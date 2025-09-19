О расходах на добровольное страхование жизни сотрудников

Аудиторской фирме ООО Коллегия Налоговых Консультантов требуется в штат специалист для участия в проверках общественно значимых организаций. Навыки: хорошие знания большинства участков бухгалтерии на уровне главного\зам. главного бухгалтера. Москва, Центр. Не удалённо. ab@knka.ru +7915-329-02-05 (тлф, WA, Tlg, MAX)
Ответ
Если условиями договора предусмотрена выплата страхового возмещения исключительно в случае смерти или причинения вреда здоровью, то страховые выплаты могут учитываться в целях исчисления налога на прибыль на основании абзаца 6 пункта 16 статьи 255 НК РФ. При этом в составе расходов будут учитываться такие страховые выплаты в размере, не превышающем 15 тыс. руб. в год на каждого застрахованного сотрудника (отношение общей суммы взносов за год к количеству застрахованных сотрудников).
При наличии иных оснований для выплаты страхового возмещения, предусмотренных договором, страховые выплаты не учитываются в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль.
Страховые выплаты, уплачиваемые Организацией на основании договора страхования жизни за своих сотрудников, не облагаются НДФЛ независимо от срока, на который заключен договор.
Если условиями договора страхования жизни предусмотрена выплата страхового возмещения исключительно в случае смерти или причинения вреда здоровью, то страховые выплаты не будут облагаться страховыми взносами.
При наличии иных оснований для выплаты страхового возмещения, предусмотренных договором, страховые выплаты облагаются страховыми взносами.
Обоснование
Статьей 4 Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ» от 27.11.1992 № 4015-1 (далее – Закон № 4015-1) установлены следующие объекты страхования:
Объектами страхования жизни могут быть имущественные интересы, связанные с дожитием граждан до определенных возраста или срока либо наступлением иных событий в жизни граждан, а также с их смертью (страхование жизни) (пункт 1).
Объектами страхования от несчастных случаев и болезней могут быть имущественные интересы, связанные с причинением вреда здоровью граждан, а также с их смертью в результате несчастного случая или болезни (страхование от несчастных случаев и болезней) (пункт 2).
В силу пункта 7 статьи 4 Закона № 4015-1 объекты, указанные в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, относятся к личному страхованию.
Таким образом, страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, являются объектами личного страхования.
Так, на основании пункта 1 статьи 934 ГК РФ по договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового случая).
Налог на прибыль
Из положений пункта 1 статьи 252 НК РФ следует, что в целях исчисления налога на прибыль учитываются расходы, единовременно удовлетворяющее следующим условиям:
экономически обоснованы и направлены на получение дохода;
документально подтверждены;
прямо не поименованы в статье 270 НК РФ.
Из пункта 6 статьи 270 НК РФ следует, что при определении налоговой базы не учитываются расходы в виде взносов на добровольное страхование, кроме взносов, указанных в статьях 255, 263 и 291 НК РФ.
Таким образом, взносы на страхование учитываются в целях исчисления налога на прибыль в том случае, если они прямо поименованы, в частности, в статье 255 НК РФ.
Согласно статье 255 НК РФ в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.
К расходам на оплату труда в целях настоящей главы относятся, в частности:
16) … суммы платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу работников со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), имеющими лицензии, выданные в соответствии с законодательством РФ, на ведение соответствующих видов деятельности в РФ.
В случаях добровольного страхования (негосударственного пенсионного обеспечения) указанные суммы относятся к расходам на оплату труда по договорам, в частности:
- страхования жизни, если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет с российскими страховыми организациями, имеющими лицензии на ведение соответствующего вида деятельности, и в течение этих пяти лет не предусматривают страховых выплат, в том числе в виде рент и (или) аннуитетов, за исключением страховых выплат в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью застрахованного лица (абзац 3);
- добровольного личного страхования, предусматривающим выплаты исключительно в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью застрахованного лица (абзац 6).
Совокупная сумма взносов работодателей, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», и платежей (взносов) работодателей, выплачиваемая по договорам долгосрочного страхования жизни работников, добровольного пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения работников, учитывается в целях налогообложения в размере, не превышающем 12 процентов от суммы расходов на оплату труда.
Взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим выплаты исключительно в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью застрахованного лица, включаются в состав расходов в размере, не превышающем 15 000 рублей в год, рассчитанном как отношение общей суммы взносов, уплачиваемых по указанным договорам, к количеству застрахованных работников.
Из приведенных положений можно сделать вывод о том, что нормами НК РФ предусмотрена возможность учесть страховые выплаты в целях исчисления налога на прибыль по следующим видам страхования:
- страхования жизни, при условии, что:
договор заключен на срок не менее пяти лет;
страхователем является российская организация, получившая соответствующую лицензию;
договор не предусматривает в течение срока действия никаких выплат, кроме страхового возмещения в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью.
В этом случае страховые взносы учитываются в размере, не превышающем 12% от суммы расходов на оплату труда;
- добровольное личное страхование, при условии, что:
договор предусматривает выплаты исключительно в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью застрахованного лица. При этом не имеет значение срок действия договора.
В этом случае страховые взносы учитываются в размере, не превышающем 15 тыс. руб. в год на каждого застрахованного сотрудника (отношение общей суммы взносов за год к количеству застрахованных сотрудников).
Из вопроса следует, что Организацией заключен договор страхования жизни сотрудников, участвующих в спартакиаде, сроком на один год.
По нашему мнению, если условиями договора предусмотрена выплата страхового возмещения исключительно в случае смерти или причинения вреда здоровью, то страховые выплаты могут учитываться в целях исчисления налога на прибыль на основании абзаца 6 пункта 16 статьи 255 НК РФ. При этом в составе расходов будут учитываться такие страховые выплаты в размере, не превышающем 15 тыс. руб. в год на каждого застрахованного сотрудника (отношение общей суммы взносов за год к количеству застрахованных сотрудников).
При наличии иных оснований для выплаты страхового возмещения, предусмотренных договором, страховые выплаты не учитываются в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль.
НДФЛ
В соответствии с пунктом 1 статьи 210 НК РФ при определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 НК РФ.
На основании пункта 3 статьи 213 НК РФ при определении налоговой базы учитываются суммы страховых взносов, если указанные суммы вносятся за физических лиц из средств работодателей либо из средств организаций или индивидуальных предпринимателей, не являющихся работодателями в отношении тех физических лиц, за которых они вносят страховые взносы, за исключением случаев, когда страхование физических лиц производится по договорам обязательного страхования, договорам добровольного личного страхования или договорам добровольного пенсионного страхования.
Как было отмечено нами выше, к договорам личного страхования относятся договоры страхования жизни и договоры страхования от несчастных случаев и болезней.
Кроме того, возможность применения положений пункта 3 статьи 213 НК РФ не зависит от срока страхования.
На основании изложенного считаем, что страховые выплаты, уплачиваемые Организацией на основании договора страхования жизни за своих сотрудников, не облагаются НДФЛ.
Страховые взносы
В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 420 НК РФ объектом обложения страховыми взносами для плательщиков – организаций, если иное не предусмотрено настоящей статьей, признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования (за исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам, указанным в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 НК РФ) в рамках трудовых отношений.
Согласно пункту 1 статьи 421 НК РФ база для исчисления страховых взносов для плательщиков – организаций определяется по истечении каждого календарного месяца как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 НК РФ, начисленных отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода нарастающим итогом, за исключением сумм, указанных в статье 422 НК РФ.
Подпунктом 5 пункта 1 статьи 422 НК РФ установлено, что не подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков – организаций:
суммы страховых платежей (взносов) по обязательному страхованию работников, осуществляемому плательщиком в порядке, установленном законодательством РФ,
суммы платежей (взносов) плательщика по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым на срок не менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов этих застрахованных лиц,
суммы платежей (взносов) плательщика по договорам на оказание медицинских услуг работникам, заключаемым на срок не менее одного года с медицинскими организациями, имеющими соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, предоставленные в соответствии с законодательством РФ,
суммы платежей (взносов) плательщика по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым исключительно на случай наступления смерти застрахованного лица и (или) причинения вреда здоровью застрахованного лица,
суммы пенсионных взносов плательщика по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.
Из приведенных положений можно сделать вывод о том, что при заключении договоров, предусматривающих выплаты только в связи со смертью или причинения вреда здоровью, страховая премия не облагается страховыми взносами независимо от срока действия договора.
Следовательно, если условиями договора страхования жизни предусмотрена выплата страхового возмещения исключительно в случае смерти или причинения вреда здоровью, то страховые выплаты не будут облагаться страховыми взносами.
При наличии иных оснований для выплаты страхового возмещения, предусмотренных договором, страховые выплаты облагаются страховыми взносами.
Схожие выводы сделаны в Письме Минфина РФ от 15.01.2020 № 03-03-06/1/1190:
«Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 422 НК РФ не подлежат обложению страховыми взносами, в частности, суммы платежей (взносов) плательщика по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым исключительно на случай наступления смерти застрахованного лица и (или) причинения вреда здоровью застрахованного лица.
Таким образом, не облагаются страховыми взносами только суммы платежей (страховых премий) по договорам страхования жизни работников, заключаемым исключительно на случай наступления смерти застрахованного лица и (или) причинения вреда здоровью застрахованного лица.
Учитывая изложенное, суммы платежей (страховых премий), уплачиваемые организацией по договорам добровольного страхования жизни работников, предусматривающим в одном договоре страховые выплаты при наступлении одного из двух страховых случаев - "Дожитие Застрахованного до окончания срока страхования" и "Смерть Застрахованного по любой причине", облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке».
Коллегия Налоговых Консультантов, 9 сентября 2025 года
