

Течение срока аренды начинается с даты предоставления предмета аренды.

В Письме Минфина РФ от 04.10.2021 № 07-01-09/80036 в отношении порядка определения сроков договора аренды в целях применения ФСБУ 25/2018 были даны следующие разъяснения:

«…в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 "Учет аренды", утвержденным приказом Минфина России от 16 октября 2018 года N 208н, срок аренды для целей бухгалтерского учета рассчитывается исходя из сроков и условий, установленных договором аренды (включая периоды, не предусматривающие арендных платежей). При этом учитываются возможности сторон изменять указанные сроки и условия и намерения реализации таких возможностей. Помимо указанного, при определении срока аренды для целей бухгалтерского учета, по нашему мнению, следует принимать во внимание наличие достаточной уверенности в продлении или прекращении аренды, уместные факты и обстоятельства, которые приводят к возникновению экономического стимула для продления или прекращения аренды, в том числе прошлую практику организации в отношении периода, в течение которого обычно используются определенные виды активов (предоставленные в аренду или находящиеся в собственности), а также экономические причины такой практики».

Анализ положений пункта 9 ФСБУ 25/2018 и разъяснений Минфина РФ позволяет сделать вывод о том, что при наличии условий о возможности пролонгации договора аренды срок его действия для целей применения ФСБУ 25/2018 необходимо оценивать исходя из наиболее вероятного срока сохранения арендных отношений.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что:

- если Организация не планирует пролонгировать договор аренды или если стоимость предмета аренды менее 300 тыс. руб., то Организация будет вправе признавать арендные платежи в составе текущих расходов без формирования ППА и арендных обязательств;

- если одновременно Организация планирует использовать оборудование более года и стоимость оборудования более 300 тыс. руб., то Организация обязана будет сформировать в бухгалтерском учете ППА и арендные обязательства.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 31 марта 2025 года

[1] Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» ФСБУ 25/2018, утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2018 № 208н.