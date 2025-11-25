🏁 Региональные налоговые льготы похоже все. Закончились

Что происходит?
Только глава региона анонсировал законопроект, устанавливающий новые "льготные" ставки УСН в Удмуртии: 5% («Доходы») и 14% («Доходы минус расходы»).
Для тех, кто переехал в Удмуртию и привык к ультра-лайтовой налоговой нагрузке в 1%, это как холодный душ. Но самое важное здесь - причина изменений.
С 1 января 2026 года меняются правила игры. Федеральный центр забирает у регионов права в свободной раздаче налоговых льгот:
🔻 Было: Регион сам решал, кому дать пониженную ставку (и тем самым часто переманивал бизнес к себе).
🔻 Будет: Регион сможет снижать ставку только для тех категорий бизнеса, которые утвердит Правительство РФ.
Что это значит для предпринимателей?
1. Фиктивная релокация стала максимально токсичной. Те, кто «переехал» в Ижевск только на бумаге, заплатив за формальную прописку в разрушенном деревянном доме вместе с 4мя другими совладельцами, фактически выбросили деньги. Теперь главный вопрос - сможете ли вы успешно пройти камеральную проверку по УСН за 2025год. Для этого нужны доказательства своего реального присутствия в Удмуртии.
2. Упреждающий удар. Власти Удмуртии действует на опережение, понимая общий тренд налоговой политики на фоне дефицита бюджета. Скорее всего, мы увидим цепную реакцию и в других «льготных» субъектах (Курган, Калмыкия, Мордовия и пр.).
3. Смена парадигмы. Ставка 1% уходит в прошлое. Новые ставки налога по УСН будут гораздо выше и то если вы попадете в правительственный список приоритетных отраслей.
💡 Наши рекомендации
Миграция в льготные регионы перестала работать. Нужно пересчитывать свои финмодели, думать как сократить увеличение налоговой нагрузки, какие инструменты законной налоговой оптимизации задействовать чтобы продолжать вести бизнес в РФ, получать прибыль и чтобы вам за это потом ничего не было.
Начать дискуссию