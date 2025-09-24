Налоговая нагрузка и как ее оптимизировать не стоит

Налоговой нагрузкой согласно принятой терминологии считаются отношение объема налогов и сборов к оборотам бизнеса за определенный период. Для налоговиков налоговая нагрузка выступает основным индикатором налоговой дисциплины налогоплательщиков и учитывается, например, при организации выездных проверок.
Уровень налоговой нагрузки может дифференцироваться в зависимости от:
отрасли;
масштабов деятельности;
региональных особенностей.
При этом ФНС зачастую просто не комментирует, по какому принципу она рассчитывает налоговую нагрузку конкретного предприятия. Есть единственная отрасль, для которой рассчитаны нормативы по четкой схеме, но об отраслевых особенностях чуть позже.
«Безопасные» значения
В сервисе Прозрачный бизнес на сайте ФНС можно воспользоваться калькулятором для расчета безопасных значений.
Среди факторов, которые могут быть расценены как основание для проведения выездной налоговой проверки, в Приложении №1 Приказа ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ приводятся несколько пунктов, по которым любая компания может самостоятельно определить риски по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности.
Налоговая нагрузка ниже среднего уровня по данной отрасли (или виду экономической деятельности).
Несколько налоговых периодов отражали в бухгалтерской или налоговой отчетности убытки.
Большие суммы налоговых вычетов.
Рост расходов над темпом роста доходов от реализации товаров (работ, услуг).
З/п работников ниже среднего уровня по виду экономической деятельности в субъекте Российской Федерации.
Частая “миграция” между налоговыми органами.
Наличие “цепочки контрагентов” без разумных экономических или иных причин.
А также ряд других факторов (можно изучить, изучив информацию по ссылке, приведенной выше).
Регулярная самостоятельная проверка позволит минимизировать налоговые риски, улучшить показатели эффективности бизнеса и в конечном итоге выбрать оптимальную систему налогообложения.
Единственная отрасль с выведенными точными цифровыми показателями
В сервисе «Прозрачный бизнес» есть специальный раздел, посвященный отрасли клининга и технической эксплуатации. Для этой сферы рассчитаны показатели нормативной совокупной фискальной нагрузки (письмо ФНС России от 26.04.2024 № СД-4-2/4985@).
Расчет показателей производится ежемесячно и отклонение от нормативов более чем на 20% расценивается налоговыми органами как риск уклонения от уплаты налогов (страховых взносов). Компаниям с низкой нагрузкой налоговые органы будут уделять приоритетное внимание при проведении контрольно-аналитических мероприятий.
Но в ФНС пошли еще дальше и рекомендуют заказчикам при заключении договоров самостоятельно сопоставлять фактическую совокупную фискальную нагрузку контрагентов и указанную нормативную совокупную фискальную нагрузку, в целях предупреждения риска вовлечения себя в незаконные налоговые схемы.
Оптимизация. Быть или не быть?
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал среди ключевых направлений экономического развития борьбу с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов. В мае 2025 года был утвержден новый план борьбы с теневой занятостью на 2025–2027 годы. В результате бизнесу предстоит выходить из тени, и этот переход станет для многих проверкой на прочность.
Как делать точно не стоит:
«Дробить» бизнес, обналичивать средства через ИП и уходить от НДС.
Подменять штатных сотрудников самозанятыми и активно использовать аутстаффинг в попытках сэкономить.
Не играть с огнем, учитывая хозяйственные операции, которые на самом деле не проводились.
Не стоит смешивать использование разрешенного для легализации запрещенного и то, что законом делать не запрещено. К примеру, в России успешно работают холдинги и отдельные подразделения крупных компаний. Но в то же самое время внимание ФНС привлекают истории с дроблением фирм, проведенным исключительно для экономии на налогах.
Расчет, контроль, прогнозирование и легальная оптимизация налоговой нагрузки – залог финансовой стабильности предприятия и отсутствия претензий к нему со стороны ФНС.
