Как взыскать с банка деньги, заблокированные из-за санкций? 4 способа вернуть деньги

В статье подготовили для вас рекомендации и способы возврата средств с заблокированных счетов.

На сегодняшний день многие компании и частные лица в России попали в ситуацию, когда их денежные средства были заблокированы в связи с введенными санкциями со стороны США, Великобритании и других стран.

Несмотря на то, что санкции вводились против российских банков и их руководства, были заморожены деньги простых российских граждан и компаний — клиентов этих банков, которые не числятся в санкционных списках. И, к сожалению, таких прецедентов возникло много.

В результате клиенты попавших под санкции банков понесли существенные убытки, ведь заблокированные денежные средства фактически «застряли» на счетах иностранных банков-корреспондентов в других государствах. И у клиентов отсутствуют какие-либо договорные отношения с данными банками, а также возможность реальной правовой защиты.

Как вернуть свои деньги в такой ситуации? Стоит ли обращаться в суд для взыскания денежных средств, заблокированных за рубежом?

По итогам нашей работы с подобными судебными делами мы подготовили несколько рекомендаций о том, какие существуют способы возврата денежных средств, заблокированных иностранными банками, и какие перспективы их взыскания в российских судах.

1. Розыск платежа и выяснение его статуса

Часто клиент узнает о том, что его деньги заблокированы, не от своего банка, а от контрагента или получателя платежа, до которого валютный платеж не дошел.

Банки же, порой, пренебрегают своей обязанностью информировать клиентов о статусе исполнения платежа.

В такой ситуации в качестве первого шага рекомендуется обратиться в ваш банк — отправитель денежных средств с запросом на розыск платежа, а также для проведения расследования с целью выяснения статуса платежа.

Зачастую статус платежей может быть неизвестен на протяжении длительного времени (месяц и дольше).

Запрос возможно подать через онлайн-банкинг или направить официальное письмо. Как правило, банки возвращаются с ответом, и именно в этот момент вы узнаете о блокировке денежных средств иностранным банком из-за санкций.

2. Обращение за лицензией в OFAC или OFSI

На практике, если валютный перевод клиента заблокирован из-за санкций, введенных в отношении банка, то банк в своих официальных коммуникациях предлагает клиенту самостоятельно обратиться за лицензией в соответствующие иностранные инстанции — OFAC (США) или OFSI(Великобритания) с целью возврата денежных средств, заблокированных иностранным банком.

В большинстве случаев, при включении банка в санкционный список власти иностранных государств выпускают генеральные лицензии, которые позволяют лицам, не попавшим под санкции, в определенный срок завершить все начатые операции с участием банка, попавшего в санкционный список. Закрыть счета и кредиты.

Теоретически, российские клиенты также могут воспользоваться подобной генеральной лицензией для разблокировки своих активов. Но практика показывает, что механизм реализации данного права для российских клиентов практически не работает. Ситуация осложняется тем, что деньги находятся у иностранного банка-корреспондента и коммуникация с ним затруднительна. Запросы могут длительное время оставаться без ответов. У российского клиента нет прямых договорных отношений с иностранными банками, а у них в свою очередь нет обязательств отвечать на запросы клиентов из России.

Мы придерживаемся позиции, что российские клиенты формально не должны обращаться за получением лицензии, поскольку с точки зрения санкционного законодательства они не являются подсанкционными лицами.

В частности, санкционное законодательство Великобритании Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 устанавливает основания для получения лицензии лицами, попавшими под санкции. Среди условий и оснований не предусмотрено право на обращение за лицензией для лиц, которые не включены в санкционный список.

Тем не менее, в целях использования максимального количества инструментов для возврата денег клиентов и минимизации убытков нашей рекомендацией является обратиться с запросом для получения лицензии.

В США существует процедура получения лицензии путем направления запроса в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами).

Похожая процедура действует в Великобритании, где за лицензией можно обратиться в режиме онлайн в OFSI.

Перспективы получения лицензии, тем не менее, остаются туманными, сроки выдачи не регламентированы и могут длиться более года. На практике многие запросы на выдачу лицензии остаются без какого-либо ответа.

Для получения лицензии OFAC или OFSI на разблокировку денежных средств необходимо заполнить специальную анкету на английском языке, в которой указывается подробная информация о статусе платежа, банках-посредниках, банках-корреспондентах, а также подробное описание всех обстоятельств дела. К анкете необходимо приложить подтверждающие документы, в частности, контракт, по которому осуществлялся платеж, заказ и иные документы, подтверждающие информацию, изложенную в анкете.

Со своей стороны мы предоставляем клиентам юридическую помощь при подаче заявки в OFAC и OFSI, в том числе заполнение анкеты.

3. Переговорный процесс с банком и досудебная претензия

Мы рекомендуем своим клиентам обратиться в банк с досудебной претензией и попытаться инициировать переговорный процесс. Существует шанс, что банк предложит какой-либо механизм досудебного урегулирования или специальные предложения на обслуживание.

В досудебной претензии следует изложить коротко все обстоятельства вашего дела и указать требование о возврате денежных средств, заблокированных в связи с санкциями.

Кроме этого, соблюдение досудебного порядка является обязательным условием для подачи иска в арбитражный суд.

Претензию необходимо подписать и отправить Почтой России по юридическому адресу банка заказным письмом с уведомлением о вручении. Юридический адрес банка, как правило, опубликован на его официальном сайте. Мы рекомендуем также составлять опись вложения почтового отправления, поскольку в будущем она понадобится в суде для подтверждения того, что вы соблюдали требование об обязательном досудебном урегулировании спора.

4. Обращение в суд с иском против банка

Поскольку российские клиенты имеют прямые договорные отношения с банком, попавшим под санкции, в российской юрисдикции, то для пострадавших российских клиентов обращение с иском в суд против данного банка является одним из немногих способов взыскания денежных средств, заблокированных в иностранных юрисдикциях.

Следует отметить, что судебная практика по таким спорам еще не сформировалась окончательно. Ранее подобные споры о взыскании убытков встречались редко и не носили массовый характер. В настоящий момент в московском регионе существуют как позитивные судебные решения, вынесенные в пользу клиентов, так и негативные. Вышестоящие суды еще не сформировали свою позицию окончательно. Кассационный суд Московского округа практически все дела направляет на новый круг рассмотрения в суды первой инстанции.

Однако, важно понимать, что для взыскания денежных средств с банка в судебном порядке недостаточно просто обратиться в суд с иском по формальному признаку введения санкций. Необходимо доказать целую совокупность фактов и обстоятельств для взыскания убытков, в противном случае в иске будет отказано.

В данном случае шаблонный подход не применим. На практике мы индивидуально оцениваем судебные перспективы каждого кейса клиента и доказательства, которые возможно использовать для построения стратегии правовой защиты клиента в суде с целью возврата заблокированных денежных средств.

Кроме этого, не лишним будет изучение норм иностранного законодательства, в частности санкционных норм Великобритании и США. В суде для укрепления правовой позиции мы нередко ссылаемся на иностранные нормы, когда требуется доказать те или иные обстоятельства. Это требует также взаимодействия с нотариусом для нотариального удостоверения перевода данных норм права на русский язык.

Если вы приняли решение о подаче иска в суд к российскому банку, то мы рекомендуем обращаться к профессиональным юристам на начальной стадии. Нередки ситуации, когда клиенты обращаются в нашу компанию уже после вынесения решения судом первой инстанции для его обжалования в апелляции. В подобных случаях мы часто сталкиваемся с тем, что на первой стадии судебного дела уже многое упущено, правовая позиция выстроена неполноценно, необходимый пакет доказательств не предоставлен, а предоставление нужных доказательств в апелляции является затруднительным.