О признании в составе расходов страховых взносов, исчисленных с сумм страховой премии по ДМС

Организация заключила договор со страховой компанией, имеющей лицензию на ведение соответствующих видов деятельности, на предоставление услуг ДМС на срок 1 год

По условиям договора предусмотрена возможность изменения списка застрахованных лиц (сотрудников).

Страховые взносы и НДФЛ с сумм страховой премии по ДМС не начисляются и не удерживаются с сотрудников.

Суммы платежей ДМС ежемесячно включаются в расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль.

При увольнении или принятии в штат нового работника срок договора ДМС такого работника составляет меньше года.

В этом случае платежи по такому договору облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Правомерно ли включать начисленные страховые взносы и взносы НС на производстве и проф. заболеваний с сумм платежей ДМС по уволенным и вновь принятым сотрудникам, срок действия договора страхования которых составляет менее 1 года, в налоговую базу по налогу на прибыль организации?

Ответ:

Страховые взносы, начисленные с сумм страховых премий по ДМС, срок договора по которым составил менее года, могут быть учтены в составе расходов налогу на прибыль.

Обоснование:

В силу пункта 1 статьи 252 НК РФ расходы учитываются в целях исчисления налога на прибыль, если удовлетворяют следующим условиям:

- прямо не поименованы в статье 270 НК РФ;

- документально подтверждены;

- экономически обоснованы и направлены на получение дохода.

На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, начисленные в установленном НК РФ порядке, за исключением перечисленных в статье 270 НК РФ.

В Письме Минфина России от 17.01.2025 № 03-03-06/1/3242 по вопросу об учете в целях налога на прибыль расходов в виде сумм платежей (взносов) по договорам добровольного страхования работников со сроком менее одного года и страховых взносов, начисленных с таких сумм указано следующее:

«Согласно положениям статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных экономически обоснованных и документально подтвержденных расходов (за исключением расходов, указанных в статье 270 Кодекса), при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

В соответствии с положениями пункта 16 статьи 255 Кодекса к расходам на оплату труда, учитываемым для целей налогообложения прибыли организаций, относятся, в частности, суммы платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым на срок не менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников.

Таким образом, расходы в виде сумм платежей (взносов) по договорам добровольного страхования работников, заключенным на срок менее одного года, не учитываются в целях налогообложения прибыли организаций как не соответствующие условиям пункта 16 статьи 255 Кодекса.

Касательно учета расходов в виде страховых взносов, начисленных с сумм платежей (взносов) налогоплательщика по договорам добровольного личного страхования работников, не уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль организаций, сообщается, что в подпункте 1 пункта 1 статьи 264 Кодекса в качестве учитываемых расходов указаны суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, начисленные в установленном Кодексом порядке, за исключением перечисленных в статье 270 Кодекса.

При этом пунктом 49 статьи 270 Кодекса установлено, что расходы, не соответствующие критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 Кодекса, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Таким образом, если расходы в виде страховых взносов, начисленных в том числе на суммы расходов, не уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль организаций, соответствуют положениям пункта 1 статьи 252 Кодекса, то такие расходы учитываются для целей налогообложения прибыли организаций».

В Письме Минфина РФ от 30.05.2022 № 03-03-06/1/50296 были даны следующие разъяснения:

«…согласно положениям подпункта 1 пункта 1 статьи 264 Кодекса к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся в том числе расходы в виде страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, начисленные в установленном Кодексом порядке, за исключением перечисленных в статье 270 Кодекса.

Вместе с тем статья 270 Кодекса не содержит положений, не позволяющих учесть при налогообложении прибыли организаций страховые взносы, начисленные на указанные вознаграждения, которые не признаются расходами в целях главы 25 "Налог на прибыль организаций" Кодекса.

Таким образом, расходы в виде страховых взносов, исчисленных в том числе с выплат и вознаграждений, не уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль организаций, учитываются в составе прочих расходов на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 264 Кодекса».

В Письме Минфина РФ от 27.02.2017 № 03-15-06/10836 был сделан вывод о том, что расходы в виде страховых взносов, исчисленных с выплат вознаграждений членам совета директоров, членам ревизионной комиссии общества, не уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль организаций, учитываются в составе прочих расходов на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 264 НК РФ.

Аналогичные разъяснения в отношении страховых взносов, исчисленных с сумм вознаграждений, не учитываемых в составе расходов в целях исчисления налога на прибыль, даны в Письмах Минфина РФ от 09.01.2023 № 03-03-06/3/121, от 21.05.2021 № 03-03-06/1/38954, от 27.02.2017 № 03-15-06/10836.

Таким образом, страховые взносы, начисленные с сумм страховых премий по ДМС, срок договора по которым составил менее года, могут быть учтены в составе расходов налогу на прибыль.

Только собственные авторские материалы в MAX-канале. Бухгалтерия, налоги, нововведения, юридические вопросы, иностранные компании и работники, сложные случаи.

Коллегия Налоговых Консультантов, 29 июля 2026 года