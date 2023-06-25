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Дробление бизнеса

Дробление бизнеса при продажах на маркетплейсе. Как не попасть в поле зрения ФНС?

Активный рост торговли малого и среднего бизнеса на маркетплейсах поставил перед активно растущими налогоплательщиками вопрос — а как же работать дальше без НДС, на УСН? Может надо зарегистрировать второе ООО или ИП на супруга/брата/родителей/друзей?
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Дробление бизнеса при продажах на маркетплейсе. Как не попасть в поле зрения ФНС?

Наверняка многие задавали себе этот вопрос, а кто-то уже наверняка так и работает, но законно ли? Как к этому отнесется ФНС, ведь для неё это классическое дробление бизнеса? И что делать таким бизнесменам?

Самый верный ответ на все эти вопросы — поддерживать видимость того, что каждый субъект на спецрежиме ведёт самостоятельную деятельность и доходы каждого из субъектов являются их собственными.

А теперь коротко расскажу о том, как в таких ситуациях работать с минимизацией внимания к своей скромной персоне.

Анализ дробленки при торговле на маркетплейсах, в отличие от дробленки при розничной торговле в магазине, может стартовать только от анализа данных в АИС Налог-3.

Многие регионы сейчас вообще делают выборку по IP-адресам сдачи отчётности налогоплательщиков на УСН и все совпадения анализируют в ручном режиме.

Совпадения IP и зачастую просто однофамильцев начинают разбирать дальше — приближенность дохода к максимальному (в 2022 порог на УСН был 219,2 млн, но здесь единого подхода нет, кто-то ищет от 215, кто-то от 200, а кто-то и от 150, однако если), совпадение сотрудников, общие поставщики и покупатели, IP и MAC-адреса из банковских досье, а сейчас начинают ещё потихоньку требовать IP-адреса входа в личный кабинет на маркетплейсе.

К сожалению, на этом вникание в процесс реального наличия/отсутствия дробленки по факту на стадии предпроверочного анализа заканчивается, сотрудники этого сектора считают себя белой костью ФНС, поэтому проводить всякие допросы свидетелей (а доказывание дробленки сейчас в основном строится на допросах) о том, кто руководил взаимозависимыми субъектами, кто принимал сотрудников на работу и пользовались ли все эти субъекты одним и тем же имуществом, объединялись ли под единым брендом и кто управлял текущей деятельностью, они особо не желают.

Вся эта работа сводится ими путем направления повесток, кто пришёл — хорошо, допросим, кто не пришёл — ну и ладно, после этого предпроверочники смотрят кто среди потенциально взаимозависимых был зарегистрирован раньше всех, смотрят его имущество и тащат на комиссию, на которой ничего не хотят слушать, а оперируют исключительно цифрами налогов, которые нужно доплатить в бюджет.

После отказа уточниться, ещё раз актуализируют активы и можно включать в план ВНП, а потом с доказыванием корячатся выездники.

Именно такой подход и порождает ситуации, которые сводятся к притягиванию за уши то, чего нет на самом деле, ибо у выездника цель не разбираться, есть дробленка или нет, его цель доначислить за её наличие.

Налогоплательщику, торгующему на маркетплейсе не в единственном числе, нужно ответить на два вопроса:

Видна ли моя взаимозависимость (подконтрольность) с моими помощниками по дроблению?

Если ответ «да», то возникает второй вопрос — могу ли я объяснить экономический смысл функционирования этих субъектов под моим началом, кроме экономии на налогах?

Если ответ «нет», тогда у меня для вас плохие новости.

И если IP-адреса, номенклатура товаров, родство и одинаковые сотрудники являются косвенными признаками дробления, то фактическое управление одним лицом деятельностью всех субъектов дробления с фактическим распоряжением этим же лицом выручкой, полученной этими субъектами, это уже прямое доказательство наличия схемы и умысла на её применение.

В итоге минимальный набор рекомендаций примерно таков:

  1. Каждый подконтрольный (взаимозависимый) субъект должен знать где, как и чем он торгует на маркетплейсе, причём знать он должен детали, начиная от источника закупки и заканчивая экономикой ценообразования

  2. Не нужно пересекать платежи по безналу (гонять между ними займы или платить со счетов подконтрольных субъектов за нужные главному бенефициару плюшки)

  3. Вести деятельность каждого субъекта на МП с отдельного устройства (ПК, ноутбук, планшет, телефон), которые в идеале не находятся в одной Wi-Fi сети

  4. Сотрудники-совместители должны знать всех, у кого они официально числятся в штате, причём знать не просто фамилию, а знать его именно как непосредственного руководителя-работодателя

  5. Если закуп товара для реализации идёт по безналу, поставщику обязательно должны быть известны все субъекты дробления

Продолжение следует.

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Налоговый_инспектор

Налоговый_инспектор

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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