О проведении тестирования сотрудников на алкогольное опьянение

На производственной площадке (пищевое производство) зафиксированы случаи, когда у сотрудников наблюдаются признаки, потенциально указывающие на остаточные явления употребления алкоголя (запах, опухшее лицо, покрасневшие глаза и тп).

Вопрос:

На производственной площадке (пищевое производство) зафиксированы случаи, когда у сотрудников наблюдаются признаки, потенциально указывающие на остаточные явления употребления алкоголя (запах, опухшее лицо, покрасневшие глаза и тп).

Это создает риски:

· несчастных случаев на производстве

· порчи оборудования или продукции

· создания небезопасных условий для коллег.

Вправе ли компания заключить договор с медицинской организацией на проведение выборочного тестирования сотрудников на алкоголь при обнаружении объективных признаков опьянения?

Вправе ли компания проводить тестирование самостоятельно с помощью алкотестера? Законно ли это?

Какой порядок действий, как документально оформить, факты, связанные с тестированием сотрудников, если это возможно, и/или фактов, связанных с выявлением сотрудников в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте?

Ответ:

Работники организаций пищевой промышленности должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности, для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские осмотры.

Проведение обязательных предсменных медицинских осмотров для работников пищевой промышленности законодательством не предусмотрено.

Проведение тестирования воздуха на наличие алкоголя с использованием алкотестера является медицинским вмешательством, на которое должно быть получено добровольное информированное согласие сотрудника.

При этом без проведения данного тестирования Организация работодатель вправе направить сотрудника для медицинского освидетельствования в медицинскую организацию при выявлении хотя бы одного из критериев, свидетельствующих о возможном состоянии опьянения:

1) запах алкоголя изо рта;

2) неустойчивость позы и шаткость походки;

3) нарушение речи;

4) резкое изменение окраски кожных покровов лица.

При этом нормы, устанавливающие обязанность сотрудника согласиться на проведение медицинского освидетельствования и пройти его, отсутствуют.

По нашему мнению, Организация-работодатель не вправе в одностороннем порядке обязать сотрудников проходить тестирование воздуха на наличие алкоголя с использованием алкотестера, однако такая проверка может проводиться при наличии согласия работника.

В рассматриваемом случае, на наш взгляд, Организация вправе предусмотреть в ЛНА необходимость проходить тестирование воздуха на наличие алкоголя с использованием алкотестера на постоянной или выборочной основе, а также получить от каждого работника письменное согласие на проведение такого тестирования работодателем.

В случае если сотрудник откажется добровольно проходить тестирование воздуха на наличие алкоголя с использованием алкотестера в целом во время работы и в последствии появится на рабочем месте с признаками алкогольного опьянения, Организации следует зафиксировать этот факт следующими документами:

- докладные записки непосредственного руководителя о подозрении на состояние алкогольного опьянения (начальники цеха, отдела и т.п.);

- акты в произвольной форме, фиксирующие факт нахождения сотрудника на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения с описанием конкретных признаков;

- объяснительные записки сотрудника или отказы от дачи пояснений, подписанные непосредственно сотрудником;

- направление на прохождение медицинского освидетельствования в медицинской организации, выданное работодателем, содержащее подпись сотрудника об отказе от него.

В таком случае, при наличии подтверждающих документов, приведенных выше, наложение дисциплинарного взыскания в виде увольнения будет являться правомерным.

Обоснование:

Согласно статье 214 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя (часть 1).

Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников (часть 2).

Работодатель обязан обеспечить:

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организацию проведения за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии с медицинскими рекомендациями, химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических исследований (абзац 14 части 3).

Статьей 220 ТК РФ установлено, что работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности, для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с нормативными правовыми актами и (или) медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры.

Работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений, а также некоторых других работодателей проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний.

ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для отдельных категорий работников могут устанавливаться обязательные предсменные (предрейсовые), послесменные (послерейсовые) медицинские осмотры, медицинские осмотры в течение рабочего дня (смены), а также медицинские осмотры перед выполнением отдельных видов работ. Время прохождения указанных медицинских осмотров включается в рабочее время.

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников, указанных в части первой настоящей статьи, определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Порядок проведения предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров и их периодичность устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

В случае необходимости по решению органов местного самоуправления с учетом мнения территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, региональных или территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений у отдельных работодателей могут вводиться дополнительные условия и показания к проведению обязательных медицинских осмотров.

Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для отдельных категорий работников медицинскими осмотрами может предусматриваться проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, а также проведение психофизиологических обследований.

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование. Порядок прохождения такого освидетельствования, его периодичность, а также виды деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования осуществляются за счет средств работодателя, если иное не установлено законодательством РФ.

Таким образом, работники организаций пищевой промышленности должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности, для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские осмотры.

Приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» в отношении работ, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, предусмотрено следующее требование:

N п/п Наименование вредных и (или) опасных производственных факторов <1> Периодичность осмотров Участие врачей-специалистов Лабораторные и функциональные исследования 23 Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации (в организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, пунктах, базах, складах хранения и реализации, в транспортных организациях, организациях торговли, общественного питания, на пищеблоках всех учреждений и организаций) 1 раз в год Врач-оториноларинголог Врач-дерматовенеролог Врач-стоматолог Исследование крови на сифилис Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям Исследования на гельминтозы при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу, в дальнейшем - по медицинским и эпидпоказаниям

Проведение обязательных предсменных медицинских осмотров для работников пищевой промышленности законодательством не предусмотрено.

Вместе с этим в соответствии со статьей 76 ТК РФ работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В силу подпункта «б» пункта 6 статьи 81 ТК РФ трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, в частности, в случае появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации – работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

В пункте 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» указано:

«При разрешении споров, связанных с расторжением трудового договора по подпункту "б" пункта 6 части первой статьи 81 Кодекса (появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения), суды должны иметь в виду, что по этому основанию могут быть уволены работники, находившиеся в рабочее время в месте выполнения трудовых обязанностей в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. При этом не имеет значения, отстранялся ли работник от работы в связи с указанным состоянием.

Необходимо также учитывать, что увольнение по этому основанию может последовать и тогда, когда работник в рабочее время находился в таком состоянии не на своем рабочем месте, но на территории данной организации либо он находился на территории объекта, где по поручению работодателя должен был выполнять трудовую функцию.

Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения может быть подтверждено как медицинским заключением, так и другими видами доказательств, которые должны быть соответственно оценены судом».

В силу части 1 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ) необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.

Медицинское освидетельствование лица представляет собой совокупность методов медицинского осмотра и медицинских исследований, направленных на подтверждение такого состояния здоровья человека, которое влечет за собой наступление юридически значимых последствий (часть 1 статьи 65 Закона № 323-ФЗ).

Освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) является одним из видов медицинского освидетельствования (пункт 1 части 2 статьи 65 Закона № 323-ФЗ).

Медицинское освидетельствование проводится в медицинских организациях в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (часть 3 статьи 65 Закона № 323-ФЗ).

Приказом Минздрава РФ от 29.04.2025 № 262н утверждены порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), включающий определение клинических признаков опьянения и правила химико-токсикологических исследований, а также критерии, при наличии которых имеются достаточные основания полагать, что лицо находится в состоянии опьянения и подлежит направлению на медицинское освидетельствование, учетная форма Акта медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), а также форма и порядок ведения журнала регистрации медицинских освидетельствований на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) (далее – Порядок медосвидетельствования № 262н).

Согласно пункту 4 Порядка медосвидетельствования № 262н установлено, что медицинское освидетельствование, за исключением химико-токсикологических исследований, проводится в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включающую работу (услугу) по медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), в том числе с применением специально оборудованных для этой цели передвижных медицинских комплексов (пунктов) для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), соответствующих требованиям, установленным приложением № 3 к настоящему порядку.

Подпунктом 6 пункта 8 Порядка медосвидетельствования №262н медицинское освидетельствование проводится, в частности, в отношении работника, появившегося на работе с признаками опьянения, - на основании направления работодателя.

В силу пункта 9 Порядка медосвидетельствования № 262н к критериям, при наличии хотя бы одного из которых имеются достаточные основания полагать, что лицо, совершившее административное правонарушение (за исключением лиц, указанных в частях 1 и 1.1 статьи 27.12 КоАП РФ), находится в состоянии опьянения и подлежит направлению на медицинское освидетельствование, относятся:

1) запах алкоголя изо рта;

2) неустойчивость позы и шаткость походки;

3) нарушение речи;

4) резкое изменение окраски кожных покровов лица.

Из совокупности норм пунктов 15 – 19 Порядка медосвидетельствования № 262н следует, что проведение исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя входит в процедуру медосвидетельствования.

Таким образом, проведение тестирования воздуха на наличие алкоголя с использованием алкотестера является медицинским вмешательством, на которое должно быть получено добровольное информированное согласие сотрудника.

При этом без проведения данного тестирования Организация работодатель вправе направить сотрудника для медицинского освидетельствования в медицинскую организацию при выявлении хотя бы одного из критериев, свидетельствующих о возможном состоянии опьянения:

1) запах алкоголя изо рта;

2) неустойчивость позы и шаткость походки;

3) нарушение речи;

4) резкое изменение окраски кожных покровов лица.

При этом нормы, устанавливающие обязанность сотрудника согласиться на проведение медицинского освидетельствования и пройти его, отсутствуют.

С учетом изложенного, по нашему мнению, Организация-работодатель не вправе в одностороннем порядке обязать сотрудников проходить тестирование воздуха на наличие алкоголя с использованием алкотестера, однако такая проверка может проводиться при наличии согласия работника.

В рассматриваемом случае, на наш взгляд, Организация вправе предусмотреть в ЛНА необходимость проходить тестирование воздуха на наличие алкоголя с использованием алкотестера на постоянной или выборочной основе, а также получить от каждого работника письменное согласие на проведение такого тестирования работодателем.

Отметим, что из анализа арбитражной практики следует, что надлежащим подтверждением факта нахождения сотрудника на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и, соответственно, правомерного увольнения такого сотрудника в случае, если он отказался от прохождения медицинского освидетельствования могут являться[1]:

- докладные записки непосредственного руководителя о подозрении на состояние алкогольного опьянения (начальники цеха, отдела и т.п.);

- акты в произвольной форме, фиксирующие факт нахождения сотрудника на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения с описанием конкретных признаков;

- объяснительные записки сотрудника или отказы от дачи пояснений, подписанные непосредственно сотрудником;

- направление на прохождение медицинского освидетельствования в медицинской организации, выданное работодателем, содержащее подпись сотрудника об отказе от него.

В связи с изложенным, в случае если сотрудник откажется добровольно проходить тестирование воздуха на наличие алкоголя с использованием алкотестера в целом во время работы и в последствии появится на рабочем месте с признаками алкогольного опьянения, Организации следует зафиксировать этот факт приведенными выше документами.

В таком случае, при наличии подтверждающих документов, приведенных выше, наложение дисциплинарного взыскания в виде увольнения будет являться правомерным.

Если документы будут оформлены в одностороннем порядке без достаточного обоснования, то существует риск возникновения претензий со стороны сотрудника в части незаконного увольнения.

Только собственные авторские материалы в MAX-группе. Бухгалтерия, налоги, нововведения, юридические вопросы, иностранные компании и работники, сложные случаи.

Коллегия Налоговых Консультантов, 13 мая 2026 года

[1] Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 10.07.2023 № 78-КГ23-16-К3 (приведено в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2025), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.04.2025), Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 23.04.2025 по делу № 88-11094/2025, Определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 05.07.2022 № 88-12021/2022 по делу № 2-493/2021, Апелляционное определение Московского городского суда от 28.03.2019 по делу № 33-13885/2019, Апелляционное определение Воронежского областного суда от 13.03.2018 по делу № 33-1675/2018 и др.