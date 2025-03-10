Государство расширяет практику уголовного преследования бизнеса даже после погашения всей недоимки

7 марта арестована Александра Митрошина — известный инфо-блогер. Ранее налоговая инспекция обвинила ее в дроблении бизнеса. Деньги за продажу ее онлайн-марафонов принимали на счета подконтрольных предпринимателей — друзей и знакомых.

Каждый ИП по отдельности формально соблюдал лимиты по упрощенке, за счет этого налоги мощно снижались.

Свою вину Александра сразу признала и уплатила всё что была должна. Судя по всему, она была абсолютно уверена что проблема решена.

Но у правоохранительных органов оказалась иная точка зрения. Сейчас А.Митрошина обвиняется в легализации денежных средств, полученных преступным путем в особо крупном размере — ст.174.1 УК РФ.

Суть новых обвинений — А.Митрошина создала схему по уходу от уплаты налогов, за счет денежных средств полученных преступным путем был приобретен объект недвижимости за 127 млн руб.

Именно эта сделка стала основанием для продолжения уголовного преследования А.Митрошиной. Сам факт приобретения дорогостоящего актива — состав нового преступления, сейчас её обвиняют в «отмывании» денег.

Полагаем, что это дело носит публичный характер — показать другим налогоплательщикам, что воровать у государства стало опасно.

Скорее всего, практика объединения уголовных статей за уклонение от уплаты налогов и за легализацию денежных средств будет еще более активно использоваться государством.

Любая покупка дорогостоящих активов в период существования схемы по уходу от уплаты налогов может стать основанием для привлечения вас к уголовной ответственности. Увы, это не прибавляет оптимизма и еще больше повышает важность урегулирования налоговых споров на самой ранней стадии — до эскалации конфликта до масштаба уголовного дела.

Наши рекомендации:

✔️проведите чек-ап бизнеса, оцените налоговые угрозы — за что вас могут наказать?

✔️оцените масштаб бедствия — потенциальные суммы доначислений вам грозят, какие риски некритичны, а что срочно нужно убирать;

✔️снижайте риски — восстановите недостающие документы, обоснуйте отношения участников бизнеса деловыми целями, заранее соберите доказательства законности своих действий.

Чем раньше вы это сделаете — тем лучше. Тем более спокойным и комфортным будет ваше будущее.

В зоне риска — три предыдущих года. Самые популярные темы — дробление бизнеса, сомнительные контрагенты (обнал, бумажный НДС), самозанятые, сделки с дружественными структурами (например для вывода прибыли), необоснованное использование налоговых льгот.

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