О ККТ при оплате услуг лизинга физическим лицом

По договору лизинга заключенным с ООО, лизинговые платежи может перечислять физическое лиц в качестве третьего лица. Таким же способом могут оплачиваться штрафы за нарушение условий договора. Обязана ли Организация – лизингодатель применять ККТ при получении оплаты за лизинговые услуги и за выставленные штрафы от физического лица?

Ответ:

При поступлении от физического лица денежных средств в оплату услуг лизинга Организация обязана применить ККТ.

При поступлении от физического лица денежных средств в оплату штрафных санкций, начисленных за нарушение условий договора лизинга, ККТ не применяется.

Обоснование:

В соответствии с пунктом 1 статьи 313 ГК РФ кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо.

Таким образом, нормы действующего законодательства допускают возможность исполнения обязательств должника третьими лицами. При этом кредитор обязан принять данное исполнение.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ[1] контрольно-кассовая техника (далее - ККТ), включенная в реестр ККТ, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Пунктом 9 статьи 2 Закона № 54-ФЗ установлено, что ККТ не применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, за исключением осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением (пункт 9 статьи 2 Закона № 54-ФЗ).

Статьей 1.1. Закона № 54-ФЗ определены следующие понятия, используемые в Федеральном законе № 54-ФЗ:

расчеты - прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр, выдача (получение) обменных знаков игорного заведения и выдача (получение) денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения, а также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей. В целях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются также прием (получение) банковскими платежными агентами (субагентами), осуществляющими свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, наличных денежных средств, в том числе для зачисления сумм принятых наличных денежных средств на банковские счета таких лиц, прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного предоставления за товары, работы, услуги.

Таким образом, при осуществлении расчетов с физическими лицами за реализованные услуги у Организации возникает обязанность применить ККТ.

При осуществлении расчетов с юридическими лицами обязанности по применению ККТ не возникает за исключением случаев, когда оплата осуществляется в наличном порядке или с использованием электронного средства платежа с его предъявлением

В силу статьи 1.1 Закона № 54-ФЗ кассовый чек представляет собой первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между пользователем и покупателем (клиентом), содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники.

Пунктом 2 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ установлено, что при осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты), если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Согласно пункту 6 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ пользователи обязаны обеспечить передачу в момент расчета всех фискальных данных в виде фискальных документов, сформированных с применением контрольно-кассовой техники, в налоговые органы через оператора фискальных данных с учетом положений абзаца третьего настоящего пункта, за исключением случаев, указанных в пункте 7 статьи 2 настоящего Федерального закона.

Из приведенных норм следует, что применение ККТ осуществляется в момент проведения расчета.

Как было отмечено нами выше, в силу пункта 9 статьи 2 Закона № 54-ФЗ ККТ не применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, за исключением осуществляемых ими расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением.

По нашему мнению, исключение предусмотрено в отношении субъектов, участвующих в расчетах, а не в отношении сторон, с которыми оформлены правоотношения.

В рассматриваемом нами случае услуга лизинга реализуется юридическому лицу. При этом оплату услуги осуществляет физическое лицо по поручению юридического лица.

В этом случае операция по приему денежных средств от физического лица за оказанные услуги удовлетворяет понятию расчетов, установленному Законом № 54-ФЗ.

Следовательно, на наш взгляд, Организация обязана применить ККТ в момент получения денежных средств от физического лица.

Аналогичная точка зрения изложена в Письме Минфина РФ от 11.09.2018 № 03-01-15/65009:

«В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 54-ФЗ) контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники (далее - ККТ), применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Федеральным законом N 54-ФЗ.

Согласно положениям статьи 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ расчеты для целей указанного Федерального закона - это, в частности, прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги.

Таким образом, при приеме (получении) денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке от физических лиц в виде лизинговых платежей (в том числе во исполнение обязательств третьих лиц), а также за реализуемые товары (предметы лизинга) организация обязана применять ККТ».

В Письме Минфина России от 30.11.2018 № 03-01-15/86868 также было отмечено, что при получении денежных средств в безналичном порядке от физических лиц, в том числе являющихся третьими лицами, на которых возложено исполнение денежного обязательства, за товары, работы, услуги организация обязана применять ККТ, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 54-ФЗ.

В Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 12.04.2022 № Ф05-6390/2022 по делу № А40-141322/2021 был сделан вывод о том, что:

«…суды обоснованно заключили, что при получении денежных средств со счета физического лица по электронному расчету через систему "Сбербанк-Онлайн", даже если оплата произведена за юридическое лицо, то организации обязаны применять контрольно-кассовую технику».

Отметим, что при получении оплаты в виде неустойки (штрафа, пени) за нарушение условий договора, ККТ не применяется, так как оплата штрафных санкций не соответствует понятию «расчет», установленному Законом № 54-ФЗ.

Аналогичное мнение высказано в письме Минфина РФ от 01.07.2024 № 30-01-15/61395:

«Вместе с тем взимание неустоек (штрафов, пеней) с потребителя услуги за нарушение условий договора не относится к расчетам для целей Федерального закона N 54-ФЗ, в связи с чем применение контрольно-кассовой техники при поступлении таких денежных средств не требуется».

Коллегия Налоговых Консультантов, 19 декабря 2025 года

[1] Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ» от 22.05.03 № 54-ФЗ.