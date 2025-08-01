О признании в составе расходов затрат, связанных с оплатой услуг, оказываемых утилизирующей компанией

Организация осуществляет импорт товаров на территорию РФ и их продажу. Для выполнения норм утилизации планируется привлечь стороннюю утилизирующую компанию. Вправе ли Организация затраты на утилизацию учесть в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль?

Организация вправе учесть в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, сумму затрат на утилизацию, поскольку обязанность по утилизации импортированных товаров возложена на Организацию законодательством.

Обоснование

На основании пунктов 1 и 2 статьи 24.2 Закона № 89-ФЗ[1] обеспечивать утилизацию отходов от использования товаров обязаны:

1) производители товаров (юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство товаров, упаковки на территории РФ);

2) импортеры товаров (юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие ввоз товаров, в том числе товаров в упаковке, из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, или ввоз товаров из государств - членов Евразийского экономического союза).

Производители товаров, импортеры товаров обеспечивают утилизацию отходов от использования товаров в соответствии с нормативами утилизации, установленными Правительством РФ, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи.

Перечень товара, упаковки товара, в отношении которых импортер обязан выполнить нормативы утилизации, утвержден Постановлением Правительства РФ от 29.12.2023 № 2414.

В силу пункта 3 статьи 24.2-1 Закона № 89-ФЗ производители товаров, импортеры товаров обеспечивают утилизацию отходов от использования товаров самостоятельно путем создания и использования собственной инфраструктуры по утилизации отходов от использования товаров или путем заключения договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими деятельность по утилизации отходов от использования товаров и включенными в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров (далее также - самостоятельная утилизация).

Пунктом 9 статьи 24.2-1 Закона № 89-ФЗ установлено, что обязанность производителя товаров, импортера товаров по обеспечению утилизации отходов от использования товаров считается исполненной:

1) со дня представления в единую федеральную государственную информационную систему учета отходов от использования товаров отчетности о выполнении самостоятельной утилизации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13 настоящей статьи;

2) со дня уплаты экологического сбора в размере, подлежащем уплате в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Обеспечение самостоятельной утилизации подтверждается (пункт 11 статьи 24.2-1 Закона № 89-ФЗ):

1) договором, предусмотренным пунктом 3 настоящей статьи, и актами утилизации отходов от использования товаров (далее - акт утилизации) в случае, если утилизация отходов от использования товаров обеспечивается путем заключения такого договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими деятельность по утилизации отходов от использования товаров и включенными в реестр утилизаторов;

2) актами утилизации в случае, если утилизация отходов от использования товаров обеспечивается с использованием собственной инфраструктуры по утилизации отходов от использования товаров.

Таким образом, Организация как импортер товаров обязана обеспечить соблюдение нормативов утилизации:

либо путем самостоятельной утилизации отходов;

либо путем уплаты экологического сбора.

Самостоятельная утилизация отходов может быть обеспечена путем заключения договора с юридическим лицом, осуществляющим деятельность по утилизации отходов и включенным в соответствующий реестр.

В общем случае из положений пункта 1 статьи 252 НК РФ следует, что расходы могут учитываться в целях исчисления налога на прибыль при единовременном выполнении следующих условий:

- прямо не поименованы в статье 270 НК РФ;

- документально подтверждены;

- экономически обоснованы и направлены на получение дохода.

При этом перечень расходов, связанных с производством и реализации является открытым (подпункт 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ).

В Письме Минфина РФ от 25.12.2024 № 03-03-06/1/131140 по вопросу об учете в целях налога на прибыль расходов на утилизацию отходов и уплату экологического сбора отмечено следующее:

«В целях главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 Кодекса). Суммы налогов и сборов, начисленные в установленном Кодексом порядке (за исключением перечисленных в статье 270 Кодекса), в целях налогообложения прибыли организаций согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 264 Кодекса относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. Исходя из положений Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (далее - Федеральный закон N 89-ФЗ), в частности пунктов 1 и 2 статьи 24.5 указанного Федерального закона, экологический сбор представляет собой обязательный платеж, который относится к неналоговым доходам федерального бюджета и который уплачивают производители и импортеры определенных видов товаров (упаковки). На указанных лиц также возложена обязанность по утилизации отходов от использования товаров (упаковки) (подпункты 1 и 2 пункта 1 статьи 24.2 Федерального закона N 89-ФЗ). Учитывая изложенное, расходы на утилизацию отходов, а также на уплату экологического сбора могут быть учтены при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций на основании подпункта 49 пункта 1 статьи 264 Кодекса лицом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации возложена обязанность по утилизации соответствующих отходов и уплате экологического сбора».

Аналогичные выводы содержат Письма Минфина РФ от 01.02.2023 № 03-03-06/1/7898, от 14.03.2022 № 03-03-06/1/18445, от 29.07.2021 № 03-03-06/1/60734.

Таким образом, Организация вправе учесть в составе прочих расходов, связанный с производством и реализацией сумму затрат на утилизацию, поскольку обязанность по утилизации импортированных товаров возложена на Организацию законодательством.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 11 июля 2025 года

[1] Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.