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Бухгалтеры

Компетенции успешного бухгалтера. Почему важно прокачивать свои мягкие навыки

Хороший человек – это не профессия. Помните, была такая фраза в Советском Союзе? Так вот – это не так!
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Компетенции успешного бухгалтера. Почему важно прокачивать свои мягкие навыки
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Да, твердые навыки, профессиональные компетенции, так называемые харды — определяют вашу профессию и востребованность на рынке.

Но, возьмут ли вас на работу и сможете ли вы пройти испытательный срок – определяют софты, мягкие навыки, надпрофессиональные, универсальные компетенции.

Не путать с личностными качествами.

Расскажу историю

На позицию главный бухгалтер в производственную компанию вышла соискатель. Прошла положительно профессиональное интервью, показав идеальные харды и минимально необходимые софты.

В процессе труда выявилось, что у главбуха очень плохо с коммуникацией, планированием своего труда и обучаемостью.

В чем это выражалось — любой рабочий вопрос главбух воспринимала в штыки, сразу включала обвинителя, сразу всех виноватила, даже если это был элементарный и деловой запрос от заведующего производством сверить остатки по складу.

Диалог наша главбух строила так — вы что, не видите, что я занята-ухожу-только пришла и тд.

При этом проясняющий вопрос — когда к вам подойти, в какое время — вызывал чуть ли не истерику. Главбух не могла предложить временной отрезок, предлагала заходить время от времени, и если она будет не занята — то даст данные.

Главбух отказалась от работы в общем таск-менеджере, битриксе. Отказалась его изучать и внедрять в свою работу. От участия в онлайн-совещаниях отказалась наотрез!

И как она общалась с контрагентами — кровь из ушей((( Умение передавать правильно свои мысли — минус 140!

При этом идеально и мгновенно проводила первичные документы, содержала учет в порядке, и папки с подлинниками документов тоже.

Мы могли бы назвать такого сотрудника профессионалом, но не очень хорошим человеком, если б не одно НО.

Огромный косяк при расчете налога на прибыль.

Наш главбух, из-за низких коммуникативных навыков не собрала нужные документы и не приняла их к расходам, не списала в программе материалы. Рассчитывала налог на прибыль в самый последней момент, сумму налога с директором не согласовывала. Просто попыталась швырануть в бюджет сумму на полтора миллиона рублей больше, чем рассчитывали при финансовом планировании.

Но, бдительный бухгалтер по платежам успел остановить оплату.

Можно ли сказать, что главбух правильно посчитала налог? Конечно же нет! Да, арифметика и проводки были правильные, но работа выполнена не профессионально.

Вывод:

Хороший человек — это профессия.

Да, надо иметь прокачанные профессиональные навыки. Но, именно от мягких навыков зависит, сможете ли вы полностью раскрыться как профессионал.

Если бы у нашего главбуха были прокачаны именно мягкие навыки – она смогла бы своевременно собрать полные данные и достоверно рассчитать сумму налога к оплате.

Смогла бы сделать расчет заблаговременно и согласовать его с директором и дистанционным финансовым директором на онлайн совещании.

Но, на нет и суда нет.

Главбух уволилась. Сама.

Данному главбуху я бы порекомендовала искать должность, где коммуникация сведена к нулю, и работа ведется по строгому расписанию, спускаемому свыше. А вот что делать с отторжением нового — даже не знаю.

Что думаете, коллеги?

  1. Замечали такие особенности в своей профессии?

  2. Как оцениваете свои мягкие навыки?

Давайте обсудим этот сложный вопрос в комментариях!

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Комментарии

3
  • Наталия Лукина
    шеф-редактор

    Добрый день! Немного странно, что еще в процессе собеседования HR не заметила, что у главбуха проблемы с соц.навыками. Насколько я знаю, сейчас на все должности тестируют на умение сглаживать углы. Даже если соискатель не будет вести переговоров, навыки общения нужны для комфортного существования внутри коллектива.

    • African

      Да это скорее всего быль... Типа как у Толстого Льва. Сферический бухгалтер в вакууме.

  • Виктория
    Главный бухгалтер

    У меня два вопроса по расчету налога на прибыль.

    1. Как этот бухгалтер должна была собирать нужные документы, что это значит?

    2. Что значит не списала материалы в программе? Акты на списание производство/склад сделали, подписали, принесли, а супер профессионал не занес их в базу или что?

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