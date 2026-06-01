Об отражении в учете двух решений суда в отношении одного и того дела, вступивших в законную силу

Организация осуществляет деятельность по предоставлению в лизинг имущества.

По договору лизинга образовалась задолженность по оплате лизинговых платежей. Организация обратилась в суд в целях соотнесения сальдо встречных требований и истребования сальдо в пользу лизингодателя.

В результате технической ошибки судом были дважды приняты к рассмотрению судебные дела и были вынесены два решения о присуждении сальдо и государственной пошлины по одному и тому же договору лизинга, которые вступили в силу в январе и в апреле 2026 года.

Можем ли мы принять самостоятельное решение и не отражать на счетах бухгалтерского учета второе решение суда, которое вступило в силу в апреле 2026, какие риски?

Ответ:

Вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории РФ.

При наличии двух вступивших в силу решений суда у Организации возникает обязанность отразить присужденные судом суммы задолженности в бухгалтерском и налоговом учете в составе прочих и внереализационных доходов соответственно на основании двух решений суда.

Для целей бухгалтерского учета, руководствуясь принципом приоритета содержания над формой, а также в целях достоверного отражения информации в отчетности, Организация вправе отразить операцию, связанную с присуждением задолженности, только на основании первого решения, обосновывая свою позицию тем, что судом ошибочно были вынесены два решения по одному и тому же делу на одну и ту же сумму. При этом в целях аргументации своей позиции Организации целесообразно составить бухгалтерскую справку.

Для целей налогового учета со ссылкой на пункт 1 статьи 41 НК РФ Организация вправе исходить из того, что на основании второго решения суда у Организации не возникает дохода, поскольку отсутствует экономическая выгода в связи с тем, что второе решение суда принято по той же задолженности, по которой было вынесено первое решение. Однако, такая позиция может вызвать споры с налоговым органом, поскольку формально Организация обязана отразить доход на основании решений суда, вступивших в силу, без исключения.

Также Организация вправе подать ходатайство о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы, в целях отмены ранее вынесенного решения суда.

В случае отмены одного из решений суда Организация правомерно сможет не отражать доход по отмененному решению как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.

Обоснование:

В соответствии со статьей 5 Закона № 402-ФЗ[1] объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являются:

1) факты хозяйственной жизни;

2) активы;

3) обязательства;

4) источники финансирования его деятельности;

5) доходы;

6) расходы;

7) иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами.

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона № 402-ФЗ экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет в соответствии с настоящим Федеральным законом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

В силу пункта 1 и 2 статьи 10 Закона № 402-ФЗ данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.

Не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета, регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета.

Таким образом, все факты хозяйственной жизни подлежат своевременному отражению на счетах бухгалтерского учета.

В соответствии с пунктом 7 ПБУ 9/99[2] прочими доходами являются штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также поступления в возмещение причиненных организации убытков.

Согласно пункту 10.2 ПБУ 9/99 штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, а также возмещения причиненных организации убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных должником.

В силу пункта 16 ПБУ 9/99 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения причиненных организации убытков признаются в составе прочих расходов в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании или они признаны должником.

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что сумма государственной пошлины, а также сальдо встречных требований, причитающиеся к уплате должником на основании решения суда, подлежат признанию в составе прочих доходов на дату вступления в законную силу решения суда.

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории РФ.

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что при наличии двух вступивших в силу решений суда у Организации возникает обязанность отразить присужденные судом суммы задолженности в бухгалтерском в составе прочих доходов на основании двух решений суда.

Между тем, в силу пункта 6 ПБУ 1/2008[3] учетная политика организации должна обеспечивать, в частности:

- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой).

В силу пункта 7 ПБУ 1/2008 учет конкретного объекта бухгалтерского учета ведется способом, установленным федеральным стандартом бухгалтерского учета.

Пунктом 7.3 ПБУ 1/2008 установлено, что в исключительных случаях, когда формирование учетной политики в соответствии с пунктами 7 и 7.1 настоящего Положения приводит к недостоверному представлению финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и движения ее денежных средств в бухгалтерской (финансовой) отчетности, организация вправе отступить от правил, установленных данными пунктами, при соблюдении всех следующих условий:

а) определены обстоятельства, препятствующие формированию достоверного представления о ее финансовом положении, финансовых результатах деятельности и движении денежных средств в бухгалтерской (финансовой) отчетности;

б) возможен альтернативный способ ведения бухгалтерского учета, применение которого позволяет устранить указанные обстоятельства;

в) альтернативный способ ведения бухгалтерского учета не приводит к возникновению других обстоятельств, при которых бухгалтерская (финансовая) отчетность организации будет давать недостоверное представление о ее финансовом положении, финансовых результатах деятельности и движении денежных средств;

г) информация об отступлении от правил, установленных пунктами 7 и 7.1 настоящего Положения, и применении альтернативного способа ведения бухгалтерского учета раскрывается организацией в соответствии с настоящим Положением.

Таким образом, в бухгалтерском учете следует соблюдать принцип приоритета содержания над формой. Кроме того, в случаях, когда отражение операций в соответствии со стандартами по бухгалтерскому учету может привести к недостоверному представлению финансового положения организации, организация вправе отступить от соответствующих правил.

В рассматриваемом нами случае в связи с тем, что судом ошибочно были вынесены два решения по одному и тому же делу на одну и ту же сумму, считаем, что Организация, руководствуясь принципом приоритета содержания над формой, а также в целях достоверного отражения информации в отчетности, вправе отразить операцию, связанную с присуждением задолженности, только на основании первого решения. При этом в целях аргументации своей позиции Организации целесообразно составить бухгалтерскую справку.

В соответствии с пунктом 3 статьи 250 НК РФ в составе внереализационных доходов при расчете налоговой базы по налогу на прибыль учитываются доходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба.

В силу подпункта 4 пункта 4 статьи 271 НК РФ датой признания доходов в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных или долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба), если иное не предусмотрено подпунктами 14.5 и 15 настоящего пункта, является дата признания должником либо дата вступления в законную силу решения суда.

Таким образом, сумма государственной пошлины, а также сальдо встречных требований, причитающиеся к уплате должником на основании решения суда, подлежат признанию в составе прочих доходов на дату вступления в законную силу решения суда.

С учетом приведенных выше норм, можно сделать вывод о том, что при наличии двух вступивших в силу решений суда, обязательных к исполнению на всей территории РФ, у Организации возникает обязанность отразить присужденные судом суммы задолженности в налоговом учете в составе внереализационных доходов на основании двух решений суда.

Между тем, в силу пункта 1 статьи 41 НК РФ доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главами «Налог на доходы физических лиц», «Налог на прибыль организаций» НК РФ.

Со ссылкой на пункт 1 статьи 41 НК РФ Организация вправе вправе исходить из того, что на основании второго решения суда дохода не возникает, так как судом дважды присуждена одна и та же задолженность.

Однако, учитывая отсутствие официальных разъяснений по данному вопросу, мы не исключаем вероятности того, что в случае отражения дохода только на основании одного решения суда, могут возникнуть споры с налоговыми органами в связи с непризнанием дохода на основании второго решения. В этом случае Организации придется отстаивать свою позицию в судебном порядке.

Отметим, что на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт арбитражного суда, суда общей юрисдикции или компетентного суда иностранного государства, за исключением случаев, если арбитражный суд отказал в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда.

Соответственно, суд обязан был прекратить производство по делу в связи с тем, что по этому же делу было ранее вынесено судебное решение.

На основании пункта 3 статьи 180 АПК РФ решения арбитражного суда по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства, а в случаях, предусмотренных АПК РФ или иным федеральным законом, и по другим делам вступают в законную силу в сроки и в порядке, которые установлены АПК РФ или иным федеральным законом.

В силу пункта 3 статьи 229 АПК РФ решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 259 АПК РФ апелляционная жалоба может быть подана в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения, если иной срок не установлен АПК РФ.

Срок подачи апелляционной жалобы, пропущенный по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с такой жалобой, в том числе в связи с отсутствием у него сведений об обжалуемом судебном акте, по ходатайству указанного лица может быть восстановлен арбитражным судом апелляционной инстанции при условии, что ходатайство подано не позднее чем через шесть месяцев со дня принятия решения или, если ходатайство подано лицом, указанным в статье 42 АПК РФ, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав и законных интересов обжалуемым судебным актом.

На основании изложенного, считаем, что Организация вправе подать ходатайство о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы, в целях отмены ранее вынесенного решения суда.

В случае отмены одного из решений суда Организация правомерно сможет не отражать доход по отмененному решению как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.

Коллегия Налоговых Консультантов, 27 апреля 2026 года

[1] Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

[2] Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

[3] Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.