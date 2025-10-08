О раздельном учете по НДС в случае применения ставки 0%

Обоснование

В ответе мы исходим из того, что Организация применяет ставку НДС 0% на основании подпункта 2.1 пункта 1 статьи 164 НК РФ[1].

В соответствии с пунктом 1 статьи 171 НК РФ налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 166 настоящего Кодекса, на установленные настоящей статьей налоговые вычеты.

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 171 НК РФ вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с настоящей главой, за исключением товаров, предусмотренных пунктом 2 статьи 170 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 3 статьи 172 НК РФ (в редакции, действующей с 01.01.2025) вычеты сумм налога, предусмотренных пунктами 1 - 8 статьи 171 настоящего Кодекса, в отношении операций по реализации товаров (работ, услуг), указанных в пункте 1 статьи 164 настоящего Кодекса, производятся в порядке, установленном настоящей статьей, на момент определения налоговой базы, установленный статьей 167 настоящего Кодекса.

Вычеты сумм налога, указанных в пункте 10 статьи 171 настоящего Кодекса[2], производятся на дату, соответствующую моменту последующего исчисления налога по налоговой ставке 0 процентов в отношении операций по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных пунктом 1 статьи 164 настоящего Кодекса, при наличии на этот момент документов, предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса.

Положения настоящего пункта не распространяются на налогоплательщиков, отказавшихся от применения налоговой ставки, указанной в пункте 1 статьи 164 настоящего Кодекса, в порядке, установленном пунктом 7 статьи 164 настоящего Кодекса, а также на операции по реализации товаров, указанных в подпункте 1 (за исключением сырьевых товаров), подпунктах 1.2 и 6 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса, и работ (услуг), указанных в подпункте 22 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса[3].

В соответствии с пунктом 9 статьи 167 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных подпунктами 1, 2.1 - 2.8-1, 2.10, 2.13, 3, 3.1, 8, 9, 9.1 и 12 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса, моментом определения налоговой базы по указанным товарам (работам, услугам) является последнее число квартала, в котором собраны документы, предусмотренные статьей 165 настоящего Кодекса. При этом налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) определяется в порядке, предусмотренном статьей 153 настоящего Кодекса.

В случае, если документы (их копии), предусмотренные статьей 165 настоящего Кодекса, не собраны в течение сроков, указанных в пункте 9 статьи 165 настоящего Кодекса, моментом определения налоговой базы по указанным товарам (работам, услугам) является последнее число квартала, на который приходится истечение соответствующего срока, указанного в пункте 9 статьи 165 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Из приведенных норм следует, что вычеты сумм налога в отношении операций по реализации услуг, указанных в подпункте 2.1 пункта 1 статьи 164 НК РФ, производятся на последнее число квартала, в котором собраны документы, подтверждающие применение ставки НДС 0%, либо на последнее число квартала, на который приходится истечение соответствующего срока для подтверждения ставки 0%.

В соответствии с абзацем 3 пункта 10 статьи 165 НК РФ порядок определения суммы налога, относящейся к товарам (работам, услугам), имущественным правам, приобретенным для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых облагаются по налоговой ставке 0 процентов, устанавливается принятой налогоплательщиком учетной политикой для целей налогообложения. Положения настоящего абзаца не распространяются на операции по реализации товаров, указанных в подпункте 1 (за исключением сырьевых товаров), подпунктах 1.2 и 6 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса.

Из приведенной нормы следует, что для определения суммы НДС, относящейся к операциям по оказанию услуг, указанных в подпункте 2.1 пункта 1 статьи 164 НК РФ и облагаемых НДС по ставке 0%, необходимо вести раздельный учет предъявленных сумм НДС по товарам (работам, услугам), используемым при оказании услуг, облагаемым по ставкам НДС в размере 0% и 20%.

Данный вывод подтверждается разъяснениями Минфина РФ в Письме от 22.05.2019 № 03-07-08/36849:

«для определения сумм налога на добавленную стоимость, относящихся к операциям по оказанию услуг, облагаемых по нулевой ставке, налогоплательщику необходимо вести раздельный учет предъявленных сумм налога на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам), использованным при оказании услуг, облагаемых по ставкам налога на добавленную стоимость в размере 0 и 20 процентов. Следует отметить, что порядок ведения раздельного учета в указанном случае Кодексом не установлен. В связи с этим налогоплательщик, оказывающий вышеуказанные услуги, должен самостоятельно определить порядок раздельного учета предъявленных сумм налога на добавленную стоимость, отразив его в приказе об учетной политике организации».

Отметим, что изменения, внесенные с 01.01.2025г. в абзац 3 пункта 3 статьи 172 НК РФ, не относятся к налогоплательщикам, оказывающим услуги, указанные в подпункте 2.1 пункта 1 статьи 164 НК РФ и применяющими ставку НДС 0%.

Коллегия Налоговых Консультантов, 22 сентября 2025 года

[1] 2.1) услуг по международной перевозке товаров.

В целях настоящей статьи под международными перевозками товаров понимаются перевозки товаров морскими, речными судами, судами смешанного (река - море) плавания, воздушными судами, железнодорожным транспортом и автотранспортными средствами, при которых пункт отправления или пункт назначения товаров расположен за пределами территории Российской Федерации.

Положения настоящего подпункта распространяются также на следующие услуги, оказываемые российскими организациями или индивидуальными предпринимателями:

услуги по предоставлению железнодорожного подвижного состава и (или) контейнеров для осуществления международных перевозок;

транспортно-экспедиционные услуги, оказываемые на основании договора транспортной экспедиции при организации международной перевозки. В целях настоящей статьи к транспортно-экспедиционным услугам относятся участие в переговорах по заключению контрактов купли-продажи товаров, оформление документов, прием и выдача грузов, разработка документов для проектных перевозок, организация и выполнение перевозки грузов, завоз-вывоз грузов, погрузочно-разгрузочные и складские услуги, информационные услуги, подготовка и дополнительное оборудование транспортных средств, услуги по организации страхования грузов, платежно-финансовых услуг, услуги по таможенному оформлению грузов и транспортных средств, экспедиторское сопровождение, а также разработка и согласование технических условий погрузки и крепления грузов, розыск груза после истечения срока доставки, контроль за соблюдением комплектной отгрузки оборудования, перемаркировка грузов, обслуживание и ремонт универсальных контейнеров грузоотправителей, обслуживание рефрижераторных контейнеров и хранение грузов в складских помещениях и на открытых площадках экспедитора.

[2] В соответствии с пунктом 10 статьи 171 НК РФ вычетам подлежат суммы налога, исчисленные налогоплательщиком в случае отсутствия документов, предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса, по операциям реализации товаров (работ, услуг), указанных в пункте 1 статьи 164 настоящего Кодекса.

[3] работы (услуги), оказываемые российскими судоремонтными предприятиями (организациями) по ремонту морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река - море) плавания и судов рыбопромыслового флота при условии заключения инвестиционного соглашения о развитии и модернизации собственных производственных мощностей (далее в настоящей главе - инвестиционное соглашение).