Об уплате экологического сбора импортерами товаров

Организация является импортером товаров, ввозимых в упаковке из государств, не являющихся членами ЕАЭС. Организация не обеспечивает самостоятельную утилизацию товаров, упаковки. Как понять, возникают ли у нее обязанности по уплате экологического сбора за 2024, 2025 годы? В какие сроки? Какая ответственность?

Обеспечивать утилизацию отходов обязаны, в частности, юридические лица, осуществляющие ввоз товаров (в том числе ввоз товаров в упаковке) из государств, не являющихся членами ЕАЭС.

Обязанность обеспечивать утилизацию отходов может возникнуть только в отношении того товара и/или упаковки, которые включены в соответствующий перечень, установленный Правительством РФ.

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2023 № 2414 утверждены Перечень товаров, упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации, а также Перечень товаров, упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации отдельно на 2024 год.

Обязанность импортера по обеспечению нормативов утилизации может быть исполнена:

либо путем самостоятельной утилизации отходов;

либо путем уплаты экологического сбора.

Обязанность по уплате экологического сбора в отношении ввезенного товара, упаковки товара, включенных в Перечень, должна быть исполнена:

за 2024 го до 15 апреля 2025 года;

за 2025 года до 15 апреля 2026 года.

За неуплату в установленный срок экологического сбора предусмотрена ответственность в виде административного штрафа:

на должностных лиц в размере от 5 000 до 7 000 рублей;

на юридических лиц в трехкратном размере неуплаченной суммы сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего уплате производителями товаров, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров, но не менее 500 000 рублей.

Непредставление или несвоевременное представление отчетности может повлечь наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от 3 000 до 6 000 рублей;

на юридических лиц в размере от 70 000 до 150 000 рублей.

Отдельно отметим, что у Организации как импортера товаров (в том числе упаковки товаров) из государства, не являющегося членом ЕАЭС, может возникнуть обязанность по обеспечению утилизации отходов в отношении товаров, перечисленных в Перечне отдельных видов товаров, в том числе товаров в упаковке, участвующих в эксперименте.

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 24.2 Закона № 89-ФЗ[1] обеспечивать утилизацию отходов от использования товаров обязаны:

1) производители товаров (юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство товаров, упаковки на территории РФ);

2) импортеры товаров (юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие ввоз товаров, в том числе товаров в упаковке, из государств, не являющихся членами ЕАЭС, или ввоз товаров из государств - членов ЕАЭС).

Таким образом, обеспечивать утилизацию отходов обязаны, в частности, юридические лица, осуществляющие ввоз товаров (в том числе ввоз товаров в упаковке) из государств, не являющихся членами ЕАЭС.

В силу пункта 5 статьи 24.2 Закона № 89-ФЗ перечень товаров, упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации, устанавливается Правительством РФ.

В отношении ввезенной на территорию РФ упаковки, в которую упакован ввозимый товар, обязанность по обеспечению утилизации отходов от использования упаковки возлагается на импортера товара, осуществляющего ввоз такого товара в этой упаковке, независимо от включения (невключения) такого товара в перечень, предусмотренный пунктом 5 настоящей статьи (пункт 10 статьи 24.2 Закона № 89-ФЗ).

Таким образом, обязанность обеспечивать утилизацию отходов может возникнуть только в отношении того товара и/или упаковки, которые включены в соответствующий перечень, установленный Правительством РФ.

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2023 № 2414 утверждены Перечень товаров, упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации, а также Перечень товаров, упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации отдельно на 2024 год.

Пунктом 11 статьи 24.2 Закона № 89-ФЗ установлено, что производители товаров, импортеры товаров обязаны представить в единую федеральную государственную информационную систему учета отходов от использования товаров сведения о себе и о производимых, об импортируемых ими товарах, упаковке, которые включены в перечень, предусмотренный пунктом 5 настоящей статьи.

Соответственно, у импортера товаров также возникает обязанность представить в единую федеральную государственную информационную систему учета отходов от использования товаров сведения о себе и об импортируемых им товарах, упаковке, которые включены в перечень.

В силу пункта 3 статьи 24.2-1 Закона № 89-ФЗ производители товаров, импортеры товаров обеспечивают утилизацию отходов от использования товаров самостоятельно путем создания и использования собственной инфраструктуры по утилизации отходов от использования товаров или путем заключения договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими деятельность по утилизации отходов от использования товаров и включенными в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих утилизацию отходов от использования товаров (далее также - самостоятельная утилизация).

Производители товаров, импортеры товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров, уплачивают экологический сбор в размерах и порядке, которые установлены статьей 24.5 настоящего Федерального закона (пункт 7 статьи 24.2-1 Закона № 89-ФЗ).

Пунктом 9 статьи 24.2-1 Закона № 89-ФЗ установлено, что обязанность производителя товаров, импортера товаров по обеспечению утилизации отходов от использования товаров считается исполненной:

1) со дня представления в единую федеральную государственную информационную систему учета отходов от использования товаров отчетности о выполнении самостоятельной утилизации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13 настоящей статьи;

2) со дня уплаты экологического сбора в размере, подлежащем уплате в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Из приведенных положений следует, обязанность импортера по обеспечению нормативов утилизации может быть исполнена:

- либо путем самостоятельной утилизации отходов;

- либо путем уплаты экологического сбора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 24.5 Закона № 89-ФЗ экологический сбор относится к неналоговым доходам федерального бюджета.

Согласно пункту 2 статьи 24.5 Закона № 89-ФЗ экологический сбор уплачивается производителями товаров, импортерами товаров при ввозе товаров, в том числе товаров в упаковке, из государств - членов ЕАЭС по каждой группе товаров, упаковки, включенных в перечень, предусмотренный пунктом 5 статьи 24.2 настоящего Федерального закона, в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом.

В силу пункта 3 статьи 24.5 Закона № 89-ФЗ, который вступит в силу с 1 января 2026 года, экологический сбор уплачивается импортерами товаров при ввозе товаров, в том числе товаров в упаковке, из государств, не являющихся членами ЕАЭС, до дня выпуска товаров в обращение для внутреннего потребления, за исключением случаев, если импортером товаров представлено в единую федеральную государственную информационную систему учета отходов от использования товаров уведомление о намерении самостоятельной утилизации с приложением документов, предусмотренных пунктом 10 статьи 24.2-1 настоящего Федерального закона. В случае, если импортером товаров не была обеспечена самостоятельная утилизация, он уплачивает экологический сбор в срок, установленный пунктом 2 настоящей статьи, с учетом пункта 12 настоящей статьи.

Из пункта 9 статьи 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 04.08.2023 № 451-ФЗ следует, что до 1 января 2026 года импортеры товаров в случае ввоза товаров, в том числе товаров в упаковке, из государств, не являющихся членами ЕАЭС, уплачивают экологический сбор и (или) формируют в единой федеральной государственной информационной системе учета отходов от использования товаров отчетность о массе товаров, в том числе товаров, являющихся упаковкой, ввезенных из государств, не являющихся членами ЕАЭС, отчетность о выполнении самостоятельной утилизации отходов от использования товаров в порядке, сроки и по формам, которые предусмотрены соответственно пунктами 17 и 20 статьи 24.2-1, пунктами 2 и 14 статьи 24.5 Закона № 89-ФЗ. При этом обязанность по обеспечению утилизации отходов от использования товаров возникает у импортера товаров для товаров и упаковки, ввезенных из государств, не являющихся членами ЕАЭС, со дня их выпуска таможенным органом для внутреннего потребления.

Таким образом, обязанность по уплате экологического сбора в отношении ввозимых товаров, упаковки товаров, включенных в Перечень, должна быть исполнена до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом.

Статьей 8.41.1 КоАП РФ установлено, что неуплата в установленный срок сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего уплате производителями товаров, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров, влечет наложение административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей;

- на юридических лиц в трехкратном размере неуплаченной суммы сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего уплате производителями товаров, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров, но не менее пятисот тысяч рублей.

Кроме того, пунктом 1 статьи 8.5.1 КоАП РФ установлено, что непредставление или несвоевременное представление отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров или деклараций о количестве выпущенных в обращение на территории РФ товаров, упаковки товаров, включенных в перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, реализованных для внутреннего потребления на территории РФ за предыдущий календарный год, влечет наложение административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от трех тысяч до шести тысяч рублей;

- на юридических лиц в размере от семидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Обращаем внимание, что Постановлением Правительства РФ от 01.06.2024 № 750 «О проведении эксперимента в отношении отдельных групп товаров, в том числе товаров в упаковке» (вместе с «Положением о проведении эксперимента в отношении отдельных групп товаров, в том числе товаров в упаковке») (далее по тексту – Постановление № 750) установлен порядок проведения на территории РФ эксперимента по исполнению импортерами товаров требований, установленных подпунктом 2 пункта 2, пунктами 10 и 18 статьи 24.2-1, пунктов 3 и 12 статьи 24.5 Закона № 89-ФЗ, при ввозе товаров, в том числе товаров в упаковке, из государств, не являющихся членами ЕАЭС, в отношении отдельных импортируемых групп товаров, в том числе товаров в упаковке, отходы от использования которых подлежат утилизации (далее - эксперимент).

Как следует из пункта 2 Постановления № 750, эксперимент проводится с 1 сентября 2024 г. по 31 декабря 2025 г. Информация о датах проведения эксперимента и перечне отдельных видов товаров, в том числе товаров в упаковке, участвующих в эксперименте, согласно приложению № 1 (далее - перечень товаров, участвующих в эксперименте) публикуется на официальных сайтах Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В силу пункта 4 Постановления № 750, участниками эксперимента являются, в частности, импортеры товаров, в том числе товаров в упаковке, включенных в перечень товаров, участвующих в эксперименте.

Эксперимент является обязательным для импортеров товаров, в том числе товаров в упаковке, включенных в перечень товаров, участвующих в эксперименте (пункт 5 Постановления № 750).

Перечень отдельных видов товаров, в том числе товаров в упаковке, участвующих в эксперименте, определен в Приложении № 1 к Постановлению № 750.

Таким образом, у Организации как импортера товаров (в том числе упаковки товаров) из государства, не являющегося членом ЕАЭС, может возникнуть обязанность по обеспечению утилизации отходов в отношении товаров, перечисленных в Перечне отдельных видов товаров, в том числе товаров в упаковке, участвующих в эксперименте.

Коллегия Налоговых Консультантов, 22 августа 2025 года

[1] Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ.