💰 Франшиза "Бирхаус": дробление бизнеса или легальная модель? Победа налогоплательщика!
✔️ Инспекция обвинила ИП Данилюка А.Н. (правообладателя товарного знака «Бирхаус») в искусственном дроблении бизнеса через франчайзинговую сеть. Сумма доначислений:
337,9 млн руб. НДС
131,1 млн руб. НДФЛ
3 млн руб. штрафов
❓ Суть спора
ИП Данилюк развивал сеть пивных магазинов через франшизу:
📌Заключил договоры коммерческой концессии с 13 ИП и 2 ООО.
📌Передал им торговые объекты и право использования товарного знака.
📌Участники применяли спецрежимы (ЕНВД/УСН), тогда как сам Данилюк платил НДС.
Налоговая усмотрела в этом схему ухода от налогов, объединив всех участников в единый бизнес.
👮 Доводы налогового органа
1️⃣ Взаимозависимость и подконтрольность:
📌Участники зарегистрированы в один день (11.10.2016);
📌Бывшие сотрудники ИП Данилюка;
📌Родственные связи участников.
2️⃣ Финансовая несамостоятельность франчайзи:
📌Отсутствие средств для покупки магазинов;
📌Непрозрачные расчеты (наличные без подтверждения).
3️⃣ Единое управление:
📌Централизованная инкассация выручки через ООО "Консалтинг Плюс";
📌Совпадение IP-адресов при управлении счетами;
📌Хранение ключей от счетов у главбуха "Консалтинг Плюс".
4️⃣ Формальность документов:
📌Договоры франшизы содержат ошибки;
📌Отсутствие регистрации прав на товарный знак для части франчайзи;
📌Невыполнение условий договоров (неуплата роялти).
5️⃣ Отсутствие деловой цели:
📌Снижение выручки ИП Данилюка после передачи магазинов;
📌Одинаковые поставщики для всех точек (88,5%).
👼 Позиция ИП и судов
Суды встали на стороны предпринимателя
✅ Реальность франшизы подтверждена:
📌Заключены договоры коммерческой концессии и купли-продажи магазинов;
📌Франчайзи вели самостоятельную деятельность (собственные сотрудники, учет, риски);
📌Разработан бренд-бук, стандарты обслуживания, обучающие программы и т.д.
✅Деловая цель бизнес-модели доказана:
📌Экспертиза экономиста ОмГУ подтвердила эффективность франчайзинговой модели;
📌Сеть "Бирхаус" зарегистрирована в Российской ассоциации франчайзинга.
📌Получено заключение Уполномоченного по правам предпринимателей Омской области - бизнес-модель законна;
✅ Доводы налоговой отклонены:
📌Совпадение IP-адресов объяснено использованием единого сервиса (ООО "Консалтинг Плюс");
📌Инкассация — платная услуга, а не контроль выручки;
📌Переход сотрудников между ИП — следствие продажи бизнеса, а не фиктивности.
✅Дробление не установлено:
📌Участники не являются взаимозависимыми (ст. 105.1 НК РФ);
📌Отсутствуют доказательства перераспределения доходов в пользу Данилюка.
🏛 Итоговое решение
Признать решение ФНС № 07-10/35 от 17.04.2024 недействительным, действия предпринимателя - законны.
Ключевые выводы :
🔵Налогоплательщик вправе выбирать бизнес-модель (включая франчайзинг) для оптимизации рисков и затрат.
🔵Само по себе применение спецрежимов франчайзи не свидетельствует о дроблении.
🔵ФНС не доказала дробление, несамостоятельность и отсутствие деловой цели.
🔥 Практические выводы
Франшиза ≠ дробление, если:
📌Документы оформлены корректно;
📌Есть экономическое обоснование модели.
📌Деловая цель подтверждена:
📌Участники самостоятельны (финансы, персонал, риски).
Бизнес-модель франшизы — отличный инструмент для масштабирования бизнеса и сохранения налоговых платежей на комфортном уровне. Но сама франшиза должна быть реальна! Судебных дел по франшизе становится всё больше и больше, и дело "Бирхауз" - отличный пример как нужно действовать.
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