О вычете НДС по товарам, учтенным на забалансовом счете

Вправе ли организация принять к вычету НДС по товарам, учтенным на забалансовом счете?

На сегодняшний день вопрос о том, вправе ли налогоплательщик принять к вычету НДС по товарам, принятым на забалансовый учет, является спорным.

С учетом более позднего мнения Минфина России и суда, Организация не вправе принять к вычету суммы НДС, предъявленные ею продавцом товара, оприходованного на забалансовый счет, до момента перехода права собственности.

Из более ранних разъяснений и арбитражной практики следует, что в целях правомерного принятия к вычету сумм НДС, предъявленных продавцом товаров, не имеет значения на каком счете: балансовом или забалансовом, учитываются приобретенные товары у покупателя.

В случае если Организация примет решение принять к вычету НДС в отношении товаров, учитываемых на забалансовом счете, право собственности на которые не перешло, мы не можем исключить риск предъявления претензий со стороны налоговых органов.

Обоснование

В общем случае суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), а также имущественным правам принимаются к вычету при выполнении следующих условий:

Так, в Письме Минфина РФ от 22.08.2016 № 03-07-11/48963 по вопросу о применении вычета НДС по товарам, учтенным на забалансовом счете, указано следующее:

«Согласно пункту 2 статьи 171 и абзацам первому и второму пункта 1 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщикам при приобретении товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в случае их использования для осуществления операций, облагаемых налогом на добавленную стоимость, подлежат вычетам на основании счетов-фактур, выставленных продавцами товаров (работ, услуг), после принятия на учет этих товаров (работ, услуг) и при наличии соответствующих первичных документов. Как указано в письме, по условиям договора покупатель не может распоряжаться приобретаемыми товарами до перехода права собственности на них. Поэтому для принятия к вычету сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных при приобретении товаров, принятых к учету на забалансовом счете, до перехода права собственности на них оснований не имеется ввиду отсутствия права использования этих товаров в операциях, облагаемых налогом на добавленную стоимость».

В Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2016 № 09АП-59889/2015 по делу № А40-168943/2014 указано, что основанием для применения вычета по НДС является факт приобретения товара, однако до перехода права собственности товар не может быть признан приобретенным, в связи с чем, покупатель не вправе принять по нему НДС к вычету.

Таким образом, с учетом мнения Минфина России и суда, Организация не вправе принять к вычету суммы НДС, предъявленные ею продавцом товара, оприходованного на забалансовый счет, до момента перехода права собственности.

Вместе с этим в более ранних разъяснениях контролирующих органов содержится противоположная позиция. Так, в Письме ФНС России от 26.01.2015 № ГД-4-3/911@ указано:

«Вопрос: О применении вычета по НДС при ввозе в РФ оборудования, если оно отражено на забалансовом счете 002 в связи с тем, что право собственности переходит к покупателю после полной оплаты оборудования иностранному продавцу. Ответ: Как следует из запроса, налогоплательщик отражает ввезенное импортное оборудование на забалансовом счете 002 "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение" в связи с тем, что по условиям договора право собственности на приобретенный товар переходит к покупателю после полной оплаты ввезенного оборудования иностранному продавцу, в которую включаются расходы на доставку, маркировку, таможенное оформление, шефмонтажные работы. Согласно пункту 2 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав на территории Российской Федерации либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной территории либо при ввозе товаров, перемещаемых через границу Российской Федерации без таможенного оформления, в отношении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с главой 21 Кодекса, за исключением товаров, предусмотренных пунктом 2 статьи 170 Кодекса, а также товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи. Пунктом 1 статьи 172 Кодекса установлено, что вычеты сумм налога, уплаченных налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, производятся на основании документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога. При этом указанные суммы налога на добавленную стоимость подлежат вычетам у налогоплательщика после принятия на учет ввезенных товаров и при наличии соответствующих первичных документов. Таким образом, суммы налога, уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, подлежат вычету у налогоплательщика после их принятия на учет при условии использования в деятельности, подлежащей налогообложению налогом на добавленную стоимость. Учитывая, что законодательство о налогах и сборах Российской Федерации не содержит положений о том, на каких именно счетах должен быть учтен товар, в указанном случае следует руководствоваться нормами законодательства о бухгалтерском учете, которыми предусматривается различный порядок учета основных средств в зависимости от основания их приобретения (балансовый или забалансовый учет)».

Письмо Минфина РФ от 29.11.2010 № 03-07-08/337:

«Согласно п. 2 ст. 171 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию Российской Федерации в таможенном режиме выпуска для внутреннего потребления (с 1 июля 2010 г. - в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления), подлежат вычетам в случае использования этих товаров для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость, в порядке, предусмотренном ст. 172 Кодекса. Пунктом 1 ст. 172 Кодекса установлено, что суммы налога на добавленную стоимость, фактически уплаченные налогоплательщиками при ввозе на территорию Российской Федерации товаров, подлежат вычетам после принятия их на учет. Таким образом, суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные российским налогоплательщиком по товарам (в том числе по седельным тягачам и полуприцепам), ввозимым на территорию Российской Федерации в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления на основании договора лизинга, подлежат вычету у российского налогоплательщика после их принятия на учет, в том числе на забалансовых счетах, при условии использования данных товаров в налогооблагаемой деятельности».

В Постановлении ФАС Московского округа от 17.10.2013 по делу № А41-2966/13 судебные инстанции исследовав обстоятельства спора, исходили из того, что общество при получении комплектующих, должно было учесть хозяйственную операцию по их поставке в своем бухгалтерском учете, поскольку налоговое законодательство связывает право на вычет НДС с оприходованием товара, то есть, с отражением в бухгалтерском учете, а не с моментом перехода права собственности. Однако, в связи с невозможностью на момент поступления комплектующих определить их фактическую стоимость, комплектующие отражены на забалансовом счете 002 "ТМЦ, принятые на ответственное хранение", что свидетельствует о выполнении обществом условия о принятии товара на учет.

В Письме Минфина РФ от 30.12.2014 № 03-07-11/68585 указано:

«Согласно пункту 1 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 Кодекса, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при реализации товаров (работ, услуг), после принятия на учет данных товаров (работ, услуг) и при наличии соответствующих первичных документов. Пунктом 3 статьи 168 Кодекса установлено, что при реализации товаров (работ, услуг) счета-фактуры выставляются не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг). Согласно пункту 1 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичными учетными документами. При этом в соответствии с пунктом 2 данной статьи первичные учетные документы должны содержать в качестве обязательных реквизитов дату составления указанных документов и содержание факта хозяйственной жизни. Таким образом, датой отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав в целях налога на добавленную стоимость признается дата первого по времени составления первичного документа, оформленного на их покупателя (заказчика), перевозчика для доставки товара покупателю. Учитывая вышеизложенное, принятие к вычету налога на добавленную стоимость, указанного в счете-фактуре, выставленном продавцом до даты перехода права собственности на эти товары к покупателю, не противоречит налоговому законодательству».

Таким образом, из более ранних разъяснений и арбитражной практики следует, что в целях правомерного принятия к вычету сумм НДС, предъявленных продавцом товаров, не имеет значения на каком счете: балансовом или забалансовом, учитываются приобретенные товары у покупателя.

Какие-либо разъяснения контролирующих органов и/или арбитражная практика, датированные более поздними периодами, отсутствуют.

В связи с изложенным, в случае если Организация примет решение принять к вычету НДС в отношении товаров, учитываемых на забалансовом счете, право собственности на которые не перешло, мы не можем исключить риск предъявления претензий со стороны налоговых органов.

Коллегия Налоговых Консультантов, 9 октября 2025 года