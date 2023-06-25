Дробление бизнеса при продажах на маркетплейсе. Как не попасть в поле зрения ФНС?

Активный рост торговли малого и среднего бизнеса на маркетплейсах поставил перед активно растущими налогоплательщиками вопрос — а как же работать дальше без НДС, на УСН? Может надо зарегистрировать второе ООО или ИП на супруга/брата/родителей/друзей?

Наверняка многие задавали себе этот вопрос, а кто-то уже наверняка так и работает, но законно ли? Как к этому отнесется ФНС, ведь для неё это классическое дробление бизнеса? И что делать таким бизнесменам?

Самый верный ответ на все эти вопросы — поддерживать видимость того, что каждый субъект на спецрежиме ведёт самостоятельную деятельность и доходы каждого из субъектов являются их собственными.

А теперь коротко расскажу о том, как в таких ситуациях работать с минимизацией внимания к своей скромной персоне.



Анализ дробленки при торговле на маркетплейсах, в отличие от дробленки при розничной торговле в магазине, может стартовать только от анализа данных в АИС Налог-3.



Многие регионы сейчас вообще делают выборку по IP-адресам сдачи отчётности налогоплательщиков на УСН и все совпадения анализируют в ручном режиме.



Совпадения IP и зачастую просто однофамильцев начинают разбирать дальше — приближенность дохода к максимальному (в 2022 порог на УСН был 219,2 млн, но здесь единого подхода нет, кто-то ищет от 215, кто-то от 200, а кто-то и от 150, однако если), совпадение сотрудников, общие поставщики и покупатели, IP и MAC-адреса из банковских досье, а сейчас начинают ещё потихоньку требовать IP-адреса входа в личный кабинет на маркетплейсе.



К сожалению, на этом вникание в процесс реального наличия/отсутствия дробленки по факту на стадии предпроверочного анализа заканчивается, сотрудники этого сектора считают себя белой костью ФНС, поэтому проводить всякие допросы свидетелей (а доказывание дробленки сейчас в основном строится на допросах) о том, кто руководил взаимозависимыми субъектами, кто принимал сотрудников на работу и пользовались ли все эти субъекты одним и тем же имуществом, объединялись ли под единым брендом и кто управлял текущей деятельностью, они особо не желают.

Вся эта работа сводится ими путем направления повесток, кто пришёл — хорошо, допросим, кто не пришёл — ну и ладно, после этого предпроверочники смотрят кто среди потенциально взаимозависимых был зарегистрирован раньше всех, смотрят его имущество и тащат на комиссию, на которой ничего не хотят слушать, а оперируют исключительно цифрами налогов, которые нужно доплатить в бюджет.



После отказа уточниться, ещё раз актуализируют активы и можно включать в план ВНП, а потом с доказыванием корячатся выездники.

Именно такой подход и порождает ситуации, которые сводятся к притягиванию за уши то, чего нет на самом деле, ибо у выездника цель не разбираться, есть дробленка или нет, его цель доначислить за её наличие.

Налогоплательщику, торгующему на маркетплейсе не в единственном числе, нужно ответить на два вопроса:



Видна ли моя взаимозависимость (подконтрольность) с моими помощниками по дроблению?



Если ответ «да», то возникает второй вопрос — могу ли я объяснить экономический смысл функционирования этих субъектов под моим началом, кроме экономии на налогах?



Если ответ «нет», тогда у меня для вас плохие новости.



И если IP-адреса, номенклатура товаров, родство и одинаковые сотрудники являются косвенными признаками дробления, то фактическое управление одним лицом деятельностью всех субъектов дробления с фактическим распоряжением этим же лицом выручкой, полученной этими субъектами, это уже прямое доказательство наличия схемы и умысла на её применение.



В итоге минимальный набор рекомендаций примерно таков:

Каждый подконтрольный (взаимозависимый) субъект должен знать где, как и чем он торгует на маркетплейсе, причём знать он должен детали, начиная от источника закупки и заканчивая экономикой ценообразования Не нужно пересекать платежи по безналу (гонять между ними займы или платить со счетов подконтрольных субъектов за нужные главному бенефициару плюшки) Вести деятельность каждого субъекта на МП с отдельного устройства (ПК, ноутбук, планшет, телефон), которые в идеале не находятся в одной Wi-Fi сети Сотрудники-совместители должны знать всех, у кого они официально числятся в штате, причём знать не просто фамилию, а знать его именно как непосредственного руководителя-работодателя Если закуп товара для реализации идёт по безналу, поставщику обязательно должны быть известны все субъекты дробления

Продолжение следует.

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