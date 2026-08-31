Одно слово в приказе ФНС может изменить правила игры для клининга и заказчиков услуг профессионального клининга

Клининговые компании, обслуживающие крупные розничные сети и складские помещения онлайн-платформ, могут неожиданно для себя оказаться в зоне эксперимента ФНС по обелению рынка аутстаффинга. Причина — формулировка в приказе ФНС от 18 июня 2026 г. № ЕД-1-22/404@: в перечень услуг, на которые распространяется новая модель взаимодействия, включено «комплексное обслуживание торгового объекта (включая уборку)». Эта коллизия объединяет клининг с классическими аутстаффинговыми услугами в рамках пилотного проекта.
Эксперимент стартует 1 сентября 2026 года на год. Участие подтвердили 34 крупнейшие организации розничной торговли и e‑commerce и берут на себя новые обязательства перед налоговой. Клининговые компании напрямую не включены, но их договоры с этими заказчиками попадают под новый порядок расчётов и отчётности. Некоторые компании уже получили предложения пересмотреть договоры в соответствии с условиями, рекомендованными ФНС. И это может быть только началом.
Заказчик начинает смотреть не только на цену
Суть эксперимента: заказчик получает от подрядчика сведения о структуре трудовых ресурсов и на их основе рассчитывает налоговые обязательства партнёра. Затем часть вознаграждения перечисляется на ЕНС подрядчика в качестве уплаты налогов за третье лицо. Заказчик не становится налоговым агентом, он помогает обеспечить поступление средств в бюджет, но ответственность за правильность исчисления и уплаты налогов остаётся на исполнителе.
Размер перечисляемой суммы зависит от налога: до 50% по НДФЛ, по страховым взносам и НДС — 75%, до 100% по НПД. Заказчик сообщает налоговым органам о перечисленных суммах. ФНС получает возможность в реальном времени отслеживать исполнение обязательств подрядчиком и выявлять признаки занижения налоговой базы.
Что делать, если налоговая видит риски у поставщика?
Формально эксперимент не обязывает заказчика расторгать договор. Порядок действий прописан: налоговый орган уведомляет о нарушениях, заказчик может потребовать их устранения. Но на практике крупная компания вряд ли сохранит партнёрство с поставщиком, создающим репутационные и косвенные налоговые риски. Если нарушения не исправлены, заказчик вправе сменить подрядчика. Рыночная логика проста: дешевле найти прозрачного исполнителя, чем разбираться с налоговой из‑за чужих схем.
Статистика попыток разбираться в судебном порядке с претензиями ФНС не оставляет радужных надежд: за 2025 год суды рассмотрели требования налоговиков на 287 млрд руб., удовлетворено почти 90% — на 258,3 млрд руб. Число налоговых споров снизилось с 6118 до 5384, что говорит об обоснованности доначислений и единообразии практики. Поэтому для подрядчиков, использующих схемы с массовым привлечением самозанятых и ИП без официального трудоустройства, участие их заказчиков в эксперименте может иметь серьёзные последствия, выходящие за рамки корректировки договора.
Не все подрядчики боятся новых правил
Реакция рынка неоднозначна. Для части компаний новые требования означают дополнительную отчётность и раскрытие структуры затрат. Но есть и другая позиция — её разделяют те, кто уже работает в белой зоне. Усиление контроля может стать конкурентным преимуществом.
Если крупные заказчики начнут учитывать налоговые риски подрядчика, в выигрыше окажутся те, кто полностью исполняет обязательства перед бюджетом. Подозрительно низкая цена перестанет быть главным аргументом — добавится проверка налоговой дисциплины. Серый рынок не исчезнет, но его пространство может существенно сузиться. Для клининга это принципиально: отрасль давно говорит о необходимости честной конкуренции, но цена часто оставалась решающим фактором. Новые механизмы ФНС делают «серые» схемы финансово невыгодными и для подрядчика, и для заказчика.
Сколько налогов теперь платить клининговым компаниям?
Ранее ФНС письмом от 22.01.2026 № СД‑36‑2/355@ утвердила нормативы совокупной налоговой нагрузки для клининга, а письмо от 18.06.2026 № ЕД‑1‑22/404@ содержит иные цифры.
Эти документы регулируют разные сферы: первое — отраслевые ориентиры для камерального контроля, второе — методику расчёта в рамках эксперимента по аутстаффингу. Сравнивать их как взаимоисключающие некорректно. Для добросовестного клининга с официально оформленным штатом применяются общие нормы налогового законодательства. «Аутстаффинговый» расчёт касается только случаев, когда на объект выводят самозанятых и ИП без трудовых договоров — именно с этой моделью и призван бороться пилотный проект.
Добросовестный клининг с официальным штатом — не синоним аутстаффинга уборщиков. Заказчикам не стоит применять это письмо к подрядчикам, у которых работники трудоустроены должным образом. Хотя подобный эксперимент, если бы его распространили на отрасль чистоты, мог бы дать дополнительный инструмент контроля, но пока он затрагивает только заказчиков из ритейла и e‑commerce, а не всех клининговых подрядчиков.
Эксперимент может не остаться экспериментом
Главный вопрос — станет ли эта модель основой для расширения практики. Вероятность высока. Если механизм позволит крупным заказчикам снижать собственные налоговые риски и даст ФНС больше информации о налоговой дисциплине подрядчиков, у государства появится стимул распространить его на другие человекоёмкие отрасли. Клининг и строительство окажутся первыми для проверки новых правил.
Для заказчика это означает изменение подхода к выбору поставщика: важны не только цена, но и налоговая чистота. Рынок приходит к ситуации, когда серые схемы создают риск не только для того, кто их использует, но и для того, кто с таким подрядчиком работает. В этом главное содержание эксперимента. Если он окажется успешным, крупный заказчик будет выбирать исполнителя с учётом безопасности работы. Для компаний, привыкших конкурировать исключительно ценой, это плохая новость. Для тех, кто давно работает прозрачно, — возможно, одна из лучших за последние годы.
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