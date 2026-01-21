О снижении штрафов за нарушение сроков представления уведомления об участии в КИК и уведомления о КИК

Есть ли возможность у физического лица снизить штрафы за несвоевременную подачу уведомлений об участии в КИК и о КИК?

Ответ

Непредставление Уведомления об участии в иностранной компании влечет риск взыскания штрафа в размере 50 тыс. руб. в отношении каждой иностранной компании.

Непредставление Уведомления о КИК влечет риск взыскания штрафа в размере 500 тыс. руб. в отношении каждого КИК, по которому следовало представить Уведомление, за каждый год.

К настоящему моменту складывается противоречивая судебная практика в отношении возможности снижения штрафов при наличии смягчающих обстоятельств. Нами проанализирована практика, касающаяся снижения штрафов как в отношении юридических, так и в отношении физических лиц. При этом нами обнаружено, что одни и те же аргументы в одних судебных решениях рассматривались как смягчающие обстоятельства, в других судебных решениях не принимались в качестве смягчающих обстоятельств. К ним относятся:

- совершение правонарушения впервые;

- отсутствие умысла и совершение правонарушения по неосторожности;

- самостоятельно обнаружено нарушение и направлено уведомление;

- отсутствие каких-либо негативные последствий в отношении бюджета;

- освобождение прибыли КИК от налогообложения или наличие убытка.

На основе анализа судебной практики также можно сделать выводы о том, что снижение штрафов нередко встречается на этапе досудебного разбирательства. Такое решение может быть принято налоговым органом или вышестоящим налоговым органом. Нами обнаружены случаи снижения штрафов в 2, 4, 8, 10, 50 раз. При этом размеры снижения штрафов не находятся в какой-либо зависимости от первоначальной суммы штрафов.

По нашему мнению, в случае предъявления претензий налоговыми органами в связи с нарушением сроков представления уведомлений, при взаимодействии с налоговым органом или судом целесообразно руководствоваться следующими аргументами:

- признание вины;

- самостоятельное устранение нарушений;

- отсутствие умысла и совершение налогового правонарушения по неосторожности;

- отсутствие негативных последствий для бюджета от допущенного правонарушения, поскольку прибыль КИК освобождена от налогообложения, не осуществляет коммерческую деятельность, отсутствует прибыль;

- несоразмерность деяния тяжести наказания;

- существенная сумма штрафа по отношению к финансовому положению налогоплательщика;

- тяжелое материальное положение;

- наличие на иждивении несовершеннолетних детей.

Обоснование

В силу пункта 2 статьи 129.6 НК РФ неправомерное непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговый орган уведомления об участии в иностранных организациях или представление уведомления об участии в иностранных организациях, содержащего недостоверные сведения, влечет взыскание штрафа в размере 50 000 рублей в отношении каждой иностранной организации, сведения о которой не представлены либо в отношении которой представлены недостоверные сведения.

Таким образом, непредставление Уведомления об участии в иностранной компании влечет риск взыскания штрафа в размере 50 тыс. руб. в отношении каждой иностранной компании.

На основании пункта 1 статьи 129.6 НК РФ неправомерное непредставление в установленный срок контролирующим лицом в налоговый орган уведомления о контролируемых иностранных компаниях за календарный год или представление контролирующим лицом в налоговый орган уведомления о контролируемых иностранных компаниях, содержащего недостоверные сведения, влечет взыскание штрафа в размере 500 000 рублей по каждой контролируемой иностранной компании, сведения о которой не представлены либо в отношении которой представлены недостоверные сведения.

Соответственно, непредставление Уведомления о КИК влечет риск взыскания штрафа в размере 500 тыс. руб. в отношении каждого КИК, по которому следовало представить Уведомление, за каждый год.

Ответственность, предусмотренная пунктами 1 и 2 статьи 129.6 НК РФ, установлена за нарушение сроков представления Уведомлений.

Следовательно, в случае представления указанных Уведомлений и документов с нарушением срока физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности в виде штрафа по данным основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 114 НК РФ налоговая санкция является мерой ответственности за совершение налогового правонарушения.

Пунктом 3 статьи 114 НК РФ установлено, что при наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не меньше, чем в два раза по сравнению с размером, установленным соответствующей статьей настоящего Кодекса.

На основании пункта 1 статьи 112 НК РФ обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение налогового правонарушения, признаются:

1) совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств;

2) совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;

2.1) тяжелое материальное положение физического лица, привлекаемого к ответственности за совершение налогового правонарушения;

3) иные обстоятельства, которые судом или налоговым органом, рассматривающим дело, могут быть признаны смягчающими ответственность.

Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения, устанавливаются судом или налоговым органом, рассматривающим дело, и учитываются при применении налоговых санкций (пункт 4 статьи 112 НК РФ).

Таким образом, при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства штраф может быть уменьшен не менее, чем в два раза. При этом перечень смягчающих обстоятельств не ограничен и может быть установлен и учтен налоговым органом, судом, рассматривающим дело при назначении налоговых санкций.

В настоящее время имеется различная арбитражная практика, свидетельствующая как о снижении размера ответственности при наличии смягчающих обстоятельств, так и об отказе в таком снижении:

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2022 № 09АП-29452/2022 по делу № А40-263897/2021[1] принято в пользу налогоплательщика – юридического лица.

Из приведенного Постановления следует, что штраф в размере 500 тыс. руб. за непредставление Уведомления о КИК в срок был снижен налоговым органом в 2 раза, впоследствии судом еще в 5 раз до суммы 50 тыс. руб. Налоговый орган и суд руководствовались следующими смягчающими обстоятельствами:

- у КИК отсутствует коммерческая деятельность, находится в стадии ликвидации;

- существенная сумма штрафа по отношению к финансовому положению организации;

- влияние на финансовое положение организации эпидемиологической обстановки в связи с пандемией короновируса;

- налогоплательщик добросовестный, отсутствует задолженность по налогам, Уведомление о КИК представлено по требованию налогового органа.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.05.2020 № Ф05-20151/2018 по делу № А40-1524/2018 в пользу налогоплательщика - юридического лица.

Из приведенного Постановления следует, что штраф за непредставление Уведомления в срок был уменьшен в два раза по следующим смягчающим обстоятельствам:

- ошибочное направление уведомления в другой налоговый орган, но в пределах установленного законом срока;

- отсутствие вредных последствий от допущенного правонарушения, поскольку часть контролируемых иностранных компаний не имела прибыли в отчетные периоды, другая часть компаний освобождена от уплаты налога на прибыль в силу закона;

- отсутствие со стороны налогоплательщика сокрытия информации о контролируемых иностранных компаниях;

- открытость банка о существовании контролируемых иностранных компаний путем включения информации о компаниях в налоговую отчетность банка.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2019 № 09АП-8901/2019 по делу № А40-264248/2018 в пользу налогоплательщика – юридического лица.

Из приведенного Постановления следует, что в связи с наличием смягчающих обстоятельств судом было принято решение о снижении штрафа в четыре раза. При этом в качестве смягчающих обстоятельств были отмечены следующие:

- совершение правонарушения впервые;

- отсутствие умысла и совершение правонарушения по неосторожности;

- самостоятельно обнаружено нарушение и направлено Уведомление;

- отсутствие каких-либо негативные последствий в отношении бюджета, прибыль контролируемой иностранной организации освобождена от налогообложения в силу прямой нормы НК РФ, поскольку территория регистрации КИК является членом ЕАЭС.

Кроме того, в Постановлении судом были сделаны выводы о том, что санкции штрафного характера должны отвечать требованиям справедливости и соразмерности.

Принцип соразмерности, выражающий требования справедливости, предполагает установление публично-правовой ответственности лишь за виновное деяние и ее дифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания. Указанные принципы привлечения к ответственности в равной мере относятся к физическим лицам.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.10.2023 № Ф05-22616/2023 по делу № А40-235624/2022 отказано юридическому лицу в снижении штрафа за непредставление документов, подтверждающих размер прибыли КИК.

Из приведенного Проставления следует, что штраф за непредставление документов, подтверждающих размер прибыли КИК, в срок был уменьшен налоговым органом в 8 раз с 500 000 руб. до 62 500 руб. по следующим смягчающим обстоятельствам:

- совершение данного правонарушения обществом впервые;

- в целях поддержания финансовой устойчивости экономической деятельности организаций и противодействия негативным последствиям в экономической сфере в условиях введения иностранными государствами экономических санкций в отношении РФ.

Судом отказано в снижении штрафа или его отмене, поскольку нарушение было допущено, а все смягчающие обстоятельства учтены налоговым органом.

Отметим, что некоторые приведенные выше основания для смягчения наказания суды не учитывали как смягчающие обстоятельства:

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2018 № 09АП-59771/2018 по делу № А40-122142/18 – отказано в снижении штрафа юридическому лицу.

Из приведенного текста Постановления можно сделать вывод о том, что судом не были учтены следующие основания для смягчения наказания:

- добросовестное исполнение налогоплательщиком своих обязанностей (суд посчитал, что данная обязанность является нормой поведения налогоплательщика);

- нарушение допущено впервые (в связи с тем, что повторное нарушение является отягощающим обстоятельством, то допущение нарушения впервые не может являться смягчающим);

- самостоятельное обнаружение правонарушения и представление Уведомления с нарушением срока (суд посчитал, что нарушение срока представления уведомления на три месяца является значительным периодом просрочки);

- прибыль КИК освобождена от налогообложения поэтому отсутствуют неблагоприятные последствия для бюджета (суд посчитал, что применение льготы является правом, а не обязанностью, поэтому его надо были подтвердить, представив уведомление и заявив льготу).

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2024 № 09АП-16922/2024 по делу № А40-271002/2023 – отказано в снижении штрафа юридическому лицу.

Из приведенного Постановления следует, что при отказе от смягчения наказания суд руководствовался следующим:

- совершение налогового правонарушения впервые не является смягчающим вину обстоятельством, поскольку повторное совершение налогового правонарушения признается обстоятельством, отягчающим налоговую ответственность;

- надлежащее исполнение обязанностей считается нормой поведения налогоплательщиков и не является смягчающим вину обстоятельством;

- непродолжительный период пропуска срока представления уведомления, самостоятельное выявление ошибки не является смягчающим обстоятельством;

- отсутствие потери бюджета, отсутствие прибыли контролируемых организаций, отсутствие в уведомлении недостоверных сведений, не свидетельствуют о том, что данные обстоятельства создали препятствия, затруднили выполнение налогоплательщиком своих обязанностей по представлению уведомлений;

- утверждение о несоразмерности штрафа допущенному нарушению основана только на субъективной оценке налогоплательщика;

- отсутствует уважительная причина, в результате которой был пропущен срок представления уведомления.

Таким образом, последняя судебная практика свидетельствует о том, что суды отказывают в снижении штрафов.

В отношении физических лиц нами была выявлена следующая практика, касающаяся возможности снижения штрафа за непредставление в срок уведомления:

Кассационное определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 21.01.2025 № 88а-1939/2025 (УИД 50RS0046-01-2024-001855-92) – решение в пользу налогового органа. Физическим лицом заявлялось требование о ненадлежащем выставлении требования об уплате штрафа (по почте, а не в личном кабинете налогоплательщика).

Из текста Постановления следует, что решением налогового органа штраф 500 тыс. руб. был уменьшен изначально в два раза, решением вышестоящего налогового органа штраф был дополнительно уменьшен в два раза и составил 125 тыс. руб.

Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 26.12.2023 № 88а-34996/2023 (УИД 77RS0021-02-2022-004770-63) – отказано в снижении штрафа физическому лицу.

Физическим лицом приведены следующие аргументы:

- непредставление уведомления не носило умышленного характера, а было связано с несвоевременным ознакомлением с изменениями в законодательстве в силу стечения жизненных обстоятельств, при первом же требовании документы были представлены;

- было совершено впервые;

- наступление неблагоприятных налоговых последствий для бюджетной системы РФ от пропуска срока представления уведомления отсутствовало, в связи с тем, прибыль контролируемой иностранной организации освобождена от налогообложения и за этот период организация имела только убытки.

- непредставление уведомления носило формальный характер, сокрытия уплаты каких либо платежей, либо умысел их скрыть отсутствовало, ранее налоговых правонарушений у не было.

Суд отказал на основании следующих доводов:

- совершение налогового правонарушения впервые, не является обстоятельством, смягчающим ответственность, поскольку совершение соответствующего правонарушения повторно влечет за собой увеличение размера штрафа на 100%;

- ответственность за совершение правонарушения наступает за сам факт нарушения установленного законом срока предоставления уведомления о КИК, такой факт установлен, поэтому доводы об отсутствии умысла несостоятельные;

- отсутствуют основания квалифицировать допущенное ответчиком нарушение законодательства о налогах и сборах в качестве малозначительного;

- несвоевременное ознакомление с изменениями законодательства не является обстоятельством, смягчающим ответственность;

- отсутствие прибыли КИК не освобождает налогоплательщика от обязанности по своевременной подаче уведомления.

Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 01.11.2023 № 88а-26205/2023 по делу № 2а-88/2022 (УИД 77RS0026-02-2022-002668-90) – отказано в снижении штрафа физическому лицу в суде. Штраф был снижен налоговым органом.

Физическим лицом приведены следующие аргументы:

- является пенсионером,

- совершил налоговое правонарушение впервые,

- добровольно устранил нарушение,

- по объективным причинам он не смог вылететь за необходимыми документами в марте 2020 года в Черногорию.

Суд отказал на основании следующих доводов:

- налоговым органом при принятии оспариваемого решения учтены все смягчающие обстоятельства, в связи с чем, размер штрафа уменьшен в два раза;

- основания для дальнейшего снижения размера штрафа судами не выявлены;

- о невозможности в установленный срок представить уведомление о контролируемых иностранных компаниях, носит несостоятельный характер, поскольку срок направления уведомления за 2019 год установлен до 20.03.2020 года, регулярное авиасообщение в России, осуществляемое из аэропорта страны в иностранные государства, прекращено 27.03.2020 года.

Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 03.08.2022 № 88А-16860/2022 (УИД 77RS0004-02-2021-004765-90) - отказано в снижении штрафа физическому лицу.

Физическим лицом приведены следующие аргументы:

- отсутствует доход от деятельности КИК и от других источников, находящихся за пределами РФ, поэтому отсутствуют налоговые обязательства по уплате налогов и иных платежей.

- незначительный период просрочки предоставления уведомления,

- назначен штраф, явно несоразмерный последствиям данного малозначительного правонарушения.

Суд отказал на основании следующих доводов:

- совершение налогового правонарушения впервые обстоятельством, смягчающим ответственность, само по себе в данном случае не является, поскольку совершение соответствующего правонарушения повторно влечет за собой увеличение размера штрафа на 100%;

- доводы об отсутствии умысла несостоятельные, поскольку ответственность за совершение правонарушения наступает за сам факт нарушения установленного законом срока предоставления уведомления о КИК;

- отсутствуют основания квалифицировать допущенное истцом нарушение в качестве малозначительного, в том числе по мотивам незначительного числа дней просрочки представления уведомления.

Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 18.05.2022 № 88а-11089/2022 по делу № 2а-133/2021 (УИД 77RS0009-02-2021-001676-71) - отказано в снижении штрафа физическому лицу в размере 1 400 000 руб.

Физическим лицом приведены следующие аргументы:

- самостоятельное выявление пропуска срока направления уведомления, незамедлительное и добровольное устранение допущенной ошибки,

- отсутствия ущерба публичным интересам,

- уважительность причин пропуска срока по причине, сложившейся в момент направления уведомления эпидемиологической обстановкой.

Суд отказал на основании следующих доводов:

- самостоятельное выявление и устранение ошибки не рассматривается в качестве смягчающего ответственность обстоятельства, так как надлежащее исполнение налоговой обязанности является нормой поведения налогоплательщика;

- отсутствие прибыли в 2019 году не освобождает налогоплательщика от обязанности по своевременной подаче уведомления;

- ответственность за нарушение сроков представления уведомлений не находится в зависимости от наличия (отсутствия) наступивших вредных последствий или ущерба, поскольку направлена на предупреждение действий (бездействия) налогоплательщиков по исполнению организационной обязанности;

- истец не был лишен возможности направления уведомления до введения в г. Москве и на территории РФ режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) или посредством электронных форм подачи документов в налоговый орган в течение всего отведенного для совершения указанных действий периода.

Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 06.04.2022 № 88а-6500/2022 (УИД 77RS0009-02-2021-001652-46) - отказано в снижении штрафа физическому лицу в размере 50 000 руб., но штраф был уменьшен налоговым органом.

Физическим лицом приведены следующие аргументы:

- срок подачи уведомления пропущен на 1 день, что было вызвано ограничениями, действующими в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Суд отказал на основании следующих доводов:

- при назначении штрафа налоговый орган учел конкретную жизненную ситуацию – наличие на иждивении двоих малолетних детей, уменьшив размер штрафа в два раза;

- допустил нарушение срока предоставления уведомления, до начала введенного Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 N 206 режима нерабочих дней в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Кассационное определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 11.01.2024 № 88а-647/2024 (УИД 23RS0036-01-2022-004072-46) в пользу физического лица – штраф снижен в 50 раз с 700 000 руб. до 14 000 руб.

Из текста Определения следует, что самим налоговым органом штраф был уменьшен в два раза в связи с признанием вины и устранением нарушения путем подачи уведомлений.

Физическим лицом приведены следующие аргументы:

- налоговое правонарушение впервые,

- признание вины,

- самостоятельное устранение нарушений;

- КИК в течение более 10 лет не осуществляет предпринимательскую или иную деятельность;

- налоговое правонарушение совершено исключительно ввиду неосведомленности об установленной законом обязанности по предоставлению сведений относительно КИК;

- наличие двух несовершеннолетних детей.

Суд согласился на основании следующих доводов:

- отсутствие умысла в совершении налогового правонарушения;

- устранение налогоплательщиками факта неисполнения налоговой обязанности по предоставлению уведомлений по КИК на момент вынесения решений о привлечении их к ответственности за налоговое правонарушение;

- незначительный период нарушения срока представления документов (документы не были представлены за три года);

- несоразмерность деяния тяжести наказания;

- правонарушение совершено в отношении одной и той же КИК.

Кассационное определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 08.07.2020 № 88а-11389/2020 (УИД 66RS0033-01-2019-001537-91) – отказано в снижении штрафа физическому лицу, но снижен налоговым органом.

Суд отказал на основании следующих доводов:

- довод об отсутствии состава налогового правонарушения, поскольку иностранная организация освобождена от уплаты налога на прибыль (Республика Казахстан) несостоятелен, основан на неверном толковании норм права;

- при принятии решений о привлечении к налоговой ответственности МИФНС России учтены смягчающие ответственность обстоятельства, в связи с чем размер штрафа уменьшен по решению N 210 в 8 раз, до 12 500 руб., по решениям N 212 и N 213 - в 4 раза, до 25 000 руб.

Кассационное определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 03.10.2024 № 88А-21260/2024 (УИД 42RS0009-01-2023-010805-25) - отказано в снижении штрафа физическому лицу, но снижен налоговым органом.

Из текста суда следует, что налоговым органом был уменьшен штраф в 8 раз на основании следующих обстоятельств:

- совершение правонарушения в силу стечения обстоятельств введение ковидных ограничений;

- несоразмерность деяния тяжести наказания;

- отсутствие умысла в совершении правонарушения, совершение правонарушения впервые;

- введение иностранными государствами экономических санкций в отношении РФ, смягчающие налоговую ответственность обстоятельства, выявленные налоговым органом на дату вынесения оспариваемого решения.

Суд отказал в дополнительном снижении штрафа, поскольку налоговым органом были учтены все смягчающие обстоятельства.

На основании приведенных решений суда можно сделать вывод о том, что практика снижения штрафов складывается не однозначно, одни и те же аргументы могут рассматриваться как в пользу налогоплательщика, так и против него.

По нашему мнению, в случае предъявления претензий налоговыми органами в связи с нарушением сроков представления уведомлений, при взаимодействии с налоговым органом или судом целесообразно руководствоваться следующими аргументами:

- признание вины;

- самостоятельное устранение нарушений;

- отсутствие умысла и совершении налогового правонарушения по неосторожности;

- отсутствие негативных последствий для бюджета от допущенного правонарушения, поскольку прибыль КИК освобождена от налогообложения, не осуществляет коммерческую деятельность, отсутствует прибыль;

- несоразмерность деяния тяжести наказания;

- существенная сумма штрафа по отношению к финансовому положению налогоплательщика;

- тяжелое материальное положение;

- наличие на иждивении несовершеннолетних детей.

Коллегия Налоговых Консультантов, 15 декабря 2025 года

