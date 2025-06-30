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Алексей Мошкин
Дробление бизнеса

💰 Франшиза Бирхаус: дробление бизнеса или легальная модель? Победа налогоплательщика!

Инспекция обвинила ИП Данилюка А.Н. (правообладателя товарного знака «Бирхаус») в искусственном дроблении бизнеса через франчайзинговую сеть.

💰 Франшиза "Бирхаус": дробление бизнеса или легальная модель? Победа налогоплательщика!

✔️ Инспекция обвинила ИП Данилюка А.Н. (правообладателя товарного знака «Бирхаус») в искусственном дроблении бизнеса через франчайзинговую сеть. Сумма доначислений:

337,9 млн руб. НДС

131,1 млн руб. НДФЛ

3 млн руб. штрафов

❓ Суть спора

ИП Данилюк развивал сеть пивных магазинов через франшизу:

📌Заключил договоры коммерческой концессии с 13 ИП и 2 ООО.

📌Передал им торговые объекты и право использования товарного знака.

📌Участники применяли спецрежимы (ЕНВД/УСН), тогда как сам Данилюк платил НДС.

Налоговая усмотрела в этом схему ухода от налогов, объединив всех участников в единый бизнес.

👮 Доводы налогового органа

1️⃣ Взаимозависимость и подконтрольность:

📌Участники зарегистрированы в один день (11.10.2016);

📌Бывшие сотрудники ИП Данилюка;

📌Родственные связи участников.

2️⃣ Финансовая несамостоятельность франчайзи:

📌Отсутствие средств для покупки магазинов;

📌Непрозрачные расчеты (наличные без подтверждения).

3️⃣ Единое управление:

📌Централизованная инкассация выручки через ООО "Консалтинг Плюс";

📌Совпадение IP-адресов при управлении счетами;

📌Хранение ключей от счетов у главбуха "Консалтинг Плюс".

4️⃣ Формальность документов:

📌Договоры франшизы содержат ошибки;

📌Отсутствие регистрации прав на товарный знак для части франчайзи;

📌Невыполнение условий договоров (неуплата роялти).

5️⃣ Отсутствие деловой цели:

📌Снижение выручки ИП Данилюка после передачи магазинов;

📌Одинаковые поставщики для всех точек (88,5%).

👼 Позиция ИП и судов

Суды  встали на стороны предпринимателя

✅ Реальность франшизы подтверждена:

📌Заключены договоры коммерческой концессии и купли-продажи магазинов;

📌Франчайзи вели самостоятельную деятельность (собственные сотрудники, учет, риски);

📌Разработан бренд-бук, стандарты обслуживания, обучающие программы и т.д.

✅Деловая цель бизнес-модели доказана:

📌Экспертиза экономиста ОмГУ подтвердила эффективность франчайзинговой модели;

📌Сеть "Бирхаус" зарегистрирована в Российской ассоциации франчайзинга.

📌Получено заключение Уполномоченного по правам предпринимателей Омской области - бизнес-модель законна;

✅ Доводы налоговой отклонены:

📌Совпадение IP-адресов объяснено использованием единого сервиса (ООО "Консалтинг Плюс");

📌Инкассация — платная услуга, а не контроль выручки;

📌Переход сотрудников между ИП — следствие продажи бизнеса, а не фиктивности.

✅Дробление не установлено:

📌Участники не являются взаимозависимыми (ст. 105.1 НК РФ);

📌Отсутствуют доказательства перераспределения доходов в пользу Данилюка.

🏛 Итоговое решение

Признать решение ФНС № 07-10/35 от 17.04.2024 недействительным, действия предпринимателя - законны.

Ключевые выводы :

🔵Налогоплательщик вправе выбирать бизнес-модель (включая франчайзинг) для оптимизации рисков и затрат.

🔵Само по себе применение спецрежимов франчайзи не свидетельствует о дроблении.

🔵ФНС не доказала дробление, несамостоятельность и отсутствие деловой цели.

🔥 Практические выводы

Франшиза ≠ дробление, если:

📌Документы оформлены корректно;

📌Есть экономическое обоснование модели.

📌Деловая цель подтверждена:

📌Участники самостоятельны (финансы, персонал, риски).

Бизнес-модель франшизы — отличный инструмент для масштабирования бизнеса и сохранения налоговых платежей на комфортном уровне. Но сама франшиза должна быть реальна! Судебных дел по франшизе становится всё больше и больше, и дело "Бирхауз" - отличный пример как нужно действовать.

Информации об авторе

Алексей Мошкин

Алексей Мошкин

Руководитель в ООО

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