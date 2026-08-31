Одно слово в приказе ФНС может изменить правила игры для клининга и заказчиков услуг профессионального клининга

Клининговые компании, обслуживающие крупные розничные сети и складские помещения онлайн-платформ, могут неожиданно для себя оказаться в зоне эксперимента ФНС по обелению рынка аутстаффинга. Причина — формулировка в приказе ФНС от 18 июня 2026 г. № ЕД-1-22/404@: в перечень услуг, на которые распространяется новая модель взаимодействия, включено «комплексное обслуживание торгового объекта (включая уборку)». Эта коллизия объединяет клининг с классическими аутстаффинговыми услугами в рамках пилотного проекта.

Эксперимент стартует 1 сентября 2026 года на год. Участие подтвердили 34 крупнейшие организации розничной торговли и e‑commerce и берут на себя новые обязательства перед налоговой. Клининговые компании напрямую не включены, но их договоры с этими заказчиками попадают под новый порядок расчётов и отчётности. Некоторые компании уже получили предложения пересмотреть договоры в соответствии с условиями, рекомендованными ФНС. И это может быть только началом.