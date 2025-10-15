О частичном признании расходов и вычете НДС по приобретённым услугам

Рассказываем, чем руководствоваться в ситуации, когда необходимо признать расходы и вычет НДС по приобретённым услугам частично.

Вопрос

Организация приобрела услуги электроэнергии, но не согласна с объёмом оказанных услуг. По мнению Организации, услуги оказаны в меньшем объёме.

Вправе ли Организация на основании выставленного УПД учесть в расходах сумму в меньшем объёме, а также принять к вычету НДС в меньшем объёме, т.е. в той сумме, в какой, по мнению Организации, услуги были фактически оказаны?

ВАКАНСИЯ. Аудиторской фирме ООО Коллегия Налоговых Консультантов требуется в штат специалист для участия в проверках банков. Навыки: хорошие знания большинства участков бухгалтерии банка на уровне главного\зам. главного бухгалтера, руководителя службы внутреннего контроля\аудита. Москва, Центр. Не удалённо. ab@knka.ru +7915-329-02-05 (тлф, WA, Tlg, MAX)

Ответ

При подписании универсального передаточного документа (УПД) с отметкой о частичном приёме услуг (с указанием стоимости принятых услуг), Организация, по нашему мнению, вправе учесть расходы при расчёте налоговой базы по налогу на прибыль.

Кроме того, Организация вправе принять к вычету сумму НДС на основании данного УПД, выставленного поставщиком, в сумме соответствующей объёму услуг, принятых Организацией к учёту.

Приведённые выше выводы подтверждаются разъяснениями Минфина РФ, приведёнными в письме от 30.04.2013 № 03-03-06/1/15358.

Обоснование

Из вопроса следует, что у Организации имеются разногласия с поставщиком в объеме оказанных услуг (поставка электроэнергии, услуги водоснабжения, водоотведения, поставка тепловой энергии). В связи с этим Организация выставила поставщику соответствующую претензию, учла в расходах стоимость услуг в принятом (меньшем) объеме и приняла к вычету соответствующую данному объему сумму НДС (от поставщика получен УПД на полную стоимость услуг).

Налог на прибыль

В соответствии с пунктом 1 статьи 252 НК РФ налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 настоящего Кодекса).

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 настоящего Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Из приведенных норм следует, что расходы могут быть учтены в налоговом учете при условии, что они экономически обоснованы, произведены для деятельности, направленной на получение дохода и подтверждены документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.

В силу пункта 1 статьи 272 НК РФ расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений настоящей главы, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты, если иное не предусмотрено пунктом 1.1 настоящей статьи, и определяются с учетом положений статей 318 - 320 настоящего Кодекса.

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок. В случае, если сделка не содержит таких условий и связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно.

Согласно пункту 2 статьи 272 НК РФ для услуг производственного характера датой осуществления расходов признается дата подписания налогоплательщиком акта приемки-передачи услуг.

В рассматриваемой ситуации поставщик выставил в адрес Организации универсальный передаточный документ (УПД) - документ, оформленный в соответствии с законодательством РФ. При этом Организация принимает услуги в частичном (не полном) объеме.

Соответственно, при подписании указанного УПД с отметкой о частичном приеме услуг (с указанием стоимости принятых услуг), Организация, по нашему мнению, вправе учесть расходы при расчете налоговой базы по налогу на прибыль.

НДС

В общем случае суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), а также имущественным правам принимаются к вычету при выполнении следующих условий:

сумма налога должна быть предъявлена, о чем должен свидетельствовать соответствующий счет-фактура (пункт 1 статьи 172 НК РФ);

товары (работы, услуги), имущественные права приняты к учету на основании соответствующих первичных документов (пункт 1 статьи 172 НК РФ);

товары (работы, услуги), а также имущественные права, приобретены для осуществления операций, облагаемых НДС (подпункт 1 пункта 2 статьи 171 НК РФ).

Исходя из данных норм в рассматриваемой ситуации, по нашему мнению, Организация вправе принять к вычету сумму НДС на основании УПД, выставленного поставщиком, в сумме соответствующей объему услуг, принятых Организацией к учету.

Приведенные выше выводы подтверждаются разъяснениями Минфина РФ, приведенными в письме от 30.04.2013 № 03-03-06/1/15358:

«В части налога на прибыль организаций.

На основании п. 1 ст. 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 Кодекса).

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором).

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 54 Кодекса при обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения).

Учитывая изложенное, в ситуации, когда до принятия к учету товаров (работ, услуг) были выявлены расхождения фактического объема и (или) стоимости поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) и показателей, указанных в товарной накладной (акте выполненных работ, оказанных услуг), учет расходов в целях налогообложения налогом на прибыль организаций производится в соответствии с их фактическим объемом (стоимостью), принятым к учету, на основании имеющихся у налогоплательщика документов, но не более объема (стоимости), указанного в товарной накладной (акте выполненных работ, оказанных услуг).

В части налога на добавленную стоимость.

Согласно п. 1 ст. 172 Кодекса вычеты сумм налога на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам) производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг), после принятия на учет этих товаров (работ, услуг) и при наличии соответствующих первичных документов.

Таким образом, применение вычета налога на добавленную стоимость по указанным услугам следует осуществлять в порядке, установленном п. 1 ст. 172 Кодекса, только в части товаров (работ, услуг), фактически принятых на учет.

Учитывая изложенное, в ситуации, когда при принятии налогоплательщиком товаров (работ, услуг) к учету выявлены расхождения фактического объема и (или) стоимости поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) и показателей, указанных в счете-фактуре, выставленном поставщиком (подрядчиком), принятие к вычету налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам) производится в сумме, соответствующей их фактическому объему (стоимости), принятому к учету, но не превышающей сумму налога, указанную в полученном налогоплательщиком счете-фактуре».

Только собственные авторские материалы в телеграм-канале. Бухгалтерия, налоги, нововведения, юридические вопросы, иностранные компании и работники, сложные случаи.

Коллегия Налоговых Консультантов, 25 сентября 2025 года