💰 Франшиза "Бирхаус": дробление бизнеса или легальная модель? Победа налогоплательщика!

🔥 Практические выводы

Франшиза ≠ дробление, если:

📌Документы оформлены корректно;

📌Есть экономическое обоснование модели.

📌Деловая цель подтверждена:

📌Участники самостоятельны (финансы, персонал, риски).

Бизнес-модель франшизы — отличный инструмент для масштабирования бизнеса и сохранения налоговых платежей на комфортном уровне. Но сама франшиза должна быть реальна! Судебных дел по франшизе становится всё больше и больше, и дело "Бирхауз" - отличный пример как нужно действовать.