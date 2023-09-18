Встретимся в суде? Обзор судебной практики по налоговым спорам

Наиболее интересные судебные дела с налоговой инспекцией в 2023г.

1. Юговской комбинат (Дело №А50-23583/2022)

По итогам проверки ООО «Юговской Комбинат Молочных Продуктов» налоговая инспекция признала неправомерным использование льготной ставки НДС 10% и доначислила компании 111 млн.руб.

Аргументы налогового органа:

Льготная ставка НДС 10% действует при реализации молочной продукции, которая должна соответствовать требованиям технического регламента.

Комбинат производил сычужные сыры, которые не являются молочной продукцией из-за высокого содержания заменителей молочного жира.

Аргументы налогоплательщика:

При производстве использовались компоненты молока, которые изготавливались по технологии молочных продуктов. Продукция соответствует всем условиям применения пониженной ставки НДС.

Ранее неоднократно проводились камеральные налоговые проверки, нарушений не выявлялось.

18 других российских компаний, производящих аналогичные продукты, используют льготную ставку НДС.

Решение суда: Суд поддержал выводы ФНС — применение льготной ставки НДС неправомерно.

Комментарий Алексея Мошкина: Спор между ФНС и Юговским комбинатом – один из самых масштабных, сложных и значимых. С учетом других проверок общая сумма претензий фискальных органов к комбинату превышает 1 млрд.руб. По обращению ФНС было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, на предприятии и у его сотрудников проходили массовые обыски. Руководство компании посчитало происходящее атакой со стороны государственных органов и направляло обращение Президенту РФ. К разбирательствам — являются ли сычужные продукты молочными– привлекались Россельхознадзор, Минагро, Прокуратура, эксперты специализированных институтов и Торгово-промышленной палаты, проводилась лингвистическая экспертиза. Итоговое решение по этому делу будет иметь последствия не только для Юговского комбината. Налоговики могут тиражировать успешный опыт на других производителей по всей стране, если те использовали заменители молочного жира.

2. АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ» (Дело №А50-15225/2022)

Налоговый орган обвинил АО «Газпром газораспределение Пермь» в создании фиктивного документооборота, имитации закупки товаров и работ у двух номинальных посредников. По итогам проверки доначислили 61 млн.руб.

Аргументы налогового органа:

Спорные контрагенты не осуществляли сделок, первичные документы неполные и недостоверные.

Расходы искусственно завышены, компания получила необоснованную налоговую выгоду.

Аргументы налогоплательщика:

Контрагентами были совершены реальные сделки, оснований считать первичную документацию недостоверной нет.

При выборе контрагентов была проявлена должная осмотрительность.

Налогоплательщик не может нести ответственность за действия контрагентов.

Решение суда: Суд поддержал налогоплательщика, все операции учтены в соответствии с их действительным экономическим смыслом, обусловлены разумными экономическими причинами и целями делового характера.

Комментарий Алексея Мошкина: Налоговые споры на тему сомнительных контрагентов, технических фирм-однодневок — самые массовые. Доказывая фиктивность сделки, проверяющие используют стандартный набор доводов: контрагенты не имели ресурсов для исполнения обязательств, денежные средства обналичиваются, нет подтверждений доставки товара, выполнения работ, проявления должной (коммерческой) осмотрительности, свидетельские показания сотрудников (в т.ч. бывших) и т.д.

Это дело очень необычное.Во-первых потому что оно в пользу налогоплательщика (по статистике 9 из 10 таких дел выигрывает ФНС); во-вторых сам текст решения очень сильно отличается от того что мы привыкли видеть по таким делам. Судьей дана развернутая мотивированная оценка действий фискальных органов, используются очень интересные нестандартные формулировки и выводы. Мы обязательно будем использовать их в своей работе при защите налогоплательщиков.

3. ООО «Вектор-Строй» (Дело А50-22140/2022)

В ходе выездной проверки налоговый орган пришел к выводу о получении ООО «Вектор-строй» необоснованнойой налоговой выгоды за счет создания группы подконтрольных предпринимателей. Компания умышленно перераспределяла выручку от строительно-монтажных работ в пользу своих ИП, которые применяли льготные режимы налогообложения. Итог проверки - доначисление 117 млн.руб.

Аргументы налогового органа:

Регистрация ИП осуществлялась незадолго до сделок с Обществом.

У ИП отсутствовали материальные и трудовые ресурсы.

Родственные отношения между учредителем Общества и подконтрольными ИП.

Ранее практически все ИП являлись работниками ООО «Вектор-строй».

Ведение бухгалтерского и кадрового учета, правовое сопровождение, организация охраны труда, производства работ подконтрольных ИП осуществлялось Обществом.

На спецодежде работников ИП имелись нашивки с фирменным наименованием «Вектор-Строй».

Массовая миграция работников между ИП и ООО.

Перечисления денежных средств от ООО в адрес подконтрольных ИП в размерах, необходимых для оплаты заработной платы работников ИП.

Аргументы налогоплательщика:

Факт создания схемы по получению необоснованной̆ налоговой̆ выгоды не доказан.

Решение суда: Решение ФНС оставлено в силе.

Комментарий Алексея Мошкина: Это дело — классический пример дробления бизнеса. В нем очень хорошо видно, насколько методично и комплексно могут действовать налоговики при сборе доказательств. Механика - как действуют налоговики - хорошо известна. Их интересуют признаки взаимосвязанности, несамостоятельности участников группы, наличие единого центра управления, имущественная зависимость, согласованность действий. В качестве доказательств используются родственные связи, пересечение денежных потоков, миграция персонала между компаниями, единые IP-адреса, телефоны, общий сайт, адреса, офисы. Причем каждая конкретная ситуация будет оцениваться субъективно - однозначных критериев дробления бизнеса нет. В этом и состоит главная опасность для бизнеса - граница между легальным структурированием бизнеса с разумными деловыми целями и умышленными действиями группой лиц для ухода от уплаты налогов очень размытые. Дробление бизнеса в приоритете у ФНС, потому что по таким делам очень высокий средний чек, часто есть основания для возбуждения уголовных дел, относительно легко собрать доказательную базы, много цифровых следов, собственникам такого бизнеса обычно есть что терять, они платежеспособны, Причем пермские налоговики - одни из самых эффективных в стране. По количеству судебных дел о дроблении бизнеса мы 4-м месте в стране.

4. ООО «Компания «Виолет» (Дело А50-14490/2022)

По результатам выездной проверки ООО «Компания «Виолет» (известная сеть кондитерских) налоговым органом был сделан вывод о дроблении бизнеса, доначислено 94 млн.руб. Компанию обвинили в умышленном создании подконтрольных участников на упрощенной системе налогообложения.

Аргументы налогового органа:

Все участники схемы были вовлечены в единый производственный процесс, действовала единая единая программа лояльности; головная компания оплачивала подконтрольным участникам услуги сотовой связи, аренду автомобилей, приобретение сырья, имелась преемственность персонала.

Реализация произведенной кондитерской продукции производилось только в адрес подконтрольных субьектов.

Ведение и представление налоговой и бухгалтерской отчетности осуществлялось одними лицами.

Идентичные IP-адреса для входа в интернет-банк и отправки отчетности в ФНС.

Одни и те же лица управляют всеми участниками схемы и являются выгодоприобретателями от дробления бизнеса;

Прямая и косвенная взаимозависимость лиц (родственные отношения и служебная подконтрольность).

Аргументы налогоплательщика:

Все участники самостоятельны, производили разную продукцию, имели собственный квалифицированный персонал, корпоративный стиль, маркетинговую политику, автономно принимали решения.

Отношения между участниками были рыночными и возмездными.

Субъекты имели собственные сайты, страницы в социальных сетях, самостоятельно обучали персонал, вели благотворительную деятельность.

Использовались индивидуальное стилизованное оформление, собственные логотипы и вывески,спецодежда, закупка которой осуществлялась у разных организаций.

Головная компания заключала сделки не только с подконтрольными ИП, но и с многими иными лицами.

Решение суда: Суды поддержали выводы ФНС о создании компанией схемы «дробления» бизнеса, но только в отношении трех участников. Основную часть субъектов суды сочли непричастными к схеме ухода от уплаты налогов, с учетом отличия характера и вида деятельности. В итоге сумма доначислений была снижена на 68 млн. руб.

Комментарий Алексея Мошкина: Суды все чаще встают на сторону налогоплательщика. Думаю, это связано с тем что компании начали использовать более грамотную стратегию защиты, гораздо больше внимания уделять легальному структурированию бизнеса, наличию деловой цели, экономического обоснования отношений. Дело Компании Виолет — яркий пример, что отбиться от претензий налоговиков сложно, но возможно.

Главные мои рекомендации налогоплательщикам — не ждите, когда за вами уже придут, готовьтесь заранее, будьте проактивными. Включайтесь в налоговый спор как можно раньше, не доводите до суда. Это гораздо дешевле и эффективней.

Алексей Мошкин, дипломированный налоговый консультант.