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Как стать действительно востребованным финансово успешным бухгалтером, без смс, регистраций, бесплатно и навсегда

Карьерный трек бухгалтера или как я выбирала кем стать.
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Как стать действительно востребованным финансово успешным бухгалтером, без смс, регистраций, бесплатно и навсегда
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Осознание моего профессионального вектора пришло ко мне примерно в возрасте 27 лет.

Не знаю, поздно ли это, думаю да.

До этого возраста я кем только не работала.

Во время учёбы в ВУЗе я работала в деканате своего факультета, подрабатывала в рекламном отделе большой табачной компании, попробовала себя в роли продавца в оптовой компании, даже поработала помощником адвоката и преподавателем в учебном заведении.

В 2000 году я вышла на работу в большую серьезную компанию, в которой поработала примерно 7 лет. И там меня тоже штормило — меня перебрасывали из отдела в отдел, так как шла большая реформа в этой компании. И мне даже пришлось менять города и филиалы. И побывать в роли и рядового сотрудника, и начальника отдела.

Было очень бурно.

И мне «вот это вот всё» очень сильно надоело.

Я решила определиться — кто же я, чем я хочу заниматься, где я хочу этим заниматься, и что мне важно в профессиональном плане и в работе.

Для того чтобы определиться, мне надо было узнать, что вообще бывает в этом мире, какие вакансии, какие зарплаты, какие требования к знаниям умениям и навыкам. Для меня это было всё абсолютно неизвестно. И в те времена карьерных консультантов в открытом доступе не было вообще.

Я открыла ХХ.ру. Точнее, в тот период ещё не было такого сайта — ХХ.ру, был другой сайт — Джоб.ру, который позднее, в 2017-м году, выкупил и присоединил к себе ХедХантер.

Какой был мой алгоритм действий:

Как раз в этом возрасте, 25-27 лет, я уже поняла свою ключевую проблему - деньги для меня не в приоритете при выборе работы.

Я решила себя поддержать, не дать себе умереть от голода, и очень прагматично отсортировала по зарплатам все вакансии. От большего к меньшему. Пробежалась по этому списку и поняла, что мне больше всего интереснее работа по моей профессии.

У меня был чёткий вектор развития в области налогового права, финансов и учёта.

И я пошла углубленно изучать вакансии в именно в этой профессиональной области.

Я увидела, что юристам денег почти не платят. Даже налоговым. Что вакансии — редкие и не интересные.

А вот в вакансиях у бухгалтеров были указаны очень солидные зарплаты. И то, что у них было написано в функционале, мне нравилось гораздо больше, чем юридический функционал. Плюс, я ненавидела ходить в суды и делать договоры.

Получив такие данные, я не знала что делать с этой информацией.

И пошла к папе за советом.

Сокращу разговор с отцом до главных тезисов. Папа выдал мне такую информацию — в руках надо иметь какое-то ремесло, тогда не пропадёшь. И вторая фраза — Да, компанией управляют два человека — директор и главный бухгалтер.

И я точно определилась с вектором – буду подбиваться в Главные бухгалтеры.

Ещё работая в крупной федеральной компании я окончила курсы бухучета и работы в 1С. Основным мотивом у меня было «научиться читать баланс».

Курсы мне не сильно помогли, я ничего не поняла.

Стало ясно, что знания придется добывать самостоятельно. Получение высшего образования в области экономики и финансов я не рассматривала, так как рабочий график у меня был плотный, начальник требовательный и было много командировок.

Чтобы определить свой план по развитию я поступила следующим образом:

Все на том же сайте Джоб.ру из нескольких десятков вакансий с названием Главный бухгалтер я выписала перечни рабочих задач и перечни требований к навыкам на этих должностях. Сделала табличку в ворде.

Заполняя эту информацию в табличке, я шла по списку вакансий от самых больших зарплат к меньшим. Ниже 50 000 руб. я вакансии «в работу не брала», не анализировала.

Для сравнения, в крупнейшей федеральной компании моя заработная плата была на тот момент 12 000 руб.

Составив список, я проанализировала, какие навыки у меня есть, а каких нет.

Стало понятно, что по налогам и ещё по ряду компетенций, которые очень востребованы, судя по вакансиям, я дам 100 очков вперёд любому главному бухгалтеру. А что касается знаний бухгалтерского учёта и работы в 1С – провал.

Заниматься самообразованием в те годы было очень непросто, и в помине не было никаких онлайн-курсов, никаких блогеров, никаких спикеров, не было даже элементарного для нас сейчас — толковых статей интернете. Не было даже журнала «Главбух»! Выбивать знания из вселенной приходилось фактически кувалдой. В режиме тотального дефицита времени.

Я добывала бланки ТОРГ-12, счетов-фактур, деклараций, заполняла всё это шариковой ручкой, на бумаге.

Формировала в тетрадке проводки, заполняла по этим данным декларации и баланс. Вручную!

Но, двигаясь по своему карьерному треку, составленному таким вот хитрым способом, в те времена когда, повторюсь, не было ни интернета, ни карьерных консультантов в свободном доступе — я дошла до своей цели.

Цель немного скорректировалась со временем.

Но, я на 100% её достигла и выполнила обе рекомендации отца.

У меня в руках есть ремесло – бухгалтерский учёт, баланс и декларацию по НДС я сделать смогу всегда. И даже в программе 1С)))

И я стала руководить бизнесом. Только не чужим, а своим. И не вместе с директором, а теперь я директор)))

И бизнес в области бухгалтерского учёта.

Джек-пот, я считаю!

Для чего я пишу этот пост – я хочу поддержать бухгалтеров, которые сейчас в такой же ситуации как и я в те далёкие года.

Вы точно также сейчас можете проанализировать вакансии на ХХ.ру, выбрать именно те задачи, которые вам интересны, осознать, те компетенции которые у вас есть. Составить список тех компетенций, которых вам недостает, и за которые хорошо платят.

И двигаясь по этому плану развития, прокачать себя до нужного вам финансового уровня.

Желаю профессиональных успехов и карьерного роста!

И денег )))

П.С.

Пишите в комментариях, что думаете на эту тему?

Как думаете, уровень зарплат, которые сейчас предлагают работодатели, соответствуют тем требованиям, которые они предъявляют своих вакансиях?

Интересно узнать ваше мнение!

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

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Комментарии

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