Об НДФЛ при продаже акций российской организации

Физическое лицо продает акции третьего лица российской организации по цене, равной стоимости приобретения этих акций. 1. Обязана ли организация отразить в форме 6-НДФЛ сведения о сумме выплаченного дохода? 2. Или ФЛ отражает в 3-НДФЛ сведения о доходе и расходе?

Ответ:

1. Если физическое лицо продает акции российской организации, то у такой организации возникают обязанности налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет соответствующей суммы НДФЛ с суммы выплаченного в адрес физического лица дохода. При этом по заявлению физического лица при определении налоговой базы налоговый агент уменьшает сумму дохода на сумму осуществленных и документально подтвержденных физическим лицом расходов.

2. Поскольку сведения о суммах выплаченного дохода будут указаны налоговым агентом в форме 6-НДФЛ, физическое лицо буде вправе не представлять налоговую декларацию 3-НДФЛ.

Обоснование:

В силу подпункта 5 пункта 1 статьи 208 НК РФ к доходам от источников в РФ относятся доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Таким образом, в общем случае при продаже акций у физического лица возникает доход, подлежащий обложению НДФЛ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 210 НК РФ при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 НК РФ.

В силу пункта 2 статьи 210 НК РФ налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки.

Так, на основании пункта 6 статьи 210 НК РФ налоговые базы, в отношении которых применяется налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1.1 статьи 224 НК РФ, включают в себя следующие налоговые базы, каждая из которых определяется в отношении доходов физических лиц - налоговых резидентов РФ отдельно:

6) налоговая база по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами и (или) по доходам в виде материальной выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг и производных финансовых инструментов, если иное не установлено настоящим пунктом;

Предусмотренные настоящим пунктом налоговые базы определяются как денежное выражение соответствующих доходов, подлежащих налогообложению, с учетом особенностей, установленных статьями 211, 212, 213, 213.1, 214, 214.1, 214.2, 214.3, 214.4, 214.6, 214.9, 214.10, 214.11 НК РФ, а также настоящим пунктом.

Пунктом 14 статьи 214.1 НК РФ предусмотрено, что налоговой базой по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок признается положительный финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период в соответствии с пунктами 6 - 13.2 настоящей статьи.

На основании пункта 12 статьи 214.1 НК РФ финансовый результат по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов, указанных в пункте 10 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 7 статьи 214.1 НК РФ доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.

В силу пункта 10 статьи 214.1 НК РФ в целях настоящей статьи расходами по операциям с ценными бумагами, расходами по операциям с производными финансовыми инструментами признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, с совершением операций с производными финансовыми инструментами, с исполнением и прекращением обязательств по таким сделкам, а также предусмотренные пунктом 3 статьи 214.11 НК РФ расходы по операциям с цифровыми финансовыми активами и (или) цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, в результате выкупа которых были получены соответствующие ценные бумаги.

Следовательно, в общем случае налоговая база по НДФЛ по операциям с ценными бумагами определяется как разница между суммой дохода, полученного от продажи акций, и суммой расхода, который был осуществлен при приобретении, хранении и реализации этих акций.

На основании пункта 1 статьи 226 НК РФ, если иное не предусмотрено пунктом 2 или абзацем вторым пункта 6 статьи 226.1 НК РФ, налоговыми агентами признаются также российские организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие выплаты по договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг, заключенным ими с налогоплательщиками.

Указанные в настоящем пункте налоговые агенты при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами на основании заявления налогоплательщика учитывают фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик произвел без участия налогового агента.

В качестве документального подтверждения соответствующих расходов физическим лицом должны быть представлены оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых это физическое лицо произвело соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода налогоплательщику прав по соответствующим ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов. В случае представления физическим лицом оригиналов документов налоговый агент обязан изготовить заверенные копии таких документов и хранить их в течение пяти лет.

Таким образом, если физическое лицо продает акции в адрес российской организации, то у такой организации возникают обязанности налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет соответствующей суммы НДФЛ с суммы выплаченного в адрес физического лица дохода. При этом по заявлению физического лица при определении налоговой базы налоговый агент уменьшает сумму дохода на сумму осуществленных и документально подтвержденных физическим лицом расходов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 230 НК РФ налоговые агенты ведут учет доходов, полученных от них физическими лицами в налоговом периоде, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учета.

В силу пункта 2 статьи 230 НК РФ налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту учета по формам, форматам и в порядке, которые утверждены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов:

расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, за первый квартал, полугодие, девять месяцев - не позднее 25-го числа месяца, следующего за соответствующим периодом, за год - не позднее 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;

документ, содержащий сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных и удержанных налоговым агентом за этот налоговый период по каждому физическому лицу (за исключением случаев, при которых могут быть переданы сведения, составляющие государственную тайну), - не позднее 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В Письмах УФНС России по г. Москве от 14.03.2018 № 20-14/052437@, ФНС РФ от 11.04.2019 № БС-4-11/6839@ были даны следующие разъяснения:

«…доходы, не подлежащие обложению налогом на доходы физических лиц на основании статьи 217 Кодекса, не отражаются в расчете по форме 6-НДФЛ».

В рассматриваемом нами случае НДФЛ к уплате будет отсутствовать в связи с тем, что налоговая база при продаже акций будет равна нулю, а не в связи с освобождением дохода от налогообложения на основании положений статьи 217 НК РФ, поэтому считаем, что сведения о суммах выплаченного дохода при покупке акций, о суммах расходов, осуществленных физическим лицом, подлежат отражению в форме 6-НДФЛ.

На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 228 НК РФ исчисление и уплату налога в соответствии с настоящей статьей производят следующие категории налогоплательщиков:

- физические лица - исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, и имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.1 статьи 217 НК РФ, когда такие доходы не подлежат налогообложению, а также если иное не предусмотрено настоящей главой.

Между тем, как было отмечено нами выше, в силу пункта 1 статьи 226 НК РФ российская организация, выплатившая доход физическому лицу в связи с приобретением акций, признается налоговым агентом.

В силу пункта 4 статьи 229 НК РФ налогоплательщики вправе не указывать в налоговой декларации доходы, при получении которых налог полностью удержан налоговыми агентами, если это не препятствует получению налогоплательщиком налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 НК РФ.

Поскольку сведения о суммах выплаченного дохода будут указаны налоговым агентом в форме 6-НДФЛ, физическое лицо будет вправе не представлять налоговую декларацию 3-НДФЛ.

Коллегия Налоговых Консультантов, 20 февраля 2026 года