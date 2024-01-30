Торг уместен! Как соискателю торговаться на собеседовании

На собеседованиях мы всегда задаем вопрос соискателю — какие ваши финансовые ожидания. Иными словами — за какую заработную плату вы возьметесь за эту работу.

И очень редко получаем четкий вменяемый ответ.

Чаще всего бухгалтеры теряются, сжимаются и не могут спокойно назвать цифру своего комфортного дохода. И это не про «продешевить». В наших вакансиях всегда указан размер заработной платы. Это про то, что соискатели действительно не знают, сколько денег им надо.

Давайте разберем эту ситуацию.

Не можете назвать сумму — значит нет личного финансового плана. И это провал. Это стратегический провал. Это слив своей жизни. Я призываю распознать свои финансовые потребности и сформулировать свои зарплатные ожидания не от «рынка», а от своих потребностей.

Надо высчитать свои основные расходы — сумму на питание, на проезд, на обновление гардероба по сезону для вас и для вашей семьи. На аренду жилья или ипотеку. На развлечение, отдых и здоровье.

На формирование накоплений для образования детей, покупку авто/недвижимости, на пенсионный капитал, на образование детей…

Для этого не обязательно вести тотальный сплошной ежедневный учет денег. Обратитесь к прошлым данным и экстраполируйте их на желаемый уровень жизни.

При кажущейся простоте — это достаточно сложное задание. Гарантирую, полученная информация вас шокирует. Но, зная правду можно ставить реальные цели. И добиваться их.

Если самому сложно прояснить свой личный финансовый план – есть много специалистов-финансистов по личному финансовому планированию и инвестициям (не трейдинг). Рекомендую взять консультацию у них.

Есть важный момент. Если вы начинающий специалист, у вас мало профессиональных компетенций за которые на рынке хорошо платят – будет неверно назвать на собеседовании сумму на уровне Главбуха Газпрома. Работодатели не смогут ее вам обеспечить.

Например, вы отучились на двухмесячных интернет курсах «Бухгалтер для индивидуального предпринимателя» и, все что вы умеете, это выписывать заявление на патент и считать пенсионные взносы. А ваш личный финансовый план подразумевает накопления 20 000 000₽ через 5 лет. Вряд ли найдется прямой работодатель под ваши аппетиты. Так сейчас сложился рынок труда.

Вам необходимо построить свой карьерный трек, план развития компетенций и срастить это все с личным финансовым планом.

Разбирали подробно в этом материале.

Как только вы проработаете личный финансовый план и компетенции — у вас появится устойчивость, и вы будете спокойно называть свои зарплатные ожидания будущему работодателю.

А вменяемым работодателям легче и приятнее работать с такими специалистами, которые точно знают, чего они хотят.

Еще раз повторю — прояснить свой финансовый план не просто, но, стратегически верно.

Жду ваше мнение и вопросы в комментариях и желаю успехов на переговорах с работодателем!

Подписывайтесь на мой блог в Клерке, и мой телеграмм-канал!