Практика возбуждения уголовных дел за налоговые преступления расширяется

Совсем недавно я писал о продолжении дела о дроблении кондитерской “Виолет” уже в уголовной плоскости. В отношении собственников известного пермского бизнеса возбудили уголовное дело, причем по статьям, предусматривающим реальное лишение свободы.

Вчера стало известно о еще одном деле.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, при выполнении строительных работ на объектах в Пермском крае и Удмуртской Республике в период с 2016 по 2018 гг., обвиняемый реализовал фиктивный документооборот с организациями, не осуществлявшими реальной финансово-хозяйственной деятельности, с целью уменьшения базы по налогу на прибыль возглавляемого им юридического лица.

Таким способом он уклонился от уплаты налогов в размере более 70 млн рублей.

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о директоре ООО «Трест «Уралстальконструкция-СМУ 7» Алексее Дерябине. Дело будет направлено в Березниковский городской суд для рассмотрения по существу.

Полагаем, что количество таких дел будет существенно увеличиваться. Достичь сумм, достаточных для возбуждения уголовных дел в отношении собственников, руководителей ООО, ИП – очень легко.

Если вы попали под повышенное внимание контролирующих органов, привлекайте для защиты опытных специалистов. Чем раньше вы это сделайте – тем больше шансов урегулировать проблему и не допустить эскалации конфликта. Стратегии и тактики защиты могут быть разными, но критично важны скорость и качество вашей реакции на проблемы.

А еще лучше, если вы заранее, не дожидаясь проблем проведете чек-ап налоговых рисков в своем будущем и заранее подготовитесь к негативным сценариям будущего.