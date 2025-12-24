Об отражении в учете операции, связанной с получением имущества от единственного участника

Организация в рамках безвозмездного договора получила от единственного участника (юридическое лицо — российская организация) имущество (в основном предметы мебели), стоимостью не более 15 000 руб. за единицу. Как отразить операцию, связанную с получением имущества. В бухгалтерском и налоговом учете? Подлежит ли данная операция налогообложению?

ВАКАНСИЯ. Аудиторской фирме ООО Коллегия Налоговых Консультантов требуется в штат специалист для участия в проверках банков. Навыки: хорошие знания большинства участков бухгалтерии банка на уровне главного\зам. главного бухгалтера, руководителя службы внутреннего контроля\аудита. Москва, Центр. Не удалённо. ab@knka.ru +7915-329-02-05 (тлф, WA, Tlg, MAX).

Ответ

Если полученное имущество не будет передаваться третьим лицам в течение одного года с момента его получения, то у Организации при получении такого имущества не возникает обязанности отражать внереализационный доход в налоговом учете. При этом стоимость такого имущества для целей налога на прибыль признается равной нулю. Соответственно, при передаче имущества в использование у Организации не возникают какие-либо расходы для целей налога на прибыль.

В случае, если в течение одного года с момента получения имущества от единственного участника, оно будет передано третьей стороне, у Организации возникает обязанность отразить соответствующий внереализационный доход. Доход определяется в размере наибольшей из следующих сумм:

- рыночная стоимость полученного имущества, определенная с учетом положений статьи 105.3 НК РФ;

- остаточная стоимость имущества по данным налогового учета передающей стороны – для амортизируемого имущества;

или

- сумма затрат передающей стороны на приобретение имущества – для остального имущества.

Информация о стоимости безвозмездно полученного имущества должна быть подтверждена Организацией документально или независимой оценкой.

В дальнейшем при выбытии данного имущества в составе расходов по налогу на прибыль может быть учтена его стоимость, ранее учтенная в составе доходов.

При безвозмездном получении имущества от единственного участника – российской организации у Организации какие-либо последствия по НДС не возникают.

В зависимости от выбранного Организацией способа отражения операций по безвозмездному получению имущества от единственного участника, в регистрах бухгалтерского учета на дату получения имущества отражаются следующие бухгалтерские записи:

Если справедливая стоимость имущества, не превышает лимит для признания объекта основным средством:

Дт 20 (26) Кт 91.1 или 83 – справедливая (рыночная) стоимость полученного имущества

Если справедливая стоимость имущества, превышает лимит для признания объекта основным средством:

Дт 08 Кт 91.1 или 83 – справедливая (рыночная) стоимость полученного имущества

Дт 01 Кт 08

Обоснование

В соответствии с пунктом 2 статьи 423 ГК РФ безвозмездным признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного предоставления.

В рассматриваемой ситуации Организация в рамках безвозмездного договора получила от единственного участника имущество стоимостью не более 15 000 руб. за единицу.

Рассмотрим порядок отражения указанной операции в налоговом и бухгалтерском учете Организации.

Налог на прибыль

В силу пункта 2 статьи 248 НК РФ имущество (работы, услуги) или имущественные права считаются полученными безвозмездно, если получение этого имущества (работ, услуг) или имущественных прав не связано с возникновением у получателя обязанности передать имущество (имущественные права) передающему лицу (выполнить для передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги).

Согласно пункту 8 статьи 250 НК РФ в составе внереализационных доходов учитываются доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, за исключением случаев, указанных в статье 251 настоящего Кодекса.

При получении имущества (работ, услуг) безвозмездно оценка доходов осуществляется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений статьи 105.3 настоящего Кодекса, но не ниже определяемой в соответствии с настоящей главой остаточной стоимости - по амортизируемому имуществу и не ниже затрат на производство (приобретение) - по иному имуществу (выполненным работам, оказанным услугам). Информация о ценах должна быть подтверждена налогоплательщиком - получателем имущества (работ, услуг) документально или путем проведения независимой оценки.

Вместе с тем в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества (за исключением денежных средств, указанных в подпункте 48.14 пункта 1 статьи 264 настоящего Кодекса), имущественных прав, полученных российской организацией безвозмездно от организации, если передающая имущество, имущественные права организация прямо и (или) косвенно участвует в уставном (складочном) капитале (фонде) получающей имущество, имущественные права организации и доля такого участия, определенная в соответствии с положениями статьи 105.2 настоящего Кодекса, составляет не менее 50 процентов.

При этом полученное имущество, имущественные права не признаются доходом для целей налогообложения только в том случае, если в течение одного года со дня их получения указанные имущество, имущественные права (за исключением денежных средств) не передаются третьим лицам.

Из указанной нормы следует, что доход в виде безвозмездно полученного от единственного участника имущества не учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций только в том случае, если в течение одного года со дня получения указанного имущества оно не передается третьим лицам.

Таким образом, если полученное имущество не будет передаваться третьим лицам в течение одного года с момента его получения, то у Организации при получении такого имущества не возникает обязанности отражать внереализационный доход.

В соответствии с пунктом 2 статьи 254 НК РФ стоимость материально-производственных запасов, прочего имущества в виде излишков, выявленных в ходе инвентаризации, и (или) имущества, полученного безвозмездно, и (или) имущества, полученного при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных средств, ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении либо частичной ликвидации основных средств, определяется как сумма дохода, учтенного налогоплательщиком в порядке, предусмотренном пунктами 8, 13 и 20 части второй статьи 250 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 6 статьи 252 НК РФ стоимость имущества (имущественного права), полученного (принятого к учету) налогоплательщиком без несения соответствующих расходов на его приобретение, определяется в размере дохода, подлежащего налогообложению, признанного при получении данного имущества (имущественного права), если иное не предусмотрено настоящей главой, с учетом расходов, связанных с доведением его до состояния, в котором оно пригодно для использования.

Из приведенных норм следует, что стоимость безвозмездно полученного имущества определяется как сумма дохода, учтенного налогоплательщиком в порядке, установленным пунктом 8 части 2 статьи 250 НК РФ, с учетом расходов, связанных с доведением его до состояния, в котором оно пригодно для использования.

Поскольку в рассматриваемой ситуации у Организации будет отсутствовать доход, определяемый в порядке, предусмотренном частью 2 пункта 8 статьи 250 НК РФ, а также отсутствуют расходы, связанные с доведением безвозмездно полученного имущества до состояния, в котором оно пригодно для использования, стоимость такого имущества для целей налога на прибыль признается равной нулю.

Соответственно, при передаче данного имущества в использование у Организации не возникают какие-либо расходы для целей налога на прибыль.

В случае, если в течение одного года с момента получения имущества от единственного участника, оно будет передано третьей стороне, у Организации возникает обязанность отразить соответствующий внереализационный доход.

При этом в силу пункта 8 статьи 250 НК РФ безвозмездно полученное имущество включается во внереализационный доход по его стоимости, которая равна наибольшей из следующих сумм:

- рыночная стоимость имущества, определенная с учетом положений статьи 105.3 НК РФ;

- остаточная стоимость имущества по данным налогового учета передающей стороны – для амортизируемого имущества;

или

- сумма затрат передающей стороны на приобретение имущества – для остального имущества.

Информация о стоимости безвозмездно полученного имущества должна быть подтверждена Организацией документально или независимой оценкой.

В дальнейшем при выбытии данного имущества в составе расходов по налогу на прибыль может быть учтена его стоимость, ранее учтенная в составе доходов.

НДС

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 НК РФ объектом налогообложения НДС признаются, в частности, операции по реализации товаров на территории Российской Федерации, в том числе на безвозмездной основе.

Поскольку в рассматриваемой ситуации Организация не осуществляет реализацию имущества, в том числе на безвозмездной основе, то у нее отсутствуют основания для исчисления НДС с реализации.

В отношении НДС, исчисленного передающей стороной при безвозмездной передаче имущества в адрес Организации (в случае, если передающая сторона является плательщиком НДС), отметим следующее.

Согласно пункту 2 статьи 171 НК РФ вычетам подлежат суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров на территории Российской Федерации для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения этим налогом.

Пунктом 19 раздела II Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, установлено, что счета-фактуры, полученные при безвозмездной передаче товаров (выполнении работ, оказании услуг), включая основные средства и нематериальные активы, в книге покупок не регистрируются.

Соответственно, по имуществу, полученному безвозмездно, сумма НДС, исчисленная передающей стороной, вычету у получающей стороны не подлежит.

Данный вывод подтверждается разъяснениями Минфина РФ, приведенными в письме от 06.04.2021 № 03-07-11/25037.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации при безвозмездном получении имущества от единственного участника – российской организации у Организации какие-либо последствия по НДС не возникают.

Бухгалтерский учет

В соответствии с пунктом 2 ПБУ 9/99[1] доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

Согласно пункту 7 ПБУ 9/99 в составе прочих доходов учитываются активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения.

В силу пункта 10.3 ПБУ 9/99 активы, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости. Рыночная стоимость полученных безвозмездно активов определяется организацией на основе действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету цен на данный или аналогичный вид активов. Данные о ценах, действующих на дату принятия к бухгалтерскому учету, должны быть подтверждены документально или путем проведения экспертизы.

Из приведенных норм следует, что в общем случае активы, полученные Организацией безвозмездно, учитываются в составе прочих доходов по рыночной стоимости.

В то же время имущество, полученное в качестве вклада участника, не признается доходом в силу пункта 2 ПБУ 9/99.

В Письме Минфина РФ от 28.12.2016 № 07-04-09/78875 указано следующее:

«Отражение в бухгалтерском учете поступлений от учредителей, акционеров, участников, собственников организации

В соответствии с ПБУ 9/99 доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).

Исходя из этого поступления денежных средств и иного имущества от учредителей, акционеров, участников, собственников организации в счет вкладов, взносов при формировании уставного фонда, в качестве безвозмездного финансирования, вкладов в имущество общества не признаются доходами организации».

Отражение акционерным обществом информации о вкладах в его имущество

Исходя из Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, вклад акционера в имущество акционерного общества, не изменяющий размеры и номинальную стоимость доли этого акционера в уставном капитале общества, отражается акционерным обществом по дебету счетов учета активов в корреспонденции с кредитом счета учета добавочного капитала».

Таким образом, по мнению Минфина РФ, имущество, полученное от участника в качестве безвозмездного финансирования, не учитывается в составе доходов, а отражается в составе добавочного капитала.

В рассматриваемой ситуации, как следует из вопроса, Организация получает имущество от единственного участника в рамках договора по безвозмездной передаче имущества.

По нашему мнению, в силу прямой нормы пункта 2 ПБУ 9/99 доходами не признаются именно вклады участников в имущество Организации. В случае же безвозмездной передачи имущества (не в качестве вклада) возникает прочий доход.

Вместе с тем, учитывая приведенную позицию Минфина РФ, по нашему мнению, к рассматриваемой ситуации могут быть применены оба подхода:

- отражение полученного от участника имущества в составе прочего дохода;

- отражение полученного от участника имущества в составе добавочного капитала.

Соответственно, Организация вправе самостоятельно установить порядок отражения операции по безвозмездному получению имущества от единственного участника в Учетной политике.

В соответствии с пунктом 4 ФСБУ 6/2020[2] для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).

По нашему мнению, в отношении полученного Организацией от единственного участника имущества указанные выше признаки соблюдаются. Соответственно, такое имущество удовлетворяет критериям признания его объектами основных средств.

Согласно пункту 14 ФСБУ 26/2020[3] фактическими затратами в имущество, которое организация получает безвозмездно, считается справедливая стоимость такого имущества.

В силу пункта 13 ФСБУ 26/2020 справедливая стоимость определяется в порядке, предусмотренном МСФО (IFRS) 13[4].

Так, в соответствии с пунктом 9 МСФО (IFRS) 13 стандарт определяет понятие «справедливая стоимость» как цену, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки.

При этом в соответствии с пунктом 5 ФСБУ 6/2020 организация может принять решение не применять настоящий Стандарт в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, установленными пунктом 4 настоящего Стандарта, но имеющих стоимость ниже лимита, установленного организацией с учетом существенности информации о таких активах. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Указанное решение раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности с указанием лимита стоимости, установленного организацией.

Организация должна обеспечить надлежащий контроль наличия и движения таких активов.

Из приведенной нормы следует, что в случае, если в соответствии с принятой Организацией учетной политикой, справедливая стоимость полученного от единственного участника имущества, составит менее величины установленного Организацией стоимостного критерия для учета основных средств, то его стоимость единовременно признается в составе расходов.

В случае, если справедливая стоимость полученного имущества превысит установленный критерий, то такое имущество подлежит учету в составе основных средств.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации в зависимости от выбранного Организацией способа отражения операций по безвозмездному получению имущества от единственного участника, в регистрах бухгалтерского учета на дату получения имущества отражаются следующие бухгалтерские записи:

Если справедливая стоимость имущества, не превышает лимит для признания объекта основным средством:

Дт 20 (26) Кт 91.1 или 83 – справедливая (рыночная) стоимость полученного имущества

Если справедливая стоимость имущества, превышает лимит для признания объекта основным средством:

Дт 08 Кт 91.1 или 83 – справедливая (рыночная) стоимость полученного имущества

Дт 01 Кт 08

Только собственные авторские материалы в телеграм-канале . Бухгалтерия, налоги, нововведения, юридические вопросы, иностранные компании и работники, сложные случаи.

Коллегия Налоговых Консультантов, 18 ноября 2025 года

[1] ПБУ 9/99 «Доходы организации», утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н

[2] ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н

[3] ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н

[4] Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенный в действие на территории РФ Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н