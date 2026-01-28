О больничном листе в отношении физического лица, с которым заключен договор ГПХ

Организацией заключен долгосрочный договор гражданско-правового характера с физическим лицом. В отношении физического лица был оформлен больничный лист. Какие сведения Организации запросить у физического лица для определения суммы причитающегося ему пособия?

При получении листка нетрудоспособности в отношении лица, с которым у Организации заключен договор ГПХ, Организации необходимо запросить у данного лица:

- сведения о наличии/отсутствии иных возможных страхователей на период наступления нетрудоспособности (наличие заключенных трудовых договоров и иных договоров ГПХ);

- при наличии нескольких страхователей, осуществляющих выплаты по договорам ГПХ, запросить у работника заявление о выборе Вашей организации в качестве страхователя (при отсутствии такого заявления, у Организации будет отсутствовать обязанность оплачивать пособие по временной нетрудоспособности);

- сведения о застрахованном лице в соответствии с пунктами 6, 22 и 23 Порядка № 2010.

В случае, если в рассматриваемой ситуации Организация является единственным страхователем для работника, работающего по договору ГПХ, то пособие по временной нетрудоспособности будет рассчитываться исходя из всех доходов, полученных данным работником за предыдущие 2 календарных года (как в рамках трудовых отношений, так и в рамках договоров ГПХ).

В случае, если помимо Организации (страхователь по ГПХ) страхователем будет являться работодатель данного работника, с которым у него заключен трудовой договор, то пособие по временной нетрудоспособности будет рассчитываться Организацией только исходя из доходов, полученных данным работником по договорам ГПХ (в том числе от других заказчиков).

При этом может возникнуть ситуация, что такие доходы были минимальными или вовсе отсутствовали (например, в ситуации, если в предыдущие 2 календарных года такой работник работал исключительно в рамках трудовых договоров). В таком случае, по нашему мнению, пособие во временной нетрудоспособности должно быть рассчитано Организацией исходя из МРОТ в силу норм пункта 1.1 статьи 14 Закона № 255-ФЗ.

Отметим, что официальные разъяснения по указанной ситуации на текущий момент отсутствуют. В связи с этим не исключаем, что у контролирующих органов будет иное мнение по данному вопросу. В случае возникновения у Организации указанной ситуации рекомендуем обратиться за соответствующими разъяснениями в СФР.

Информация о суммах доходов, выплаченных застрахованному лицу в предыдущие 2 календарных года, необходимая для расчета суммы пособия по временной нетрудоспособности, может быть предоставлена СФР на основании соответствующего запроса Организации.

Обоснование:

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Закона № 255-ФЗ[1] обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежат, в частности, граждане Российской Федерации, работающие по трудовым договорам, или по договорам гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг (за исключением лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получающих выплаты за деятельность по гражданско-правовым договорам и не работающих по трудовому договору, а также лиц, получающих страховые пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющихся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье).

Согласно пункту 4.2 статьи 2 Закона № 255-ФЗ застрахованные лица, работающие по договорам гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг, договорам авторского заказа, а также являющиеся авторами произведений, получающими выплаты и иные вознаграждения по договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, имеют право на получение страхового обеспечения при условии, что сумма страховых взносов, начисленная с выплат в их пользу, в том числе в рамках трудовых отношений, страхователями, указанными в части 1 статьи 2.1 настоящего Федерального закона, за календарный год, предшествующий календарному году, в котором наступил страховой случай, составляет в совокупном размере не менее стоимости страхового года, определяемой в соответствии с частью 3 статьи 4.5 настоящего Федерального закона.

Из приведенных норм следует, что работник, работающий по договору гражданско-правового характера (ГПХ) имеет право на получение пособия по временной нетрудоспособности при условии, что за календарный год, предшествующий году, в котором наступил страховой случай, сумма страховых взносов, начисленная с выплат указанному работнику, в том числе в рамках трудовых отношений, составила в совокупном размере не менее стоимости страхового года.

Из вопроса следует, что приведенное выше условие в отношении работника, работающего у Организации по договору ГПХ, соблюдается. В таком случае такой работник имеет право на оплату пособия по временной нетрудоспособности.

Из совокупности норм подпункта 1 пункта 2 статьи 3, пункта 1 статьи 13 и пункта 1 статьи 14.1 Закона № 255-ФЗ следует, что назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности лицам, работающим по договорам ГПХ, осуществляется по общим правилам – за первые три дня временной нетрудоспособности пособие выплачивается по месту работы за счет средств страхователя, с четвертого дня – территориальным органом СФР.

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 13 Закона № 255-ФЗ в случае, если застрахованное лицо, работающее по договору гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение работ и (или) оказание услуг, или по договору авторского заказа либо являющееся автором произведений, получающим выплаты и иные вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательскому лицензионному договору, лицензионному договору о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, на момент наступления страхового случая занято по указанным договорам у нескольких страхователей, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначаются и выплачиваются ему страховщиком по одному из страхователей, у которого застрахованное лицо занято по указанным договорам на момент наступления страхового случая, по выбору застрахованного лица.

В силу пункта 4.2 статьи 13 Закона № 255-ФЗ если застрахованное лицо, работающее по договору гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение работ и (или) оказание услуг, или по договору авторского заказа либо являющееся автором произведений, получающим выплаты и иные вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательскому лицензионному договору, лицензионному договору о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, на момент наступления страхового случая занято у другого страхователя (других страхователей) по трудовому договору или иной деятельностью, в течение которой оно подлежит обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются и выплачиваются ему страховщиком по страхователю, у которого застрахованное лицо занято по трудовому договору или иной деятельностью, в течение которой оно подлежит обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, либо по каждому такому страхователю в соответствии с частями 2 и 4 настоящей статьи и по одному из страхователей в соответствии с частью 4.1 настоящей статьи, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается и выплачивается ему страховщиком по одному из страхователей, у которого занято застрахованное лицо на момент наступления страхового случая, по выбору застрахованного лица.

Особенности порядка начисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, установлены Постановлением Правительства РФ от 11.09.2021 № 1540 (далее – Постановление № 1540).

Пунктом 19(1) Постановления № 1540 установлено, что в случае если застрахованное лицо, работающее по договору гражданско-правового характера, на момент наступления страхового случая занято по указанным договорам у нескольких страхователей, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначаются и выплачиваются ему страховщиком по одному из страхователей, у которого застрахованное лицо занято по указанным договорам на момент наступления страхового случая, по выбору застрахованного лица исходя из среднего заработка застрахованного лица за расчетный период.

Если застрахованное лицо, работающее по договору гражданско-правового характера, на момент наступления страхового случая занято у другого страхователя (других страхователей) по трудовому договору или иной деятельностью, в течение которой оно подлежит обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются и выплачиваются ему страховщиком по страхователю, у которого застрахованное лицо занято по трудовому договору или иной деятельностью, в течение которой оно подлежит обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, либо по каждому такому страхователю в соответствии с абзацами первым и третьим пункта 19 настоящего Положения и по страхователю, у которого застрахованное лицо занято по договору гражданско-правового характера либо по одному из таких страхователей в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается и выплачивается ему страховщиком по одному из страхователей, у которого занято застрахованное лицо на момент наступления страхового случая, по выбору застрахованного лица. В этом случае при назначении и выплате пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам по страхователю (страхователям), у которого застрахованное лицо занято по трудовому договору или иной деятельностью, в течение которой оно подлежит обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не учитывается средний заработок за время работы по договору (договорам) гражданско-правового характера, а при назначении и выплате пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам по страхователю (одному из страхователей), у которого (которых) застрахованное лицо занято по договору (договорам) гражданско-правового характера, не учитывается средний заработок за время работы по трудовому договору (трудовым договорам) или осуществления иной деятельности, в течение которой оно подлежит обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

При исчислении ежемесячного пособия по уходу за ребенком во всех случаях средний заработок за время работы у другого страхователя (других страхователей) учитывается за период, предшествующий периоду работы (службы, иной деятельности) у страхователя, по которому назначается и выплачивается указанное пособие.

При этом согласно абзацу первому пункта 19 Постановления № 1540 в случае если застрахованное лицо (за исключением застрахованного лица, работающего по договору гражданско-правового характера) на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей и в 2 предшествующих календарных годах было занято у тех же страхователей, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются и выплачиваются ему страховщиком по каждому из страхователей, у которых застрахованное лицо занято на момент наступления страхового случая, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком по одному из страхователей, у которого застрахованное лицо занято на момент наступления страхового случая, по выбору застрахованного лица, при этом указанные пособия исчисляются исходя из среднего заработка за время работы (службы, иной деятельности) у страхователя, по которому назначается и выплачивается пособие. В этом случае при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам средний заработок за время работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (других страхователей) не учитывается, а при исчислении ежемесячного пособия по уходу за ребенком учитывается за период, предшествующий периоду работы (службы, иной деятельности) у страхователя, по которому назначается и выплачивается указанное пособие.

В силу абзаца три пункта 19 Постановления № 1540 если застрахованное лицо (за исключением застрахованного лица, работающего по договору гражданско-правового характера) на момент наступления страхового случая занято у нескольких страхователей, а в 2 предшествующих календарных годах было занято как у этих, так и у других страхователей (другого страхователя), пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются и выплачиваются ему страховщиком либо в соответствии с абзацем первым настоящего пункта по каждому из страхователей, у которых застрахованное лицо занято на момент наступления страхового случая, исходя из среднего заработка за время работы (службы, иной деятельности) у страхователя, по которому назначается и выплачивается пособие, либо в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта по одному из страхователей, у которых застрахованное лицо занято на момент наступления страхового случая, по выбору застрахованного лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона № 255-ФЗ пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, в том числе за время работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (других страхователей). Средний заработок за время работы (службы, иной деятельности) у другого страхователя (других страхователей) не учитывается в случаях, если в соответствии с частями 2, 4 и 4.2 статьи 13 настоящего Федерального закона пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются и выплачиваются застрахованному лицу страховщиком также по этому другому страхователю (этим другим страхователям), а также в случае назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком застрахованному лицу, занятому у нескольких страхователей, за исключением периода, предшествующего периоду работы (службы, иной деятельности) у страхователя, по которому назначается и выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком. В случае, если в двух календарных годах, непосредственно предшествующих году наступления указанных страховых случаев, либо в одном из указанных годов застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком либо если указанные календарные годы (календарный год) приходятся на период приостановления действия трудового договора в соответствии со статьей 351.7 Трудового кодекса Российской Федерации или приостановления государственной гражданской службы в соответствии со статьей 53.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", соответствующие календарные годы (календарный год) по заявлению застрахованного лица могут быть заменены в целях расчета среднего заработка предшествующими календарными годами (календарным годом) при условии, что это приведет к увеличению размера пособия. В случае, если заявление о замене календарных лет (календарного года) в расчетном периоде представлено застрахованным лицом после назначения или выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, производится перерасчет назначенного пособия за все прошлое время, но не более чем за три года, предшествующих дню обращения застрахованного лица с таким заявлением.

Согласно пункту 1.1 статьи 14 Закона № 255-ФЗ в случае, если застрахованное лицо в периоды, указанные в части 1 настоящей статьи, не имело заработка, а также в случае, если средний заработок, рассчитанный за эти периоды, в расчете за полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на день наступления страхового случая, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, ниже минимального размера оплаты труда, определенного с учетом этих коэффициентов, средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, принимается равным минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом на день наступления страхового случая, а в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, равным минимальному размеру оплаты труда, определенному с учетом этих коэффициентов. Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня), средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия в указанных случаях, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица. При этом во всех случаях исчисленное ежемесячное пособие по уходу за ребенком не может быть меньше минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установленного Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".

В силу пункта 2 статьи 14 Закона № 255-ФЗ в средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, включаются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, на которые начислены страховые взносы в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (за период по 31 декабря 2016 года включительно) и (или) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 года).

Согласно пункту 3.2 статьи 14 Закона № 255-ФЗ средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком, учитывается за каждый календарный год в сумме, не превышающей установленную в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (за период по 31 декабря 2016 года включительно) и (или) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (начиная с 1 января 2017 года) на соответствующий календарный год предельную величину базы для начисления страховых взносов. В случае, если назначение и выплата застрахованному лицу пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам осуществляются территориальными органами страховщика по месту регистрации нескольких страхователей в соответствии с частями 2, 4 и 4.2 статьи 13 настоящего Федерального закона, средний заработок, исходя из которого исчисляются указанные пособия, учитывается за каждый календарный год в сумме, не превышающей указанную предельную величину, при исчислении данных пособий по каждому из этих страхователей.

На основании приведенных норм для удобства восприятия информации зафиксируем выводы в таблице:

Где числится работник на момент нетрудоспособности Метод назначения пособия Кто оплачивает пособие Сумма для расчета пособия У одного страхователя по договору ГПХ Один страхователь Страхователь, который осуществляет выплаты по договору ГПХ Исходя из всех доходов по всем работодателям за предыдущие 2 календарных года У нескольких страхователей по договорам ГПХ Один страхователь Один из страхователей по договору ГПХ – по выбору работника Исходя из всех доходов по всем работодателям за предыдущие 2 календарных года У одного работодателя по трудовому договору и у одного по ГПХ Два страхователя: Страхователь по трудовому договору Страхователь по ГПХ Оба страхователя Страхователь по трудовому договору учитывает только доходы по трудовой деятельности за 2 предыдущих календарных года Страхователь по ГПХ учитывает только доходы по ГПХ за 2 предыдущих календарных года

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона № 255-ФЗ основанием для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам является листок нетрудоспособности, сформированный медицинской организацией и размещенный в информационной системе страховщика в форме электронного документа, подписанный с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

В силу пункта 16 Правил № 2010[2] основанием для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам является листок нетрудоспособности, сформированный медицинской организацией и размещенный в информационной системе страховщика в форме электронного документа, подписанный с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией (далее - электронный листок нетрудоспособности).

Согласно пункту 13 статьи 13 Закона № 255-ФЗ и пункта 6 Правил № 2010 при трудоустройстве или в период осуществления трудовой, служебной, иной деятельности застрахованное лицо представляет страхователю по месту работы (службы, иной деятельности) сведения о себе, необходимые страхователю и страховщику для выплаты страхового обеспечения (далее - сведения о застрахованном лице), перечень которых содержится в форме, утверждаемой страховщиком. Сведения о застрахованном лице оформляются на бумажном носителе либо формируются в форме электронного документа.

В соответствии с пунктом 22 Правил № 2010 страхователи не позднее 3 рабочих дней со дня получения данных о закрытии электронного листка нетрудоспособности по запросу страховщика размещают в информационной системе страховщика подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, в частности, сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности.

При этом в силу пункта 23 Порядка № 2010 сведения, указанные в пункте 22 настоящих Правил, размещаются страхователем в объеме, указанном в запросе страховщика, который направляется страхователю одновременно с данными о закрытии электронного листка нетрудоспособности. При наличии у страховщика этих сведений они не запрашиваются у страхователя.

Из приведенных норм следует, что при получении листка нетрудоспособности в отношении лица, с которым у Организации заключен договор ГПХ, Организации необходимо запросить у данного лица:

- сведения о наличии/отсутствии иных возможных страхователей на период наступления нетрудоспособности (наличие заключенных трудовых договоров и иных договоров ГПХ);

- при наличии нескольких страхователей, осуществляющих выплаты по договорам ГПХ, запросить у работника заявление о выборе Вашей организации в качестве страхователя (при отсутствии такого заявления, у Организации будет отсутствовать обязанность оплачивать пособие по временной нетрудоспособности);

- сведения о застрахованном лице в соответствии с пунктами 6, 22 и 23 Порядка № 2010.

В отношении суммы для расчета пособия по временной нетрудоспособности дополнительно отметим следующее.

В случае, если в рассматриваемой ситуации Организация является единственным страхователем для работника, работающего по договору ГПХ, то пособие по временной нетрудоспособности будет рассчитываться исходя из всех доходов, полученных данным работником за предыдущие 2 календарных года (как в рамках трудовых отношений, так и в рамках договоров ГПХ).

В случае, если помимо Организации (страхователь по ГПХ) страхователем будет являться работодатель данного работника, с которым у него заключен трудовой договор, то пособие по временной нетрудоспособности будет рассчитываться Организацией только исходя из доходов, полученных данным работником по договорам ГПХ (в том числе от других заказчиков).

При этом может возникнуть ситуация, что такие доходы были минимальными или вовсе отсутствовали (например, в ситуации, если в предыдущие 2 календарных года такой работник работал исключительно в рамках трудовых договоров). В таком случае, по нашему мнению, пособие во временной нетрудоспособности должно быть рассчитано Организацией исходя из МРОТ в силу норм пункта 1.1 статьи 14 Закона № 255-ФЗ.

Отметим, что официальные разъяснения по указанной ситуации на текущий момент отсутствуют. В связи с этим не исключаем, что у контролирующих органов будет иное мнение по данному вопросу. В случае возникновения у Организации указанной ситуации рекомендуем обратиться за соответствующими разъяснениями в СФР.

Информация о суммах доходов, выплаченных застрахованному лицу в предыдущие 2 календарных года, необходимая для расчета суммы пособия по временной нетрудоспособности, может быть предоставлена СФР на основании соответствующего запроса Организации.

Коллегия Налоговых Консультантов, 17 декабря 2025 года

[1] Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»

[2] Постановление Правительства РФ от 23.11.2021 N 2010 «Об утверждении Правил получения Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком»