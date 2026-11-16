О транспортных накладных в случае перевозки груза по договору транспортной экспедиции

Обоснование:

Отношения сторон по договору транспортной экспедиции регулируются главой 41 «Транспортная экспедиция» ГК РФ, Федеральным законом «О транспортно-экспедиторской деятельности» от 30.06.2003 № 87-ФЗ (далее – Закон № 87-ФЗ), а также иными нормативными актами.

В силу пункта 1 статьи 801 ГК РФ по договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.

Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены обязанности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, избранными экспедитором или клиентом, обязанность экспедитора заключить от имени клиента или от своего имени договор (договоры) перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза, а также другие обязанности, связанные с перевозкой.

В качестве дополнительных услуг договором транспортной экспедиции может быть предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки груза операций, как получение требующихся для экспорта или импорта документов, выполнение таможенных и иных формальностей, проверка количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на клиента, хранение груза, его получение в пункте назначения, а также выполнение иных операций и услуг, предусмотренных договором.

Соответственно, по договору транспортной экспедиции экспедитор обязуется перевезти или организовать перевозку груза за вознаграждение.

При этом в рамках договора транспортной экспедиции могут быть оказаны дополнительные услуги, осуществление которых необходимо для доставки груза.

Постановлением Правительства РФ от 08.09.2006 № 554 утверждены Правила транспортно-экспедиционной деятельности (далее - Правила), в соответствии с которыми транспортно-экспедиционные услуги - услуги по организации перевозки груза, заключению договоров перевозки груза, обеспечению отправки и получения груза, а также иные услуги, связанные с перевозкой груза.

Пункт 5 Правил предусматривает оформление следующий экспедиторских документов:

- поручение экспедитору (определяет перечень и условия оказания экспедитором клиенту транспортно-экспедиционных услуг в рамках договора транспортной экспедиции);

- экспедиторская расписка (подтверждает факт получения экспедитором для перевозки груза от клиента либо от указанного им грузоотправителя);

- складская расписка (подтверждает факт принятия экспедитором у клиента груза на складское хранение).

Экспедиторские документы являются неотъемлемой частью договора транспортной экспедиции (пункт 7 Правил).

Таким образом, гражданским законодательством договоры транспортной экспедиции выделены в самостоятельный вид договоров, в отношении которых предусмотрено оформление определенных видов документов.

Оформление транспортной накладной в рамках договора транспортной экспедиции действующим законодательством не предусмотрено.

Между тем, экспедитор в целях выполнения своих обязательств по договору привлекает фактического перевозчика груза на основании договора перевозки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 784 ГК РФ перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании договора перевозки.

Общие условия перевозки определяются транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами (пункт 2 статьи 784 ГК РФ).

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату (пункт 1 статьи 785 ГК РФ).

На основании пункта 2 статьи 785 ГК РФ заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом или кодексом).

В соответствии с частью 1 статьи 8 Устава автомобильного транспорта[1] (в редакции, действующей с 1 сентября 2026 года) заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной. Транспортная накладная, если иное не предусмотрено договором перевозки груза, составляется грузоотправителем. Транспортная накладная формируется в виде электронной транспортной накладной. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, определяет случаи, при которых транспортная накладная оформляется на бумажном носителе.

Следовательно, заключение договора перевозки подтверждается составлением транспортной накладной. С 1 сентября 2026 года заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной, составленной в электронной форме. При этом Минтранс РФ может определить случаи, когда транспортная накладная оформляется на бумажном носителе.

Приказом Минтранса РФ от 01.06.2026 № 262 определены случаи, при которых транспортная накладная, заказ и заявка, предусмотренные частями 1 и 5 статьи 8 Устава автомобильного транспорта, оформляются на бумажном носителе, в частности:

7. При оказании услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом в случае, если грузоотправитель и грузополучатель являются одним лицом.

Из приведенного пункта следует, что транспортная накладная может быть оформлена в бумажной виде в том случае, когда грузоотправитель и грузополучатель совпадают.

Частью 1 статьи 2 Устава автомобильного определено:

4) грузоотправитель - физическое или юридическое лицо, которое по договору перевозки груза выступает от своего имени или от имени владельца груза и указывается в транспортной накладной;

5) грузополучатель - физическое или юридическое лицо, управомоченное на получение груза.

Соответственно, грузоотправителем признается лицо, которое по договору перевозки выступает от своего имени или от имени владельца груза и указывается в транспортной накладной в качестве грузоотправителя, а грузополучателем признается лицо, уполномоченное на получение груза.

Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 была утверждена форма транспортной накладной и Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, которые применялись до 01.09.2026 (далее - Правила).

Однако до настоящего времени иная форма транспортной накладной и Правила перевозок грузов не утверждены, поэтому, считаем, что при оформлении электронной транспортной накладной стороны перевозки груза вправе применять прежний Порядок.

В силу пункта 101 Правил к реквизитам, которые необходимо указать в разделах 1 «Грузоотправитель», 1а «Заказчик услуг, связанных с перевозкой груза (при наличии)», 2 «Грузополучатель», 4 «Сопроводительные документы на груз» (при наличии), 6 «Перевозчик», 7 «Транспортное средство», 8 «Прием груза», 9 «Переадресовка» (при наличии), 12 «Стоимость перевозки груза (установленная плата) в рублях (при необходимости)» относятся:

для юридического лица - полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика, адрес места нахождения, номер телефона;

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика или серия, номер, дата выдачи водительского удостоверения (для водителей), номер телефона.

В силу пункта 102 Правил раздел 1 «Грузоотправитель» заполняется в отношении грузоотправителя, являющегося стороной договора перевозки груза, в значении, определенном Федеральным законом.

В случаях, когда кроме договора перевозки груза присутствует договор на выполнение услуг по организации перевозки груза (в значениях, определенных Федеральным законом «О транспортно-экспедиционной деятельности»), в разделе 1 «Грузоотправитель» указываются:

- лицо, которое является исполнителем услуг по организации перевозки груза и принимает груз во владение для перевозки с одновременным проставлением отметки «является экспедитором», за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом;

- лицо, которое является заказчиком услуг по организации перевозки груза, если факт передачи груза во владение исполнителю услуг, связанных с организацией перевозки груза, для перевозки отсутствует, в том числе если такое лицо самостоятельно осуществляет погрузку груза в транспортное средство либо погрузка осуществляется по его поручению.

На основании пункта 103 Правил раздел 1а «Заказчик услуг по организации перевозки груза (при наличии)» заполняется при наличии договора на выполнение услуг по организации перевозки груза, если грузоотправителем является исполнитель таких услуг. Также указываются реквизиты указанного договора.

Из пункта 104 Правил следует, что раздел 2 «Грузополучатель» заполняется в отношении грузополучателя в значении, определенном Федеральным законом.

Распоряжением Минтранса РФ от 22.12.2022 № АК-325-р утверждены Методические рекомендации по оформлению отдельных разделов транспортной накладной, которыми предусмотрено следующее:

«Пунктами 102 и 110 Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. N 2200 (далее - Правила), установлены требования к заполнению раздела 1 "Грузоотправитель" и раздела 8 "Прием груза" транспортной накладной по форме, утвержденной приложением N 4 к Правилам, которая подтверждает заключение договора перевозки груза.

При этом в случаях, когда стороной договора перевозки груза в лице грузоотправителя выступает экспедитор, заполнение раздела 1 "Грузоотправитель" и раздела 8 "Прием груза" рекомендуется осуществлять следующим образом:

в разделе 1 "Грузоотправитель" указать реквизиты экспедитора с одновременным проставлением отметки "является экспедитором";

в разделе 8 "Прием груза":

в строке "наименование (ИНН) владельца объекта инфраструктуры пункта погрузки" указать реквизиты склада фактического местонахождения груза, с которого осуществляется погрузка груза;

в строках "реквизиты лица, осуществляющего погрузку груза в транспортное средство" и "подпись, расшифровка подписи лица, осуществившего погрузку груза, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия лица на погрузку груза" в зависимости от того, кто осуществляет вверение груза: экспедитор или привлеченное экспедитором третье лицо, вносить следующую информацию:

а) для экспедитора:

в строке "реквизиты лица, осуществляющего погрузку груза в транспортное средство" указывать предусмотренные абзацем вторым или абзацем третьим пункта 101 Правил реквизиты экспедитора;

в строке "подпись, расшифровка подписи лица, осуществившего погрузку груза, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия лица на погрузку груза" указывать фамилию, имя, отчество (при наличии) экспедитора (представителя экспедитора), а в случае осуществления погрузки груза представителем экспедитора также указывать наименование и реквизиты документа (доверенность, приказ), удостоверяющего его полномочия на погрузку груза и подписание транспортной накладной от имени экспедитора;

б) для привлеченного экспедитором третьего лица с учетом ограничений, установленных законодательством:

в строке "реквизиты лица, осуществляющего погрузку груза в транспортное средство" указывать предусмотренные абзацем вторым или абзацем третьим пункта 101 Правил реквизиты привлеченного экспедитором третьего лица;

в строке "подпись, расшифровка подписи лица, осуществившего погрузку груза, с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия лица на погрузку груза" указывать фамилию, имя, отчество (при наличии) привлеченного экспедитором третьего лица (представителя третьего лица), а в случае осуществления погрузки груза представителем третьего лица также указывать наименование и реквизиты документа (доверенность, приказ), удостоверяющего его полномочия на погрузку груза и подписание транспортной накладной от имени третьего лица».

Соответственно, если владелец груза привлекает экспедитора для организации перевозки груза и передает экспедитору груз во владение, то экспедитор будет является грузоотправителем с одновременным проставлением отметки «является экспедитором».

Кроме того, грузополучателем следует указывать то лицо, которое фактически уполномочено на его получение.

В рассматриваемом нами случае Организация привлекает экспедитора для перевозки груза.

Таким образом, с учетом приведенного выше порядка заполнения ТН реквизиты ТН подлежат заполнению следующим образом:

- Организация будет являться заказчиком услуг, по организации перевозки груза (информация указывается в разделе 1а ТН);

- экспедитор является грузоотправителем (информация указывается в разделе 1 и ставится отметка «является экспедитором» ТН).

Следовательно, по нашему мнению, в случае организации перевозки груза с привлечением экспедитора между экспедитором и перевозчиком должна быть оформлена транспортная накладная в электронном виде.

О признании транспортных расходов и вычете по НДС отметим следующее.

По мнению контролирующих органов, в целях подтверждения расходов по налогу на прибыль при оказании услуг транспортной экспедиции необходимо наличие экспедиторских документов, а также любых документов, подтверждающих фактическое выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза.

Так, в Письме Минфина РФ от 15.02.2024 № 03-03-05/13092 указано следующее:

«….неотъемлемой частью договора транспортной экспедиции являются экспедиторские документы, а именно поручение экспедитору, экспедиторская расписка, складская расписка (пункты 5, 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2006 N 554 "Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности"), оформленные по установленным формам, которые утверждены Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 11.02.2008 N 23 "Об утверждении Порядка оформления и форм экспедиторских документов.

Учитывая изложенное, наличие экспедиторских документов необходимо в целях документального подтверждения расходов при оказании услуг транспортной экспедиции в рамках главы 25 НК РФ».

В Письмах Минфина РФ от 18.01.2022 № 03-03-06/1/2121, № 03-03-06/1/2126, от 03.09.2021 № 03-03-06/1/71385 сделан следующий вывод:

«…в целях подтверждения расходов при оказании услуг транспортной экспедиции в рамках главы 25 НК РФ необходимо наличие экспедиторских документов, а также любых документов, подтверждающих фактическое выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза».

В соответствии со статьей 252 НК РФ под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором).

В силу пункта 1 статьи 9 Закона № 402-ФЗ каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Согласно пункту 2 статьи 9 Закона № 402-ФЗ обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:

1) наименование документа;

2) дата составления документа;

3) наименование экономического субъекта, составившего документ;

4) содержание факта хозяйственной жизни;

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;

6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;

7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания (пункт 3 статьи 9 Закона № 402-ФЗ).

Формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета (пункт 4 статьи 9 Закона № 402-ФЗ).

Отметим, что экспедиторские документы, предусмотренные Приказом Минтранса РФ от 11.02.2008 № 23, не соответствуют вышеприведенным требованиям, а, следовательно, не являются первичными документами и не могут служить основанием для признания расходов по экспедиторским услугам в целях исчисления налога на прибыль.

Кроме того, законодательством не предусмотрена унифицированная форма первичного учетного документа, подтверждающего факт оказания услуги по договору транспортной экспедиции.

В связи с чем, считаем, что в этом случае стороны вправе оформить факт оказания услуги по договору транспортной экспедиции документом, составленным в произвольной форме, в котором будут содержаться реквизиты, предусмотренные нормой статьи 9 Закона № 402-ФЗ. Указанным документом может являться Акт оказанных услуг.

На основании изложенного, считаем, что документом, подтверждающим факт оказания услуги по договору транспортной экспедиции, будет являться акт оказанных услуг, составленный в произвольной форме.

На сегодняшний день отсутствуют нормативные документы и разъяснения контролирующих органов, из содержания которых бы следовало, что для подтверждения расходов на оплату услуг экспедитора в обязательном порядке требуется наличие транспортной накладной.

На практике требование о наличии у Заказчика услуг транспортной экспедиции транспортной накладной (ее копии) возникает в ситуации, когда требуется подтвердить реальность сделки. В связи с этим, по нашему мнению, Заказчик может запросить у Экспедитора копию бумажной/электронной транспортной накладной.

Кроме того, по нашему мнению, реальность сделки по организации доставки груза до места проведения ремонта может быть подтверждена наличием у Организации документов, подтверждающих осуществление ремонта в отношении перевозимых запасных частей.

В рассматриваемом нами случае пунктом 4.3 Договора предусмотрено, что для осуществления оплаты Исполнитель направляет Заказчику скан-копии по электронной почте:

- транспортный раздел товарно-транспортной накладной;

- надлежащим образом оформленные акт выполненных работ, счет-фактуру/УПД;

- пересылочную ведомость или акт приема передачи.

Соответственно, условиями договора предусмотрено направление скан-копии транспортной накладной, которая будет подтверждать реальность совершенной сделки. По нашему мнению, направление скан-копии бумажной накладной может быть дополнительным аргументом в пользу реальности сделки по перевозки запасных частей, но, учитывая, что транспортная накладная подлежала оформлению в электронном виде, полностью исключить риски возникновения претензий со стороны налоговых органов мы не можем.

В общем случае суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам) принимаются к вычету при выполнении следующих условий:

- сумма налога должна быть предъявлена, о чем должен свидетельствовать соответствующий счет-фактура (пункт 1 статьи 172 НК РФ);

- товары (работы, услуги) приняты к учету на основании соответствующих первичных документов (пункт 1 статьи 172 НК РФ);

- товары (работы, услуги), а также имущественные права, приобретены для осуществления операций, облагаемых НДС (подпункт 1 пункта 2 статьи 171 НК РФ)

Соответственно, при выставлении исполнителем акта оказанных услуг и счета-фактуры или УПД, у Организации будут выполнены все условия для правомерного вычета НДС, предъявленного в стоимости услуг по перевозке груза, оказанных экспедитором.

Между тем, транспортная накладная будет являться документом, подтверждающим реальность сделки, осуществленной между экспедитором и фактическим перевозчиком. По нашему мнению, реальность сделки по организации доставки груза до места проведения ремонта может быть подтверждена наличием у Организации документов, подтверждающих осуществление ремонта в отношении перевозимых запасных частей.

Направление скан-копии бумажной накладной может быть дополнительным аргументом в пользу реальности сделки по перевозке запасных частей, но, учитывая, что транспортная накладная подлежала оформлению в электронном виде, полностью исключить риски возникновения претензий со стороны налоговых органов мы не можем.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 30 сентября 2026 года

[1] Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».