Какое максимальное количество часов может работать работник. Точные расчёты

Портал Работа.ру провел опрос и выяснил, что больше половины руководителей российских компаний в условиях кадровой нехватки решают вопрос самым простым способом: перераспределяя обязанности между имеющимися сотрудниками, а примерно 37 % руководителей добавляют своим сотрудникам помимо обязанностей еще и часы работы.

Понятное дело, что все это без повышения оплаты.

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Какое максимальное количество часов может работать сотрудник

По одному трудовому договору работника можно привлекать к работе (без переработок) не более, чем на 1973 часа за весь 2023 год.

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Лазейка для работодателя в совместительстве?

Не совсем.

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени.

Статься 284 ТК указывает, что «продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день.

В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день (смену).

В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников».

Как оплачивается сверхурочная работа

Работодателю следует помнить, что сверхурочная работа должна оплачиваться.

В течение календарного года, если сотрудник отработает больше установленного производственным календарем количества часов, ему необходимо выплатить сверхурочные часы за работу свыше производственного календаря (ст. 152 ТК).

При этом, ежегодный отпуск и больничные дни в расчет рабочих часов не входят.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.

В соответствии с ч.6 ст. 99 ТК продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Если гипотетически предположить переработки на постоянной основе, то максимум в месяц их может быть 42 часа. В противном случае работник может пожаловаться в Роструд.