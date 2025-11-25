🏁 Региональные налоговые льготы похоже все. Закончились

Что происходит?

Только глава региона анонсировал законопроект, устанавливающий новые "льготные" ставки УСН в Удмуртии: 5% («Доходы») и 14% («Доходы минус расходы»).

Для тех, кто переехал в Удмуртию и привык к ультра-лайтовой налоговой нагрузке в 1%, это как холодный душ. Но самое важное здесь - причина изменений.

С 1 января 2026 года меняются правила игры. Федеральный центр забирает у регионов права в свободной раздаче налоговых льгот:

🔻 Было: Регион сам решал, кому дать пониженную ставку (и тем самым часто переманивал бизнес к себе).

🔻 Будет: Регион сможет снижать ставку только для тех категорий бизнеса, которые утвердит Правительство РФ.