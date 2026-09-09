Об отражении процентов по арендным обязательствам в отчетности

Организация арендует офис. В бухгалтерском учете отражено ППА и арендное обязательство.

Вправе ли Организация закрепить в учетной политике условие о том, что проценты по арендным обязательствам учитываются в составе общехозяйственных расходов? В этом случае в Отчёте о финансовых результатах (ОФР) такие проценты Организация будет отражать по строке 2220 «Управленческие расходы».

Считается ли это нарушением правил ведения бухгалтерского учета?

Ответ:

По нашему мнению, проценты по арендным обязательствам должны учитываться в составе прочих расходов и отражаться в ОФР как проценты к уплате. При этом действующее законодательство не дает права выбора Организации, поэтому указание в учетной политике для целей бухгалтерского учета на иной порядок отражения процентов по арендным обязательствам будет являться ошибкой.

Обоснование:

В соответствии с пунктом 20 ФСБУ 25/2018[1] начисленные по обязательству по аренде проценты отражаются в составе расходов арендатора, за исключением той их части, которая включается в стоимость актива.

Таким образом, ФСБУ 25/2018 предписывает учитывать проценты, начисленные по арендному обязательству, в составе расходов, но не конкретизирует в составе каких.

Согласно пункту 4 ПБУ 10/99[2] расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;

- прочие расходы.

Для целей настоящего Положения расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

Пунктом 5 ПБУ 10/99 установлено, что расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.

Пунктом 11 ПБУ 10/99 предусмотрено, что прочими расходами являются:

- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов).

Кроме того, пунктами 6 и 7 ПБУ 15/2008[3] предусмотрено, что расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива, если иное не установлено настоящим пунктом.

Из приведенных положений следует, что в бухгалтерском учете расходы подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации. При этом проценты по заемным обязательствам учитываются в составе прочих расходов в силу положений пункта 11 ПБУ 10/99 и пунктов 6 и 6 ПБУ 15/2008. В данном случае право выбора по учету процентов организации не предоставлено.

Отметим, что в российском законодательстве отсутствуют прямые разъяснения, касающиеся того, как классифицировать проценты по арендным обязательствам.

Между тем, в МСФО, кроме самого стандарта, который содержит жесткие правила и требования (что и как отражать), имеется и сопроводительный документ - «Основа для выводов» (Basis for Conclusions, BC), который Совет по Международным стандартам финансовой отчетности (IASB) публикует вместе с каждым новым стандартом МСФО (IFRS/IAS), поправкой к нему или разъяснением (КРМФО/IFRIC). Данный документ раскрывает причину, по которой Совет принял именно такое решение, а не другое, помогает понять «дух стандарта» (spirit of the standard). Когда возникают «серые зоны», понимание логики Совета помогает вынести правильное профессиональное суждение.

Так, в Basis for Conclusions on IFRS 16 Leases были даны следующие разъяснения:

«BC182 The IASB decided that a lessee should measure lease liabilities similarly to other financial liabilities using an effective interest method, so that the carrying amount of the lease liability is measured on an amortised cost basis and the interest expense is allocated over the lease term».

В переводе приведенный пункт звучит следующим образом:

«BC182 Совет по МСФО (IASB) решил, что арендатору следует оценивать обязательства по аренде аналогично другим финансовым обязательствам, используя метод эффективной процентной ставки, таким образом, чтобы балансовая стоимость обязательства по аренде определялась на основе амортизированной стоимости, а процентные расходы распределялись в течение срока аренды».

Таким образом, Совет по МСФО относит арендные обязательства к иным финансовым обязательствам, в связи с чем можно сделать вывод о том, что проценты по арендным обязательствам должны учитываться в том же порядке, в котором учитываются проценты по заемным обязательствам.

Поскольку общая концепция права пользования активом в российском законодательства та же, которая действует в МСФО, считаем, что для целей российского законодательства порядок отражения процентов по арендным обязательствам также должен совпадать с порядком отражения процентов по заемным обязательствам.

На основании изложенного, считаем, что проценты по арендным обязательствам должны учитываться в составе прочих расходов и отражаться в ОФР как проценты к уплате. При этом действующее законодательство не дает права выбора Организации, поэтому указание в учетной политике для целей бухгалтерского учета на иной порядок отражения процентов по арендным обязательствам будет являться ошибкой.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 17 августа 2026 года

[1] Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2018 № 208н.

[2] Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

[3] Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.