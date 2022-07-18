Самозанятый в конверте

Многие компании все еще предпочитают выплаты в конвертах неоформленным в штат работникам либо злоупотребляют наймом самозанятых, подменяя таким образом трудовые отношения.
Минтруд в начале октября предложил новые индикаторы зарплат «в конвертах», наличие таких индикаторов, по мнению регулятора, может стать основанием для назначения выездных проверок.
Новые индикаторы риска:
· Работодатель начисляет зарплаты ниже минимального размера половине штата сотрудников.
· Квартальный фонд оплаты труда сократился на 80% и более при не изменившейся численности сотрудников.
· Взаимодействие на регулярной основе (более трех месяцев) с большим количеством самозанятых. Дополнительным условием предлагается установить долю доходов от данной организации/ИП в доходах самозанятого на уровне 90% и выше.
Индикаторы риска не являются непременным признаком нарушения, но указывают на его вероятность.
Контроль за выплатами работодателей физическим лицам и самозанятым.
Ранее (1 марта 2024 года) были введены новые правила контроля за выплатами работодателей физическим лицам и самозанятым. Ключевой инструмент контроля — межведомственные комиссии, объединяющие представителей Роструда, ФНС, Социального фонда России, МВД, местной администрации, судебных приставов, центра занятости населения, прокуратуры, профсоюзов и объединения работодателей.
Приказом Минтруда от 02.02.2024 №40н установлен перечень данных, которые подлежат контролю в первую очередь:
• О работодателях, выплачивающих более 10% сотрудников зарплату ниже МРОТ. При этом не учитываются выплаты по гражданско-правовым договорам.
• О работодателях, среднемесячный заработок сотрудников которых ниже на 35% и более от среднеотраслевого показателя.
• О результатах налоговых проверок, выявивших нелегальную трудовую деятельность.
• О компаниях и ИП, взаимодействующих с более чем 10 самозанятыми. Это условие актуально, если среднемесячный доход от этих операций превышает 20 тысяч рублей, а средняя продолжительность работы с каждым контрагентом не более 3 месяцев.
• О применении контрольно-кассовой техники. Данные из чеков позволяют ФНС отслеживать взаимодействие с самозанятыми. В первую очередь под пристальным вниманием окажутся компании и ИП, активно использующие внештатный персонал.
Риски переквалификации договора с самозанятым в трудовой
ФНС может переквалифицировать договор самозанятого с заказчиком в трудовой, если обнаружит следующие признаки:
• Регулярные выплаты, похожие на заработную плату.
• Контроль заказчиком рабочего времени исполнителя.
• Предоставление заказчиком детальных инструкций и контроль выполнения работы.
• Использование исполнителем оборудования или ресурсов заказчика.
• Отсутствие предпринимательского риска у исполнителя.
В этом случае придется уплатить НДФЛ и взносы в фонды социального страхования.
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