Самозанятый в конверте

Государство принимает усиленные меры, направленные на повышение прозрачности финансовых операций, для борьбы с нелегальной занятостью, уклонением от уплаты налогов. Одним из важнейших вопросов является выявление фактов теневой занятости.

Многие компании все еще предпочитают выплаты в конвертах неоформленным в штат работникам либо злоупотребляют наймом самозанятых, подменяя таким образом трудовые отношения.

Минтруд в начале октября предложил новые индикаторы зарплат «в конвертах», наличие таких индикаторов, по мнению регулятора, может стать основанием для назначения выездных проверок.

Новые индикаторы риска:

· Работодатель начисляет зарплаты ниже минимального размера половине штата сотрудников.

· Квартальный фонд оплаты труда сократился на 80% и более при не изменившейся численности сотрудников.

· Взаимодействие на регулярной основе (более трех месяцев) с большим количеством самозанятых. Дополнительным условием предлагается установить долю доходов от данной организации/ИП в доходах самозанятого на уровне 90% и выше.

Индикаторы риска не являются непременным признаком нарушения, но указывают на его вероятность.

Контроль за выплатами работодателей физическим лицам и самозанятым.

Ранее (1 марта 2024 года) были введены новые правила контроля за выплатами работодателей физическим лицам и самозанятым. Ключевой инструмент контроля — межведомственные комиссии, объединяющие представителей Роструда, ФНС, Социального фонда России, МВД, местной администрации, судебных приставов, центра занятости населения, прокуратуры, профсоюзов и объединения работодателей.

Приказом Минтруда от 02.02.2024 №40н установлен перечень данных, которые подлежат контролю в первую очередь:

• О работодателях, выплачивающих более 10% сотрудников зарплату ниже МРОТ. При этом не учитываются выплаты по гражданско-правовым договорам.

• О работодателях, среднемесячный заработок сотрудников которых ниже на 35% и более от среднеотраслевого показателя.

• О результатах налоговых проверок, выявивших нелегальную трудовую деятельность.

• О компаниях и ИП, взаимодействующих с более чем 10 самозанятыми. Это условие актуально, если среднемесячный доход от этих операций превышает 20 тысяч рублей, а средняя продолжительность работы с каждым контрагентом не более 3 месяцев.

• О применении контрольно-кассовой техники. Данные из чеков позволяют ФНС отслеживать взаимодействие с самозанятыми. В первую очередь под пристальным вниманием окажутся компании и ИП, активно использующие внештатный персонал.

Риски переквалификации договора с самозанятым в трудовой

ФНС может переквалифицировать договор самозанятого с заказчиком в трудовой, если обнаружит следующие признаки:

• Регулярные выплаты, похожие на заработную плату.

• Контроль заказчиком рабочего времени исполнителя.

• Предоставление заказчиком детальных инструкций и контроль выполнения работы.

• Использование исполнителем оборудования или ресурсов заказчика.

• Отсутствие предпринимательского риска у исполнителя.

В этом случае придется уплатить НДФЛ и взносы в фонды социального страхования.