О расходах на добровольное страхование жизни сотрудников

Обоснование

Так, на основании пункта 1 статьи 934 ГК РФ по договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая).

В силу пункта 7 статьи 4 Закона № 4015-1 объекты, указанные в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, относятся к личному страхованию.

Объектами страхования от несчастных случаев и болезней могут быть имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью граждан, а также с их смертью в результате несчастного случая или болезни (страхование от несчастных случаев и болезней) (пункт 2).

Объектами страхования жизни могут быть имущественные интересы, связанные с дожитием граждан до определенных возраста или срока либо наступлением иных событий в жизни граждан, а также с их смертью (страхование жизни) (пункт 1).

Налог на прибыль

Из положений пункта 1 статьи 252 НК РФ следует, что в целях исчисления налога на прибыль учитываются расходы, единовременно удовлетворяющее следующим условиям:

экономически обоснованы и направлены на получение дохода;

документально подтверждены;

прямо не поименованы в статье 270 НК РФ.

Из пункта 6 статьи 270 НК РФ следует, что при определении налоговой базы не учитываются расходы в виде взносов на добровольное страхование, кроме взносов, указанных в статьях 255, 263 и 291 НК РФ.

Таким образом, взносы на страхование учитываются в целях исчисления налога на прибыль в том случае, если они прямо поименованы, в частности, в статье 255 НК РФ.

Согласно статье 255 НК РФ в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.

К расходам на оплату труда в целях настоящей главы относятся, в частности:

16) … суммы платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу работников со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), имеющими лицензии, выданные в соответствии с законодательством РФ, на ведение соответствующих видов деятельности в РФ.

В случаях добровольного страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) указанные суммы относятся к расходам на оплату труда по договорам, в частности:

- страхования жизни, если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет с российскими страховыми организациями, имеющими лицензии на ведение соответствующего вида деятельности, и в течение этих пяти лет не предусматривают страховых выплат, в том числе в виде рент и (или) аннуитетов, за исключением страховых выплат в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью застрахованного лица (абзац 3);

- добровольного личного страхования, предусматривающим выплаты исключительно в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью застрахованного лица (абзац 6).

Совокупная сумма взносов работодателей, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», и платежей (взносов) работодателей, выплачиваемая по договорам долгосрочного страхования жизни работников, добровольного пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения работников, учитывается в целях налогообложения в размере, не превышающем 12 процентов от суммы расходов на оплату труда.

Взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим выплаты исключительно в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью застрахованного лица, включаются в состав расходов в размере, не превышающем 15 000 рублей в год, рассчитанном как отношение общей суммы взносов, уплачиваемых по указанным договорам, к количеству застрахованных работников.

Из приведенных положений можно сделать вывод о том, что нормами НК РФ предусмотрена возможность учесть страховые выплаты в целях исчисления налога на прибыль по следующим видам страхования:

- страхования жизни, при условии, что:

договор заключен на срок не менее пяти лет;

страхователем является российская организация, получившая соответствующую лицензию;

договор не предусматривает в течение срока действия никаких выплат, кроме страхового возмещения в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью.

В этом случае страховые взносы учитываются в размере, не превышающем 12% от суммы расходов на оплату труда;

- добровольное личное страхование, при условии, что:

договор предусматривает выплаты исключительно в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью застрахованного лица. При этом не имеет значение срок действия договора.

В этом случае страховые взносы учитываются в размере, не превышающем 15 тыс. руб. в год на каждого застрахованного сотрудника (отношение общей суммы взносов за год к количеству застрахованных сотрудников).

Из вопроса следует, что Организацией заключен договор страхования жизни сотрудников, участвующих в спартакиаде, сроком на один год.

По нашему мнению, если условиями договора предусмотрена выплата страхового возмещения исключительно в случае смерти или причинения вреда здоровью, то страховые выплаты могут учитываться в целях исчисления налога на прибыль на основании абзаца 6 пункта 16 статьи 255 НК РФ. При этом в составе расходов будут учитываться такие страховые выплаты в размере, не превышающем 15 тыс. руб. в год на каждого застрахованного сотрудника (отношение общей суммы взносов за год к количеству застрахованных сотрудников).

При наличии иных оснований для выплаты страхового возмещения, предусмотренных договором, страховые выплаты не учитываются в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль.